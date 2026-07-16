Probabilidade implícita: como ler o preço de um prediction market
Veja como ler esse número na prática, com exemplos de futebol na Polymarket e na Kalshi.
A probabilidade implícita é a chance que o mercado atribui a determinado evento. Em um prediction market, o próprio preço do contrato mostra essa estimativa. Um contrato negociado a US$ 0,65, por exemplo, indica uma chance de 65%.
Nos artigos anteriores desta série, você viu o que é um prediction market, quais são as diferenças em relação às apostas esportivas e como plataformas como Polymarket e Kalshi funcionam. Agora, vamos ao ponto que faz toda essa estrutura funcionar: o preço como representação de probabilidade.
O que é probabilidade implícita?
Probabilidade implícita é a chance de um evento acontecer, calculada a partir do preço negociado pelo mercado.
Em um contrato binário, existem apenas dois resultados possíveis: "Sim" ou "Não". Normalmente, o contrato vencedor passa a valer US$ 1, enquanto o contrato perdedor passa a valer US$ 0.
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Antes da resolução, esses contratos são negociados por valores entre US$ 0 e US$ 1. Portanto, o preço pode ser interpretado como uma porcentagem.
Um contrato chamado "Time X será campeão", negociado a US$ 0,70, indica que o mercado atribui aproximadamente 70% de chance ao título. Se o preço estiver em US$ 0,30, a estimativa é de 30%.
Pense na tabela de um campeonato. O líder costuma ter mais chance de conquistar o título, enquanto o lanterna tem menos. A probabilidade implícita transforma essa percepção em um número negociado entre os participantes do mercado.
Como calcular a probabilidade implícita pelo preço?
Nos prediction markets, a conversão básica é direta. Basta transformar o preço em centavos em uma porcentagem.
- Preço de US$ 0,10: 10% de chance
- Preço de US$ 0,50: 50% de chance
- Preço de US$ 0,65: 65% de chance
- Preço de US$ 0,85: 85% de chance
Assim, não é necessário aplicar uma fórmula complexa para fazer a leitura inicial. O preço de US$ 0,65 equivale a uma probabilidade implícita de 65%.
Essa é uma das razões pelas quais os prediction markets costumam ser mais intuitivos do que as odds tradicionais. A informação já aparece no próprio preço.
No entanto, é importante entender que esse número representa uma estimativa do mercado. Ele não é uma garantia de que o evento acontecerá.
Probabilidade implícita e odds de aposta
Tanto as odds quanto os preços de prediction markets representam estimativas de chance. A diferença está na forma como essa informação é apresentada.
|Ponto
|Prediction market
|Aposta esportiva
Como a chance aparece
Preço direto, como US$ 0,65
Odd decimal, como 1,54
Leitura da porcentagem
O preço já indica a chance
É necessário converter a odd
Formação do preço
Compra e venda entre participantes
Cotação oferecida pela casa
Margem
Pode aparecer no spread, nas taxas e na liquidez
Geralmente fica embutida nas odds
Facilidade de leitura
Alta, com conversão direta
Exige um cálculo adicional
Em um prediction market, o preço de US$ 0,65 indica aproximadamente 65%.
Já em uma aposta esportiva, uma odd decimal de 1,54 representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 64,9%. A conta é esta:
Probabilidade implícita = 1 ÷ odd × 100
No exemplo:
1 ÷ 1,54 × 100 = 64,9%
A diferença central está na apresentação. O prediction market mostra a probabilidade diretamente no preço. A casa de apostas mostra quanto o apostador receberá caso acerte.
Isso não significa que um modelo seja automaticamente melhor do que o outro. Significa apenas que o prediction market oferece uma leitura mais direta da estimativa de chance.
Exemplo de probabilidade implícita no futebol
Imagine um clássico entre o Time X e o Time Y.
Antes do jogo, o contrato "Time X vence o clássico" está sendo negociado a US$ 0,55. Portanto, a probabilidade implícita de vitória do Time X é de 55%.
Durante a partida, o Time X marca o primeiro gol. Como consequência, mais participantes passam a acreditar na vitória desse time. O preço do contrato sobe para US$ 0,72.
Nesse momento, o mercado passa a indicar uma chance de aproximadamente 72%.
