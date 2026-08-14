Como mercados de previsão foram usados para especular sobre o IPO da SpaceX
Como traders especularam sobre valuation, data e ticker da SpaceX antes do IPO
Quanto uma empresa realmente vai valer quando estrear na bolsa?
Antes de um IPO, essa pergunta gera meses de especulação entre bancos, fundos, traders e investidores. O problema é que, para a maioria das pessoas, é difícil transformar toda essa expectativa em um número.
Os mercados de previsão começaram a mudar isso.
Em vez de esperar a ação começar a ser negociada, traders podem comprar e vender contratos sobre coisas como:
- quando o IPO vai acontecer;
- qual será o valuation;
- em qual bolsa a empresa será listada;
- qual será o ticker;
- quanto a empresa valerá no final do primeiro dia.
Foi exatamente isso que aconteceu antes do IPO da SpaceX.
Meses antes de a empresa estrear na bolsa, milhões de dólares já estavam sendo negociados em mercados relacionados ao IPO na Polymarket e na Kalshi.
É quase como criar um mercado para uma ação antes de a própria ação existir.
O que é um mercado de previsão no contexto de um IPO
Um mercado de previsão permite que pessoas comprem e vendam contratos ligados a acontecimentos futuros.
Em uma eleição, a pergunta pode ser:
"Esse candidato vai vencer?"
No caso de um IPO, pode ser:
"A SpaceX vai abrir capital antes de julho?"
ou:
"A SpaceX terminará seu primeiro dia de negociação valendo mais de US$2 trilhões?"
O contrato transforma essas expectativas em preços.
Se um contrato que paga US$1 caso a empresa ultrapasse determinado valuation estiver sendo negociado a US$0,70, o mercado está colocando aproximadamente 70% de probabilidade naquele cenário.
É uma maneira simples de transformar opinião em preço.
E existe uma diferença importante para simplesmente perguntar nas redes sociais quanto alguém acha que a SpaceX vale.
Aqui, quem participa pode estar colocando dinheiro na própria análise.
Por que precificar um IPO é tão difícil
Antes de uma empresa estrear na bolsa, ainda não existe um preço público sendo formado a cada segundo.
A empresa possui suas projeções.
Os bancos fazem seus modelos.
Fundos avaliam quanto estão dispostos a pagar.
Investidores formam suas próprias expectativas.
O problema é que cada grupo possui informações e incentivos diferentes.
Essa diferença é um exemplo de assimetria de informação.
Basicamente:
um lado pode saber muito mais que o outro.
Por isso, chegar ao preço correto de um IPO é extremamente difícil.
E é justamente aí que um mercado de previsão pode ser útil.
Ele cria uma segunda fonte de preço.
Não necessariamente uma fonte correta.
Mas uma informação adicional.
SpaceX: um IPO sendo negociado antes de existir
A SpaceX virou um dos exemplos mais claros de como mercados de previsão podem ser usados em torno de um IPO.
E o mais interessante é acompanhar como essa história evoluiu.
Em 1º de agosto de 2025, a Kalshi publicou novos mercados relacionados a IPOs.
Naquele momento, traders davam apenas 20% de chance de a SpaceX abrir capital até meados de 2027.
Pense nisso.
O mercado estava basicamente dizendo:
"É possível, mas ainda considero pouco provável."
Depois, as informações começaram a mudar.
E os preços mudaram junto.
É exatamente isso que queremos de um mercado de previsão.
De 20% para um dos maiores mercados de IPO
Conforme os rumores sobre a abertura de capital aumentaram, o interesse dos traders cresceu rapidamente.
Em 27 de março de 2026, meses antes do IPO, a Reuters publicou uma matéria sobre a especulação em torno da SpaceX.
Na Polymarket, traders já estavam negociando contratos sobre:
- valuation da empresa;
- bolsa em que seria listada;
- ticker da ação.
