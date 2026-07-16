Probabilidade implícita: como ler o preço de um prediction market Veja como ler esse número na prática, com exemplos de futebol na Polymarket e na Kalshi.

A probabilidade implícita é a chance que o mercado atribui a determinado evento. Em um prediction market, o próprio preço do contrato mostra essa estimativa. Um contrato negociado a US$ 0,65, por exemplo, indica uma chance de 65%.

Nos artigos anteriores desta série, você viu o que é um prediction market, quais são as diferenças em relação às apostas esportivas e como plataformas como Polymarket e Kalshi funcionam. Agora, vamos ao ponto que faz toda essa estrutura funcionar: o preço como representação de probabilidade.

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O que é probabilidade implícita?

Probabilidade implícita é a chance de um evento acontecer, calculada a partir do preço negociado pelo mercado.

Em um contrato binário, existem apenas dois resultados possíveis: "Sim" ou "Não". Normalmente, o contrato vencedor passa a valer US$ 1, enquanto o contrato perdedor passa a valer US$ 0.

Antes da resolução, esses contratos são negociados por valores entre US$ 0 e US$ 1. Portanto, o preço pode ser interpretado como uma porcentagem.

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Um contrato chamado "Time X será campeão", negociado a US$ 0,70, indica que o mercado atribui aproximadamente 70% de chance ao título. Se o preço estiver em US$ 0,30, a estimativa é de 30%.

Pense na tabela de um campeonato. O líder costuma ter mais chance de conquistar o título, enquanto o lanterna tem menos. A probabilidade implícita transforma essa percepção em um número negociado entre os participantes do mercado.

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Como calcular a probabilidade implícita pelo preço?

Nos prediction markets, a conversão básica é direta. Basta transformar o preço em centavos em uma porcentagem.

Preço de US$ 0,10: 10% de chance

Preço de US$ 0,50: 50% de chance

Preço de US$ 0,65: 65% de chance

Preço de US$ 0,85: 85% de chance

Assim, não é necessário aplicar uma fórmula complexa para fazer a leitura inicial. O preço de US$ 0,65 equivale a uma probabilidade implícita de 65%.

Essa é uma das razões pelas quais os prediction markets costumam ser mais intuitivos do que as odds tradicionais. A informação já aparece no próprio preço.

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No entanto, é importante entender que esse número representa uma estimativa do mercado. Ele não é uma garantia de que o evento acontecerá.

Probabilidade implícita e odds de aposta

Tanto as odds quanto os preços de prediction markets representam estimativas de chance. A diferença está na forma como essa informação é apresentada.

Ponto Prediction market Aposta esportiva Como a chance aparece Preço direto, como US$ 0,65 Odd decimal, como 1,54 Leitura da porcentagem O preço já indica a chance É necessário converter a odd Formação do preço Compra e venda entre participantes Cotação oferecida pela casa Margem Pode aparecer no spread, nas taxas e na liquidez Geralmente fica embutida nas odds Facilidade de leitura Alta, com conversão direta Exige um cálculo adicional

Em um prediction market, o preço de US$ 0,65 indica aproximadamente 65%.

Já em uma aposta esportiva, uma odd decimal de 1,54 representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 64,9%. A conta é esta:

Probabilidade implícita = 1 ÷ odd × 100

No exemplo:

1 ÷ 1,54 × 100 = 64,9%

A diferença central está na apresentação. O prediction market mostra a probabilidade diretamente no preço. A casa de apostas mostra quanto o apostador receberá caso acerte.

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Isso não significa que um modelo seja automaticamente melhor do que o outro. Significa apenas que o prediction market oferece uma leitura mais direta da estimativa de chance.

Exemplo de probabilidade implícita no futebol

Imagine um clássico entre o Time X e o Time Y.

Antes do jogo, o contrato "Time X vence o clássico" está sendo negociado a US$ 0,55. Portanto, a probabilidade implícita de vitória do Time X é de 55%.

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Durante a partida, o Time X marca o primeiro gol. Como consequência, mais participantes passam a acreditar na vitória desse time. O preço do contrato sobe para US$ 0,72.

Nesse momento, o mercado passa a indicar uma chance de aproximadamente 72%.

O gol trouxe uma informação nova. Por isso, os participantes atualizaram suas expectativas e o preço mudou.