O gol trouxe uma informação nova. Por isso, os participantes atualizaram suas expectativas e o preço mudou.
Caso alguém tenha comprado o contrato a US$ 0,55, poderá tentar vendê-lo a US$ 0,72 antes do fim do jogo, desde que exista liquidez suficiente.
Nesse exemplo, a diferença entre o preço de compra e o de venda seria de US$ 0,17 por contrato, antes de considerar taxas e eventuais diferenças entre as ofertas disponíveis no mercado.
Essa dinâmica lembra o funcionamento de uma bolsa. Você não precisa necessariamente manter a posição até o resultado final. É possível entrar e sair conforme o preço muda.
Por que o preço muda?
A probabilidade implícita muda sempre que os participantes recebem novas informações ou alteram suas expectativas.
Em um jogo de futebol, alguns fatores que podem movimentar o preço são:
- Um gol
- Uma expulsão
- Uma lesão
- Uma substituição importante
- O domínio de uma equipe
- O tempo restante da partida
- Uma mudança tática
Fora dos esportes, o mesmo princípio se aplica. Uma pesquisa eleitoral, um dado econômico ou uma decisão judicial pode mudar completamente a percepção do mercado.
Quanto mais relevante for a informação, maior tende a ser o movimento do preço.
O que a probabilidade implícita não diz
Aqui entra a parte mais importante do guia: probabilidade não é certeza.
Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar no resultado contrário. Em teoria, eventos com 70% de probabilidade deixam de acontecer em aproximadamente três de cada dez casos.
Além disso, o preço mostra a visão coletiva dos participantes naquele momento. Ele não revela o futuro e também não garante que o mercado esteja correto.
O mercado pode errar
Os traders podem interpretar uma informação de forma incorreta. Também podem reagir de maneira exagerada a uma notícia, a um gol ou a uma mudança de cenário.
Portanto, o preço deve ser tratado como uma estimativa, não como um fato.
A liquidez influencia a confiança no preço
Um mercado com grande volume e muitos participantes tende a produzir preços mais eficientes.
Por outro lado, quando poucas pessoas estão negociando, uma única ordem pode movimentar bastante o preço. Nesse caso, a probabilidade implícita pode ser menos confiável.
O spread também importa
Em alguns mercados, existe uma diferença entre o melhor preço disponível para comprar e o melhor preço disponível para vender. Essa diferença é chamada de spread.
Por exemplo, talvez seja possível comprar um contrato por US$ 0,68, mas vendê-lo imediatamente apenas por US$ 0,64.
Por isso, não basta observar somente o último preço negociado. Também é importante analisar as ofertas disponíveis e a liquidez do mercado.
Taxas podem alterar o resultado
Mesmo quando você compra por um preço e vende por outro mais alto, taxas de negociação podem reduzir o lucro.
Assim, antes de avaliar uma operação, é necessário considerar o preço de entrada, o preço de saída, o spread e todas as taxas aplicáveis.
Uma nota rápida de segurança
Caso você estude essas plataformas em uma região onde o acesso é permitido, proteja sua conta desde o início.
Use um endereço de e-mail que você controla e evite reutilizar a mesma senha em serviços diferentes.
Além disso, ative a autenticação de dois fatores no e-mail e na conta da plataforma, quando essa opção estiver disponível. Essa camada adicional ajuda a proteger o acesso e os fundos vinculados à conta.
Nunca compartilhe senhas, códigos de autenticação ou frases de recuperação.
O que levar deste guia
A probabilidade implícita é a principal chave de leitura de um prediction market.
Em uma interpretação básica, o preço em centavos representa a chance em porcentagem. Um contrato negociado a US$ 0,65 indica que o mercado atribui aproximadamente 65% de chance ao evento.
No entanto, esse número não representa certeza. Ele pode mudar rapidamente conforme surgem novas informações, e sua qualidade depende de fatores como liquidez, volume, spread e participação dos traders.
No Brasil, o acesso a plataformas como Polymarket e Kalshi ficou restrito em 2026. Ainda assim, entender como a probabilidade implícita funciona é útil para compreender mercados, interpretar estimativas e analisar como grupos de pessoas precificam eventos futuros.
Por fim, confira sempre a fonte, a data e as regras do mercado antes de tirar qualquer conclusão. Preços, condições e regulamentações podem mudar ao longo do tempo.