Somados, esses mercados já haviam movimentado mais de US$15,2 milhões.
Isso aconteceu antes de a ação da SpaceX estar disponível normalmente na bolsa.
Ou seja, o mercado de informação surgiu antes do mercado da própria ação.
Traders chegaram a especular até sobre o ticker da SpaceX
Essa é uma das partes mais interessantes do caso.
Não estavam negociando apenas se a SpaceX faria IPO.
Existia trading sobre praticamente todos os detalhes da estreia.
Um dos contratos perguntava qual seria o ticker escolhido pela empresa.
A letra "X" parecia uma possibilidade óbvia por causa de Elon Musk.
Um mês antes da reportagem da Reuters, o mercado colocava aproximadamente 60% de chance de o ticker ser X.
Em 27 de março, essa probabilidade já havia caído para apenas 25%.
Isso mostra uma das características mais interessantes dos mercados de previsão.
Você consegue acompanhar a mudança de expectativa.
Não é apenas:
"25%."
É:
"estava em 60% e caiu para 25%."
A segunda informação conta uma história completamente diferente.
É exatamente como olhar um gráfico.
Preço é uma foto.
Movimento de preço é o filme.
O valuation da SpaceX também virou um mercado
Conforme o IPO se aproximava, a grande pergunta deixou de ser apenas se a SpaceX abriria capital.
Passou a ser:
quanto ela vai valer?
Em 21 de maio de 2026, o Wall Street Journal publicou uma matéria sobre traders da Polymarket tentando responder essa pergunta.
Naquele momento, o mercado considerava praticamente certa uma capitalização acima de US$1 trilhão no final do primeiro dia de negociação.
Mais interessante:
73% de chance de superar US$2 trilhões.
Para valores ainda maiores, as probabilidades caíam:
- mais de US$2 trilhões: 73%;
- mais de US$3 trilhões: 17%.
Ou seja, antes de existir um fechamento oficial da ação, já existia uma curva de expectativas mostrando onde os traders estavam colocando capital.
Um mercado específico movimentou US$3,8 milhões
A Polymarket também criou um mercado específico chamado SpaceX IPO Closing Market Cap.
A pergunta era basicamente:
"Quanto a SpaceX valerá no fechamento do primeiro dia?"
Existiam oito faixas possíveis de valuation.
Somente esse mercado movimentou aproximadamente US$3,8 milhões, segundo a própria Polymarket.
Isso é importante porque mostra que não estamos falando apenas de algumas pessoas fazendo operações pequenas por curiosidade.
Existia dinheiro relevante sendo negociado em torno da precificação do IPO.
E a Kalshi?
A Kalshi também tinha mercados relacionados ao IPO da SpaceX.
Um dos principais perguntava:
"Quando a SpaceX anunciará oficialmente um IPO?"
Esse conjunto de contratos acumulou aproximadamente US$7,6 milhões em volume.
O mais interessante é comparar isso com o mercado de agosto de 2025.
Naquele momento inicial, a Kalshi mostrava apenas 20% de chance de a SpaceX abrir capital até meados de 2027.
Meses depois, o IPO havia se tornado um dos eventos financeiros mais negociados e comentados nessas plataformas.
Essa mudança de expectativa é exatamente o tipo de informação que um mercado de previsão consegue capturar.
Polymarket e Kalshi chegaram às notícias tradicionais
Não foi uma atividade escondida em algum canto da internet.
A Reuters escreveu sobre traders especulando sobre ticker e valuation da SpaceX.
O Wall Street Journal publicou as probabilidades da Polymarket para o valuation do primeiro dia.
O Financial Times também reportou o lançamento de mercados relacionados a empresas privadas, incluindo SpaceX e Anthropic.
Sites especializados chegaram a publicar guias mostrando como traders estavam negociando simultaneamente mercados relacionados ao IPO da SpaceX na Kalshi e na Polymarket.