Caso alguém tenha comprado o contrato a US$ 0,55, poderá tentar vendê-lo a US$ 0,72 antes do fim do jogo, desde que exista liquidez suficiente.

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Nesse exemplo, a diferença entre o preço de compra e o de venda seria de US$ 0,17 por contrato, antes de considerar taxas e eventuais diferenças entre as ofertas disponíveis no mercado.

Essa dinâmica lembra o funcionamento de uma bolsa. Você não precisa necessariamente manter a posição até o resultado final. É possível entrar e sair conforme o preço muda.

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Por que o preço muda?

A probabilidade implícita muda sempre que os participantes recebem novas informações ou alteram suas expectativas.

Em um jogo de futebol, alguns fatores que podem movimentar o preço são:

Um gol Uma expulsão Uma lesão Uma substituição importante O domínio de uma equipe O tempo restante da partida Uma mudança tática

Fora dos esportes, o mesmo princípio se aplica. Uma pesquisa eleitoral, um dado econômico ou uma decisão judicial pode mudar completamente a percepção do mercado.

Quanto mais relevante for a informação, maior tende a ser o movimento do preço.

O que a probabilidade implícita não diz

Aqui entra a parte mais importante do guia: probabilidade não é certeza.

Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar no resultado contrário. Em teoria, eventos com 70% de probabilidade deixam de acontecer em aproximadamente três de cada dez casos.

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Além disso, o preço mostra a visão coletiva dos participantes naquele momento. Ele não revela o futuro e também não garante que o mercado esteja correto.

O mercado pode errar

Os traders podem interpretar uma informação de forma incorreta. Também podem reagir de maneira exagerada a uma notícia, a um gol ou a uma mudança de cenário.

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Portanto, o preço deve ser tratado como uma estimativa, não como um fato.

A liquidez influencia a confiança no preço

Um mercado com grande volume e muitos participantes tende a produzir preços mais eficientes.

Por outro lado, quando poucas pessoas estão negociando, uma única ordem pode movimentar bastante o preço. Nesse caso, a probabilidade implícita pode ser menos confiável.

O spread também importa

Em alguns mercados, existe uma diferença entre o melhor preço disponível para comprar e o melhor preço disponível para vender. Essa diferença é chamada de spread.

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Por exemplo, talvez seja possível comprar um contrato por US$ 0,68, mas vendê-lo imediatamente apenas por US$ 0,64.

Por isso, não basta observar somente o último preço negociado. Também é importante analisar as ofertas disponíveis e a liquidez do mercado.

Taxas podem alterar o resultado

Mesmo quando você compra por um preço e vende por outro mais alto, taxas de negociação podem reduzir o lucro.

Assim, antes de avaliar uma operação, é necessário considerar o preço de entrada, o preço de saída, o spread e todas as taxas aplicáveis.

Uma nota rápida de segurança

Caso você estude essas plataformas em uma região onde o acesso é permitido, proteja sua conta desde o início.

Use um endereço de e-mail que você controla e evite reutilizar a mesma senha em serviços diferentes.

Além disso, ative a autenticação de dois fatores no e-mail e na conta da plataforma, quando essa opção estiver disponível. Essa camada adicional ajuda a proteger o acesso e os fundos vinculados à conta.

Nunca compartilhe senhas, códigos de autenticação ou frases de recuperação.

O que levar deste guia

A probabilidade implícita é a principal chave de leitura de um prediction market.

Em uma interpretação básica, o preço em centavos representa a chance em porcentagem. Um contrato negociado a US$ 0,65 indica que o mercado atribui aproximadamente 65% de chance ao evento.

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No entanto, esse número não representa certeza. Ele pode mudar rapidamente conforme surgem novas informações, e sua qualidade depende de fatores como liquidez, volume, spread e participação dos traders.

No Brasil, o acesso a plataformas como Polymarket e Kalshi ficou restrito em 2026. Ainda assim, entender como a probabilidade implícita funciona é útil para compreender mercados, interpretar estimativas e analisar como grupos de pessoas precificam eventos futuros.

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Por fim, confira sempre a fonte, a data e as regras do mercado antes de tirar qualquer conclusão. Preços, condições e regulamentações podem mudar ao longo do tempo.