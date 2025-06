Presságio? Estádio projeta placar antes de Flamengo x Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - Na véspera do confronto decisivo entre Flamengo e Chelsea, pela 2ª rodada do Mundial de Clubes, o placar do Estádio Lincoln Financial Field já escolheu seu favorito. Durante os testes nos telões do estádio, as projeções apontavam um resultado favorável para o rubro-negro, em cima dos ingleses: 2 a 0.

De volta ao palco onde venceu o Espérance por 2 a 0 na estreia, o Flamengo aposta num resultado positivo contra os Blues nesta sexta-feira (20). Quem vencer este confronto dispara na liderança e depende apenas de um empate para garantir a classificação na última rodada.

Pelo lado rubro-negro, existe um otimismo para o retorno do lateral-esquerdo Alex Sandro, que ficou de fora da estreia. O meia Nico de La Cruz treinou com os companheiros, mas ainda é dúvida. No Chelsea, a esperança está nos pés de Cole Palmer. O jovem inglês é o principal jogador da equipe e soma 15 gols e 11 assistências, em 46 jogos nesta temporada.

Placar do Estádio Lincoln Financial Field projeta vitória do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Palmer revela ‘espião’ no Brasil

Nascido em Manchester, com avô caribenho e tio que mora no Brasil, Cole Palmer tem certo conhecimento sobre o futebol latino-americano. O inglês revelou que recebeu um pedido especial antes da partida entre Chelsea e Flamengo.

— Meu tio mora no Brasil há 10 anos, então ele me mandou uma mensagem ontem dizendo que o Flamengo é um dos maiores times do país. Ele pediu: 'Por favor, faça um gol' — revelou o inglês.

Apesar de um início de 2024/25 animador, o jogador caiu de produção na segunda metade da temporada, tendo chegado a ficar 19 jogos sem balançar as redes.

Contra o Flamengo, Palmer busca o presente perfeito para seu tio: um gol na partida. Flamengo e Chelsea se enfrentam às 15h (de Brasília) desta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.