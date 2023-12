O maior campeão do Mundial Fifa é Toni Kroos. O meio-campista alemão ergueu a taça pelo Real Madrid em cinco ocasiões (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), assim como alguns de seus companheiros na Espanha. Seu diferencial, porém, é o título de 2013, alcançado quando ainda defendia as cores do Bayern de Munique.