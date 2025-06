A segunda rodada do Grupo E do Mundial do Clubes chegou ao fim no sábado (21) com Inter de Milão 2x1 Urawa Red Diamonds e River Plate 0x0 Monterrey. Com os resultados, o caminho para a próxima fase está aberto para três equipes, visto que o time japonês não tem mais chances de classificação. A seguir, o Lance! mostra as possíveis combinações da última rodada dos times emparelhados ao grupo F (Fluminense, Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD) nas oitavas de final do torneio.

O Grupo E promete ser um dos mais emocionantes da terceira rodada do Mundial, em virtude do cenário de tríplice empate entre River Plate, Inter de Milão e Monterrey. Se os mexicanos ganharem do eliminado Urawa Reds, e os outros dois times empatarem, os classificados serão decididos nos gols marcados nos jogos entre eles. Nesse caso, a igualdade mínima de italianos e argentinos seria de dois gols para cada lado. Logicamente, o vitorioso desse confronto é o primeiro do grupo.

Inter 0x0 River — Inter e Monterrey classificados Inter 1x1 River — Inter classificada ao lado de quem tiver o melhor saldo de gols Inter 2x2 River e outros empates com múltiplos gols — Inter e River classificados

Confira a ordem dos critérios de desempate 📋

1. Confronto direto;

2. Melhor saldo de gols nesses confrontos diretos;

3. Mais gols marcados nesses mesmos jogos;

4. Melhor saldo de gols considerando todos os jogos da fase de grupos;

5. Mais gols marcados em todos os jogos do grupo;

6. A equipe com menos pontos perdidos por cartões leva vantagem.

7. Persistindo o empate, a vaga será decidida por sorteio conduzido pela Fifa.

Grupo E do Mundial de Clubes ⚽

Após o término da segunda rodada, a tabela encontra-se com o River na liderança, por conta do saldo de gols, com quatro pontos. A Inter, em seguida, divide a pontuação na segunda colocação, enquanto o Monterrey segue em terceiro com dois empates.

Posição Equipe Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Marcados Gols Sofridos Saldo de Gols 1º River Plate 4 2 1 1 0 3 1 +2 2º Inter de Milão 4 2 1 1 0 3 2 +1 3º Monterrey 2 2 0 2 0 1 1 0 4º Urawa Reds 0 2 0 0 2 2 5 -3

