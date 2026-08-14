Como mercados de previsão foram usados para especular sobre o IPO da SpaceX Como traders especularam sobre valuation, data e ticker da SpaceX antes do IPO

Favorite o Lance! no Google

Quanto uma empresa realmente vai valer quando estrear na bolsa?

Antes de um IPO, essa pergunta gera meses de especulação entre bancos, fundos, traders e investidores. O problema é que, para a maioria das pessoas, é difícil transformar toda essa expectativa em um número.

Os mercados de previsão começaram a mudar isso.

Em vez de esperar a ação começar a ser negociada, traders podem comprar e vender contratos sobre coisas como:

quando o IPO vai acontecer; qual será o valuation; em qual bolsa a empresa será listada; qual será o ticker; quanto a empresa valerá no final do primeiro dia.

Foi exatamente isso que aconteceu antes do IPO da SpaceX.

Meses antes de a empresa estrear na bolsa, milhões de dólares já estavam sendo negociados em mercados relacionados ao IPO na Polymarket e na Kalshi.

continua após a publicidade

É quase como criar um mercado para uma ação antes de a própria ação existir.

O que é um mercado de previsão no contexto de um IPO

Um mercado de previsão permite que pessoas comprem e vendam contratos ligados a acontecimentos futuros.

Em uma eleição, a pergunta pode ser:

"Esse candidato vai vencer?"

No caso de um IPO, pode ser:

"A SpaceX vai abrir capital antes de julho?"

ou:

"A SpaceX terminará seu primeiro dia de negociação valendo mais de US$2 trilhões?"

O contrato transforma essas expectativas em preços.

Se um contrato que paga US$1 caso a empresa ultrapasse determinado valuation estiver sendo negociado a US$0,70, o mercado está colocando aproximadamente 70% de probabilidade naquele cenário.

É uma maneira simples de transformar opinião em preço.

E existe uma diferença importante para simplesmente perguntar nas redes sociais quanto alguém acha que a SpaceX vale.

Aqui, quem participa pode estar colocando dinheiro na própria análise.

Por que precificar um IPO é tão difícil

Antes de uma empresa estrear na bolsa, ainda não existe um preço público sendo formado a cada segundo.

A empresa possui suas projeções.

Os bancos fazem seus modelos.

Fundos avaliam quanto estão dispostos a pagar.

Investidores formam suas próprias expectativas.

O problema é que cada grupo possui informações e incentivos diferentes.

Essa diferença é um exemplo de assimetria de informação.

Basicamente:

um lado pode saber muito mais que o outro.

Por isso, chegar ao preço correto de um IPO é extremamente difícil.

E é justamente aí que um mercado de previsão pode ser útil.

Ele cria uma segunda fonte de preço.

Não necessariamente uma fonte correta.

Mas uma informação adicional.

SpaceX: um IPO sendo negociado antes de existir

A SpaceX virou um dos exemplos mais claros de como mercados de previsão podem ser usados em torno de um IPO.

E o mais interessante é acompanhar como essa história evoluiu.

Em 1º de agosto de 2025, a Kalshi publicou novos mercados relacionados a IPOs.

Naquele momento, traders davam apenas 20% de chance de a SpaceX abrir capital até meados de 2027.

Pense nisso.

O mercado estava basicamente dizendo:

"É possível, mas ainda considero pouco provável."

Depois, as informações começaram a mudar.

E os preços mudaram junto.

É exatamente isso que queremos de um mercado de previsão.

De 20% para um dos maiores mercados de IPO

Conforme os rumores sobre a abertura de capital aumentaram, o interesse dos traders cresceu rapidamente.

Em 27 de março de 2026, meses antes do IPO, a Reuters publicou uma matéria sobre a especulação em torno da SpaceX.

Na Polymarket, traders já estavam negociando contratos sobre:

valuation da empresa; bolsa em que seria listada; ticker da ação.

