✅ O QUE VEM POR AÍ?

A equipe nipônica dará continuidade ao desejo do título mundial no duelo com o Manchester City, na terça-feira. Ainda nesta sexta, o Al-Ittihad de Benzema enfrenta o Al Ahly, do Egito, para a definição da semifinal do outro lado da tabela, onde o Fluminense aguarda para conhecer seu adversário.