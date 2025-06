Filipe Luís mantém estilo de jogo para Flamengo encarar o Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - O Flamengo voltou à Filadélfia nesta quinta-feira (19), e o técnico Filipe Luís concedeu uma entrevista coletiva visando o confronto decisivo contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes. O comandante falou sobre suas convicções e afirmou que não mudará seu estilo de jogo em nenhuma partida.

— Nunca, jamais iria mudar o meu time de jogo por causa de um adversário. Seria, completamente e absolutamente, na minha visão e opinião, errado para os jogadores. Porque eu estou preparando eles oito meses para jogar de uma forma e agora eu iria mudar. Então, sem nenhuma dúvida, vamos continuar da mesma forma. E o jogo que vai ditar em qual terreno a gente vai andar dentro do campo durante o jogo - finalizou em coletiva de imprensa.

A sete jogos sem ser vazado, o Flamengo terá um grande desafio nesta sexta-feira. Filipe Luís projetou um jogo difícil para as equipes e revelou suas expectativas para o confronto.

— Sim, a experiência sempre ajuda porque esses times, esses clubes da elite, a diferença que eles têm em jogadores realmente determinantes. São jogadores importantes, que não perdem a bola, que criam jogadas de perigo. Então, simplesmente saber que é um jogo de sacrifício, que não vamos ter sempre a bola e, quando não tivermos a bola, vamos ter que correr nesse sol, e vamos ter que correr todo mundo, do jeito que a gente faz sempre, em todos os jogos. E isso os jogadores sabem porque desde que eu já era companheiro deles, e também desde que eu assumi, o que mais eu vejo desses meus jogadores são o sacrifício, que eles fazem um pelo outro dentro do campo, são verdadeiros irmãos lutando. E a única forma de você vencer jogos é com todos os 11 jogadores na mesma direção, com a mesma ideia. Então, sabendo que esse é o caminho, com certeza teremos possibilidades - disse o treinador.

Filipe Luís em entrevista coletiva nos Estados Unidos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Reforços caseiros para jogo decisivo

Fora do primeiro jogo no Mundial, o lateral-esquerdo Alex Sandro se recuperou e estará à disposição do treinador para o jogo contra o Chelsea. Filipe Luís falou sobre a possibilidade de contar com o jogador.

- O Alex veio com dor da Seleção, não conseguiu se recuperar para o primeiro jogo, e não preocupa para amanhã, a princípio. Obviamente que sempre dependo do aval do próprio jogador e dos médicos, eles são os que colocam os jogadores à minha disposição, e nesse momento, todos estão à disposição. No outro jogo, no dia do jogo, como falei, o Alex foi decidido que ele não estivesse nem no banco - disse.

Outro desfalque na estreia, Nico de La Cruz ainda é dúvida para a partida. O meia participou das atividades junto com o elenco, mas não está garantido no duelo. o treinador também falou sobre a situação do uruguaio.

- O Nico voltou a treinar com o grupo, mas está há bastante tempo sem jogar, provavelmente não vai estar à disposição para jogar, eu ter muitos minutos no jogo de amanhã - finalizou.

Flamengo e Chelsea definem a liderança do Grupo D, nesta sexta-feira (20). A partida acontece no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 15h (de Brasília).