Isso ajuda a mostrar uma mudança importante.
Mercados de previsão financeiros estão começando a funcionar também como uma espécie de mercado antecipado de expectativas.
Mas os traders não estavam comprando ações da SpaceX
Essa diferença é fundamental.
Comprar um contrato na Polymarket dizendo que a SpaceX vai valer mais de US$2 trilhões não significa comprar uma ação da SpaceX.
Você não se torna acionista.
Não recebe dividendos.
Não possui participação na empresa.
Está simplesmente negociando o resultado de uma pergunta.
Por exemplo:
"SpaceX fechará o primeiro dia acima de US$2 trilhões?"
Se o contrato estiver a US$0,70, você está pagando US$0,70 por algo que pode valer US$1 caso o resultado aconteça.
É completamente diferente de possuir ações.
Então qual é a vantagem?
A vantagem é conseguir especular sobre um evento antes que o ativo tradicional esteja disponível.
Imagine um trader que acreditava, meses antes do IPO, que a probabilidade da SpaceX abrir capital era muito maior que os 20% apontados inicialmente pela Kalshi.
Ele não precisava encontrar alguém disposto a vender ações privadas da SpaceX.
Podia simplesmente negociar o evento.
O mesmo vale para valuation.
Talvez você não conseguisse comprar ações da SpaceX antes do IPO.
Mas poderia ter uma análise forte de que o mercado estava subestimando o valuation da empresa.
O mercado de previsão permite transformar essa análise em uma posição.
Isso é diferente do mercado privado
Antes de um IPO, investidores ricos e fundos já conseguem comprar participações de empresas privadas.
Mas esse mercado normalmente possui várias barreiras.
Pode exigir:
- ser investidor qualificado;
- tickets mínimos altos;
- acesso a fundos específicos;
- SPVs;
- negociações privadas;
- aceitar períodos longos de iliquidez.
Por isso, o pequeno investidor normalmente chega muito depois.
Os mercados de IPO da Kalshi seguiram outra lógica: permitir que pessoas negociassem sobre o evento do IPO, mesmo sem acesso às ações privadas da empresa.
Novamente, isso não equivale a ter participação na empresa.
Mas permite especular sobre informações relacionadas à empresa.
O mercado cinza é outro parente próximo
Existe também o chamado grey market, ou mercado cinza.
Nele, investidores negociam expectativas relacionadas às ações antes de elas começarem oficialmente a ser negociadas.
Um indicador conhecido é o Grey Market Premium, ou GMP.
Imagine um IPO definido a US$10.
Antes da estreia, o mercado cinza indica algo próximo de US$13.
Isso sugere uma expectativa positiva de demanda.
Um estudo de 2025 sobre IPOs indianos encontrou evidências de que o GMP continha informação sobre a procura futura pelos IPOs e poderia ajudar investidores na seleção de ofertas.
A lógica é parecida com a dos mercados de previsão.
Nos dois casos, surge um preço antes do mercado oficial.
Mercado privado, mercado cinza e mercado de previsão
As três coisas podem existir antes de um IPO, mas são completamente diferentes.
|Mercado
|O que você negocia
Mercado privado
Participação real na empresa
Mercado cinza
Expectativa e preço informal da ação
Mercado de previsão
Resultado de uma pergunta sobre o IPO
No caso da SpaceX, os mercados de previsão permitiram negociar coisas que nem mesmo uma ação pré-IPO responderia diretamente.
Qual será o ticker?
Quando acontecerá o IPO?
Qual bolsa será escolhida?
Quanto valerá a empresa no fechamento?
Cada pergunta pode virar seu próprio mercado.
Por que isso é interessante para traders
Para um trader, o mais interessante não é necessariamente acertar o valuation exato.
É encontrar situações em que você acredita que a probabilidade está errada.
Imagine:
Sua estimativa: 80%
Mercado: 55%
Existe uma diferença de 25 pontos percentuais entre sua leitura e o preço.
