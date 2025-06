Imprensa internacional destaca vitória ‘heroica’ do Fluminense contra o Ulsan

NOVA JERSEY (EUA) — O Fluminense suou, mas venceu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 4 a 2 na segunda rodada do Mundial de Clubes. O triunfo, assim como o empate com o Borussia Dortmund, repercutiu em diversos veículos da imprensa internacional.

Jornais da Espanha, Itália, Argentina e Portugal destacaram a virada do time carioca. O jornal espanhol AS classificou a vitória como “heróica”.

O craque do time, Jhon Arias, abriu o placar ainda no primeiro tempo. Porém, o Fluminense teve altos e baixos durante a partida: após o gol do camisa 21, o adversário virou o jogo com gols de Jinhyun e Won-sang, ainda na etapa inicial. Na segunda etapa, Nonato empatou, Freytes virou para o Tricolor, e Keno fechou o placar.

Tricolor buscou a virada na segunda etapa (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Veja abaixo a repercussão da imprensa internacional na vitória do Fluminense

Marca - Espanha

O Fluminense vira um jogo maluco e mantém a invencibilidade do Brasil no Mundial de Clubes

O time Tricolor vence o Ulsan por 4 a 2, que está eliminado, e disputará contra o Mamelodi Sundowns a vaga nas oitavas de final

As - Espanha

Triunfo heroico do Fluminense!

O time carioca viu o Ulsan virar após o primeiro gol, mas superou todas as dificuldades para retomar a vantagem na reta final. Com um empate contra o Mamelodi, garantirá vaga nas oitavas.

Gazeta Dello Sport - Itália

Fluminense maluco: abre o placar, leva a virada e depois vence o Ulsan por 4 a 2. Agora é líder.

Aconteceu de tudo no MetLife Stadium, sob os olhos de Roberto Baggio: os brasileiros saíram na frente, sofreram a virada por 2 a 1 dos coreanos e depois reagiram no segundo tempo. Agora, para avançar às oitavas, basta não perder para o Mamelodi.

Olé - Argentina

Com gol argentino, Fluminense derrota o Ulsan por 4 a 2

Time de Renato Gaúcho assumiu a liderança do grupo

Record - Portugal

Fluminense passou por susto, mas superou Ulsan HD e fica mais perto dos oitavas

Conjunto carioca entrou e ajudou o Tricolor a virar o jogo