Somados, esses mercados já haviam movimentado mais de US$15,2 milhões.

Isso aconteceu antes de a ação da SpaceX estar disponível normalmente na bolsa.

Ou seja, o mercado de informação surgiu antes do mercado da própria ação.

Traders chegaram a especular até sobre o ticker da SpaceX

Essa é uma das partes mais interessantes do caso.

Não estavam negociando apenas se a SpaceX faria IPO.

Existia trading sobre praticamente todos os detalhes da estreia.

Um dos contratos perguntava qual seria o ticker escolhido pela empresa.

A letra "X" parecia uma possibilidade óbvia por causa de Elon Musk.

Um mês antes da reportagem da Reuters, o mercado colocava aproximadamente 60% de chance de o ticker ser X.

Em 27 de março, essa probabilidade já havia caído para apenas 25%.

Isso mostra uma das características mais interessantes dos mercados de previsão.

Você consegue acompanhar a mudança de expectativa.

Não é apenas:

"25%."

É:

"estava em 60% e caiu para 25%."

A segunda informação conta uma história completamente diferente.

É exatamente como olhar um gráfico.

Preço é uma foto.

Movimento de preço é o filme.

O valuation da SpaceX também virou um mercado

Conforme o IPO se aproximava, a grande pergunta deixou de ser apenas se a SpaceX abriria capital.

Passou a ser:

quanto ela vai valer?

Em 21 de maio de 2026, o Wall Street Journal publicou uma matéria sobre traders da Polymarket tentando responder essa pergunta.

Naquele momento, o mercado considerava praticamente certa uma capitalização acima de US$1 trilhão no final do primeiro dia de negociação.

Mais interessante:

73% de chance de superar US$2 trilhões.

Para valores ainda maiores, as probabilidades caíam:

mais de US$2 trilhões: 73%;

73%; mais de US$3 trilhões: 17%.

Ou seja, antes de existir um fechamento oficial da ação, já existia uma curva de expectativas mostrando onde os traders estavam colocando capital.

continua após a publicidade

Um mercado específico movimentou US$3,8 milhões

A Polymarket também criou um mercado específico chamado SpaceX IPO Closing Market Cap.

A pergunta era basicamente:

"Quanto a SpaceX valerá no fechamento do primeiro dia?"

Existiam oito faixas possíveis de valuation.

Somente esse mercado movimentou aproximadamente US$3,8 milhões, segundo a própria Polymarket.

Isso é importante porque mostra que não estamos falando apenas de algumas pessoas fazendo operações pequenas por curiosidade.

Existia dinheiro relevante sendo negociado em torno da precificação do IPO.

E a Kalshi?

A Kalshi também tinha mercados relacionados ao IPO da SpaceX.

Um dos principais perguntava:

"Quando a SpaceX anunciará oficialmente um IPO?"

Esse conjunto de contratos acumulou aproximadamente US$7,6 milhões em volume.

O mais interessante é comparar isso com o mercado de agosto de 2025.

Naquele momento inicial, a Kalshi mostrava apenas 20% de chance de a SpaceX abrir capital até meados de 2027.

Meses depois, o IPO havia se tornado um dos eventos financeiros mais negociados e comentados nessas plataformas.

Essa mudança de expectativa é exatamente o tipo de informação que um mercado de previsão consegue capturar.

Polymarket e Kalshi chegaram às notícias tradicionais

Não foi uma atividade escondida em algum canto da internet.

A Reuters escreveu sobre traders especulando sobre ticker e valuation da SpaceX.

O Wall Street Journal publicou as probabilidades da Polymarket para o valuation do primeiro dia.

O Financial Times também reportou o lançamento de mercados relacionados a empresas privadas, incluindo SpaceX e Anthropic.

Sites especializados chegaram a publicar guias mostrando como traders estavam negociando simultaneamente mercados relacionados ao IPO da SpaceX na Kalshi e na Polymarket.

