Arias cumpre responsabilidade de maestro e rege o Fluminense no Mundial

O Fluminense venceu o Ulsan HD pela segunda rodada do Mundial de Clubes e depende apenas das próprias forças para avançar às oitavas de final. Novamente, a equipe comandada por Renato Gaúcho contou com brilho do grande craque e ídolo: John Arias foi um dos destaques em campo.

Arias marcou um belo gol de falta ainda na primeira etapa, para abrir o placar, construiu a jogada e deu assistência para o último tento da partida, de Keno. O colombiano segue fazendo história e mostrando seu valor.

Na estreia, contra o Borussia Dortmund, o meia da seleção da Colômbia foi eleito o melhor em campo, apesar do empate sem gols. Com mais uma bela atuação, ele vai se afirmando como referência no Mundial de Clubes e maestro tricolor guiando pela classificação.

Artilharia completa pelo Fluminense

Com o gol marcado diante da equipe sul-coreana, John Arias completou a lista pelo Fluminense. Ele, agora, balançou as redes em todas as competições que disputou com a camisa do clube das Laranjeiras.

Isso porque o Mundial de Clubes da Fifa, neste formato, está em sua primeira edição. Ele já havia marcado em jogos de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Mundial de 2023.

Na última rodada, no dia 25, o Flu enfrenta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, enquanto o Borussia Dortmund pega o já eliminado Ulsan HD. Um empate garante a classificação da equipe carioca.