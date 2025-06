NOVA JERSEY (EUA) — As substituições feitas por Renato Gaúcho foram certeiras para que o Fluminense virasse o jogo contra o Ulsan, na noite deste sábado (21), pelo Mundial de Clubes. A vitória por 4 a 2, no entanto, não escondeu os problemas observados no time no confronto válido pela segunda rodada.

O treinador tricolor identificou alguns pontos chave para o primeiro tempo ruim de seus comandados, que foram para o vestiário perdendo por 2 a 1. Ele entende que o time relaxou após abrir o placar e que faltou concentração, classificando como "inadmissível" os 15 minutos seguintes à parada técnica.

— Acima de tudo, nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, que era importante, e aí, no momento que nós tomamos o gol, teve a parada técnica. Nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. Então, eu conversei com eles no intervalo do jogo, corrigi algumas coisas, cobrei outras coisas, porque a coisa que eu mais converso com o meu grupo é para eles ficarem focados nos 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. Não ficamos focados da maneira que nós deveríamos, e tomamos a virada. Então, um jogo que, teoricamente, nós poderíamos ser daqui ainda no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude.

A respeito desse cenário, Renato foi questionado sobre o teor da conversa que teve com o time durante o intervalo. O comandante voltou a citar o foco como elemento imprescindível para atuações consistentes e ligou alerta sobre os erros cometidos no MetLife Stadium.

— Tem coisas que ficam no vestiário, às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz, às vezes a gente precisa cobrar firme, forte, porque as coisas que aconteceram são exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos para ficarem focados, e no momento que não ficam, não todos, mas se um deixa de focar, dois ou três, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição justamente por não ter o foco necessário. Então no momento que eu falo para eles, cobro deles na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos do campo, é meu trabalho cobrar deles.

Pondendo empatar para carimbar a vaga nas oitavas de final, o treinador afirmou que o time não pensará nisso e que jogará para vencer. Caso derrota o Mamelodi Sundowns na quarta-feira (25), poderá avançar na primeira colocação do Grupo F a depender do outro jogo, entre Borussia Dortmund e Ulsan.

— Eu jamais vou preparar a minha equipe pra jogar pelo empate, não é do meu feitio. Nem gosto disso, porque acho que num momento que você prepara uma equipe você tá temendo o adversário. A gente respeita muito o nosso adversário, mas a gente sabe do nosso potencial também. Eu conheço bem o potencial do meu grupo. Então vamos trabalhar pra procurar neutralizar as principais jogadas do adversário, mas a gente vai jogar como a gente sempre jogou.

Outras respostas de Renato após Fluminense 4 x 2 Ulsan

Diferença entre Ulsan e Fluminense

— São 10, 12, 15 jogos a mais (do Flu em relação ao Ulsan) mas eu não vejo ali a diferença. A diferença foi o foco. Venho alertando bastante meu grupo sobre isso. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro também aconteceu. A gente deixou escapar pontos importantes contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória dentro do Maracanã, justamente porque a equipe não estava focada o tempo todo. E no futebol as coisas acontecem. Então, hoje não é porque nós temos alguns jogos a mais do que o adversário, de repente a parte física, mas o adversário também está. O que fez a diferença foi justamente isso. Nós não tivemos o foco no final do primeiro tempo. E nós pagamos por isso. E o preço poderia ter sido maior. Então, não tem que dar desculpa. A minha cobrança vai ser exatamente em cima disso, porque eu tenho falado pra eles ficarem focados o tempo todo. E no momento que a gente não fica ligado, não fica concentrado na partida, acontece o que aconteceu no final do primeiro tempo. Se nós tivéssemos concentrados desde o início, como nós estávamos, desde a partida que inclusive nós fizemos contra o Borussia Dortmund durante o tempo todo, nós não teríamos tomado a virada, com todo o respeito adversário.

Sobre a fase de Everaldo

— O que eu tenho que pedir pro nosso torcedor é que dê força pro Everaldo, como eu pedi lá atrás pro Martinelli. O jogador quando entra, procura sempre dar o máximo de si. É difícil o jogador estar sendo cobrado dentro do campo e ter a confiança, ter a tranquilidade pra jogar. Eu falei uma vez, e volto a repetir, o Everaldo pode não estar aparecendo muito pro torcedor, mas ele tem aparecido muito pro time. Eu tenho dois centro-avantes que eu confio totalmente. O Everaldo hoje entrou mais uma vez muito bem, não fez gols, mas fez as jogadas, participou, ajudou bastante, deu trabalho pro adversário. Eu falei pra ele, inclusive no jogo contra o Borussia, que o goleiro adiantou, que ele tocou a bola pro Canobbio, ele podia ter chutado, pelo menos ter tentado. Aí ele deu a bola pro Canobbio, deixou ele na cara do gol. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. Ele tem nos ajudado bastante na parte tática também, tem brigado com os adversários. Ele tem nos ajudado bastante, o grupo gosta dele, eu gosto dele. Então é um jogador importante do Fluminense. Tanto um quanto outro (Cano) não vão jogar todos os jogos. Eles tiveram bem, o Everaldo entrou bem na parede. Então essa cobrança que o torcedor tem com o Everaldo, eu cobro também internamente. Eu procuro corrigir ele, dar moral, passar confiança. E o se torcedor passar pra ele também, ele vai se sentir mais à vontade e pode ter certeza que ele vai ter muito mais confiança para decidir ou fazer as jogadas ou para chutar em gol. Então, o que eu falo muitas vezes é que o jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai reclamar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. O pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que infelizmente no momento não está fazendo. Agora o Cano também está voltando, depois de um longo período. É importante ter esses dois jogadores porque, independente de quem quer que vá jogar, às vezes eu vou utilizar os dois juntos, como utilizei hoje.

Desgaste nas partidas do Mundial

— É muito difícil você vir para uma competição dessa, principalmente da maneira que nós jogamos contra o Borussia, houve um desgaste físico e mental muito grande. Você vê que os jogadores que jogaram contra o Borussia e que jogaram hoje, saíram exaustos do campo. E olha que nós temos cinco jogadores que estavam descansados para essa partida. Descansados, que eu digo que não atuaram no último jogo. Imagina se eu começo com os 11, entendeu? Então é muito difícil. Procuro analisar, ver os jogadores que estão mais desgastados, ver o que a gente precisa para o jogo. Esse time que começou hoje, basicamente, é dessa maneira que a gente vem jogando no Brasil também. Então, quando eu falo pra vocês que a gente tem o plano A e o plano B, é justamente por isso. Depende do que a gente precisa, depende do adversário, depende do desgaste físico, dependem do desgaste mental. Tem que ter as mudanças, porque fica muito difícil você jogar a cada três dias e manter esse ritmo. Você pode manter esse ritmo no momento que faz algumas modificações pra dar sangue novo pra partida. E foi assim no primeiro jogo, foi assim nesse jogo, vou ter certeza que vão ter mudanças no próximo jogo, justamente pra gente entrar 100%.