Isso ajuda a mostrar uma mudança importante.

Mercados de previsão financeiros estão começando a funcionar também como uma espécie de mercado antecipado de expectativas.

Mas os traders não estavam comprando ações da SpaceX

Essa diferença é fundamental.

Comprar um contrato na Polymarket dizendo que a SpaceX vai valer mais de US$2 trilhões não significa comprar uma ação da SpaceX.

Você não se torna acionista.

Não recebe dividendos.

Não possui participação na empresa.

Está simplesmente negociando o resultado de uma pergunta.

Por exemplo:

"SpaceX fechará o primeiro dia acima de US$2 trilhões?"

Se o contrato estiver a US$0,70, você está pagando US$0,70 por algo que pode valer US$1 caso o resultado aconteça.

É completamente diferente de possuir ações.

Então qual é a vantagem?

A vantagem é conseguir especular sobre um evento antes que o ativo tradicional esteja disponível.

Imagine um trader que acreditava, meses antes do IPO, que a probabilidade da SpaceX abrir capital era muito maior que os 20% apontados inicialmente pela Kalshi.

continua após a publicidade

Ele não precisava encontrar alguém disposto a vender ações privadas da SpaceX.

Podia simplesmente negociar o evento.

O mesmo vale para valuation.

Talvez você não conseguisse comprar ações da SpaceX antes do IPO.

Mas poderia ter uma análise forte de que o mercado estava subestimando o valuation da empresa.

O mercado de previsão permite transformar essa análise em uma posição.

Isso é diferente do mercado privado

Antes de um IPO, investidores ricos e fundos já conseguem comprar participações de empresas privadas.

Mas esse mercado normalmente possui várias barreiras.

Pode exigir:

ser investidor qualificado;

tickets mínimos altos;

acesso a fundos específicos;

SPVs;

negociações privadas;

aceitar períodos longos de iliquidez.

Por isso, o pequeno investidor normalmente chega muito depois.

Os mercados de IPO da Kalshi seguiram outra lógica: permitir que pessoas negociassem sobre o evento do IPO, mesmo sem acesso às ações privadas da empresa.

Novamente, isso não equivale a ter participação na empresa.

Mas permite especular sobre informações relacionadas à empresa.

O mercado cinza é outro parente próximo

Existe também o chamado grey market, ou mercado cinza.

Nele, investidores negociam expectativas relacionadas às ações antes de elas começarem oficialmente a ser negociadas.

Um indicador conhecido é o Grey Market Premium, ou GMP.

Imagine um IPO definido a US$10.

Antes da estreia, o mercado cinza indica algo próximo de US$13.

Isso sugere uma expectativa positiva de demanda.

Um estudo de 2025 sobre IPOs indianos encontrou evidências de que o GMP continha informação sobre a procura futura pelos IPOs e poderia ajudar investidores na seleção de ofertas.

continua após a publicidade

A lógica é parecida com a dos mercados de previsão.

Nos dois casos, surge um preço antes do mercado oficial.

Mercado privado, mercado cinza e mercado de previsão

As três coisas podem existir antes de um IPO, mas são completamente diferentes.

Mercado O que você negocia Mercado privado Participação real na empresa Mercado cinza Expectativa e preço informal da ação Mercado de previsão Resultado de uma pergunta sobre o IPO

No caso da SpaceX, os mercados de previsão permitiram negociar coisas que nem mesmo uma ação pré-IPO responderia diretamente.

Qual será o ticker?

Quando acontecerá o IPO?

Qual bolsa será escolhida?

Quanto valerá a empresa no fechamento?

Cada pergunta pode virar seu próprio mercado.

Por que isso é interessante para traders

Para um trader, o mais interessante não é necessariamente acertar o valuation exato.

É encontrar situações em que você acredita que a probabilidade está errada.

