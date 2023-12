Nesta sexta-feira (15), às 15h (horário de Brasília), o Al Ahly, do Egito, encara o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O duelo, realizado no King Abdullah Sports City, em Buraidah (SAU), dará ao vencedor uma vaga na semifinal, para enfrentar o Fluminense. A transmissão fica por conta da CazéTV, do Fifa+ e do Globoplay.