Essa diferença é o que um trader chamaria de edge.
É a mesma lógica que existe em outros mercados.
Você não precisa saber exatamente o que vai acontecer.
Precisa identificar situações em que acredita que o preço está errado.
Notícias mudam o preço
A SpaceX também mostra por que esses mercados podem ser interessantes como ferramenta de informação.
Um rumor novo pode mudar o preço.
Um documento regulatório pode mudar o preço.
Uma informação sobre valuation pode mudar o preço.
Uma declaração de Elon Musk pode mudar o preço.
Na Polymarket, por exemplo, a probabilidade do ticker X caiu de aproximadamente 60% para 25% em apenas um mês.
A pergunta então deixa de ser apenas:
"Qual é a probabilidade agora?"
E passa a ser:
"Por que o mercado mudou de opinião?"
É aí que começa a análise de verdade.
O resultado final
A SpaceX acabou estreando na bolsa em 12 de junho de 2026.
Mas, para entender o valor dos mercados de previsão, o resultado final é quase menos interessante que o caminho.
Meses antes, traders já estavam formando preços para:
- possibilidade de IPO;
- data;
- valuation;
- ticker;
- bolsa;
- capitalização no primeiro fechamento.
A informação foi sendo incorporada nos preços conforme o evento se aproximava.
Esse é o verdadeiro case.
Os principais riscos
Confundir contrato com ação
Provavelmente o erro mais importante.
Comprar um contrato relacionado à SpaceX não é comprar SpaceX.
São instrumentos diferentes.
Liquidez
Nem todo mercado terá milhões de dólares como aconteceu com alguns contratos da SpaceX.
Mercados pequenos podem ter spreads enormes e preços facilmente movimentados.
Manipulação
Uma pessoa com muito dinheiro pode movimentar temporariamente um mercado pequeno.
Nunca interprete uma mudança de preço sem olhar volume e liquidez.
Informação privilegiada
Eventos corporativos também criam uma questão complicada.
Funcionários, bancos, advogados e outras pessoas podem possuir informações que ainda não são públicas.
Quanto mais um mercado se aproxima de acontecimentos corporativos importantes, mais relevante essa questão se torna.
Preço não é verdade
Um mercado a 70% continua podendo estar errado.
Probabilidade é uma estimativa.
Não uma promessa.
Risco regulatório
Mercados de previsão possuem regulamentações diferentes dependendo do país.
Antes de utilizar qualquer plataforma, é importante verificar as regras atuais aplicáveis à sua região.
Este artigo é educacional e não representa recomendação de investimento.
O que você precisa lembrar
O IPO da SpaceX mostrou uma aplicação muito interessante dos mercados de previsão.
Muito antes de a ação começar a ser negociada normalmente, traders já estavam colocando dinheiro em perguntas sobre o futuro da empresa.
Na Kalshi, em agosto de 2025, o mercado dava apenas 20% de chance de a SpaceX abrir capital até meados de 2027.
Em março de 2026, mercados relacionados ao IPO da SpaceX na Polymarket já acumulavam mais de US$15,2 milhões em volume.
Em maio, traders davam 73% de chance de a empresa terminar o primeiro dia valendo mais de US$2 trilhões.
Somente o mercado da Polymarket sobre o valuation no fechamento movimentou aproximadamente US$3,8 milhões, enquanto o mercado da Kalshi relacionado ao anúncio do IPO acumulou cerca de US$7,6 milhões.
Esse é provavelmente o jeito mais simples de entender o potencial dessa categoria.
A ação ainda não existia no mercado público, mas o mercado sobre o futuro dela já existia.
E, conforme novas informações apareciam, traders transformavam essas informações em preços.
No fim, é isso que os mercados de previsão fazem melhor:
transformam opiniões diferentes sobre o futuro em um preço que qualquer pessoa consegue acompanhar.
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