Imagine:

Sua estimativa: 80%

Mercado: 55%

Existe uma diferença de 25 pontos percentuais entre sua leitura e o preço.

Essa diferença é o que um trader chamaria de edge.

É a mesma lógica que existe em outros mercados.

Você não precisa saber exatamente o que vai acontecer.

Precisa identificar situações em que acredita que o preço está errado.

Notícias mudam o preço

A SpaceX também mostra por que esses mercados podem ser interessantes como ferramenta de informação.

Um rumor novo pode mudar o preço.

Um documento regulatório pode mudar o preço.

Uma informação sobre valuation pode mudar o preço.

Uma declaração de Elon Musk pode mudar o preço.

Na Polymarket, por exemplo, a probabilidade do ticker X caiu de aproximadamente 60% para 25% em apenas um mês.

A pergunta então deixa de ser apenas:

"Qual é a probabilidade agora?"

E passa a ser:

"Por que o mercado mudou de opinião?"

É aí que começa a análise de verdade.

O resultado final

A SpaceX acabou estreando na bolsa em 12 de junho de 2026.

Mas, para entender o valor dos mercados de previsão, o resultado final é quase menos interessante que o caminho.

Meses antes, traders já estavam formando preços para:

possibilidade de IPO; data; valuation; ticker; bolsa; capitalização no primeiro fechamento.

A informação foi sendo incorporada nos preços conforme o evento se aproximava.

Esse é o verdadeiro case.

Os principais riscos

Confundir contrato com ação

Provavelmente o erro mais importante.

Comprar um contrato relacionado à SpaceX não é comprar SpaceX.

São instrumentos diferentes.

Liquidez

Nem todo mercado terá milhões de dólares como aconteceu com alguns contratos da SpaceX.

Mercados pequenos podem ter spreads enormes e preços facilmente movimentados.

Manipulação

Uma pessoa com muito dinheiro pode movimentar temporariamente um mercado pequeno.

Nunca interprete uma mudança de preço sem olhar volume e liquidez.

Informação privilegiada

Eventos corporativos também criam uma questão complicada.

Funcionários, bancos, advogados e outras pessoas podem possuir informações que ainda não são públicas.

Quanto mais um mercado se aproxima de acontecimentos corporativos importantes, mais relevante essa questão se torna.

Preço não é verdade

Um mercado a 70% continua podendo estar errado.

Probabilidade é uma estimativa.

Não uma promessa.

Risco regulatório

Mercados de previsão possuem regulamentações diferentes dependendo do país.

Antes de utilizar qualquer plataforma, é importante verificar as regras atuais aplicáveis à sua região.

Este artigo é educacional e não representa recomendação de investimento.

O que você precisa lembrar

O IPO da SpaceX mostrou uma aplicação muito interessante dos mercados de previsão.

Muito antes de a ação começar a ser negociada normalmente, traders já estavam colocando dinheiro em perguntas sobre o futuro da empresa.

Na Kalshi, em agosto de 2025, o mercado dava apenas 20% de chance de a SpaceX abrir capital até meados de 2027.

Em março de 2026, mercados relacionados ao IPO da SpaceX na Polymarket já acumulavam mais de US$15,2 milhões em volume.

Em maio, traders davam 73% de chance de a empresa terminar o primeiro dia valendo mais de US$2 trilhões.

Somente o mercado da Polymarket sobre o valuation no fechamento movimentou aproximadamente US$3,8 milhões, enquanto o mercado da Kalshi relacionado ao anúncio do IPO acumulou cerca de US$7,6 milhões.

Esse é provavelmente o jeito mais simples de entender o potencial dessa categoria.

A ação ainda não existia no mercado público, mas o mercado sobre o futuro dela já existia.

E, conforme novas informações apareciam, traders transformavam essas informações em preços.

No fim, é isso que os mercados de previsão fazem melhor:

transformam opiniões diferentes sobre o futuro em um preço que qualquer pessoa consegue acompanhar.