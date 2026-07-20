Valor esperado no mercado de previsão: o que é e como calcular
Valor esperado: o retorno na média
Valor esperado é o retorno médio de uma posição caso ela fosse repetida muitas vezes. Em um mercado de previsão, ele mostra se um contrato tende a valer mais ou menos do que o preço pago por ele. Entender o valor esperado em um mercado de previsão é entender a conta que reúne probabilidade e preço em um único número.
Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como a volatilidade movimenta os preços, como funciona a arbitragem, como um contrato é resolvido e como o livro de ofertas conecta compradores e vendedores. Agora, vamos ao número que reúne tudo isso: o valor esperado.
O que é valor esperado
Valor esperado é o resultado médio de uma posição repetida muitas vezes. Ele considera cada desfecho possível, a chance de cada um acontecer e o resultado financeiro de cada cenário.
Em inglês, o termo é expected value, normalmente abreviado como EV.
A ideia é simples. Um contrato binário tem dois resultados finais: paga US$ 1 se o evento acontecer e US$ 0 se não acontecer. O valor esperado combina esses dois resultados com a probabilidade atribuída a cada um.
Pense em um pênalti. Um jogador converte oito de cada dez cobranças. Você não sabe o que acontecerá na próxima tentativa, mas conhece o desempenho médio daquele batedor. O valor esperado aplica o mesmo raciocínio ao preço de um contrato.
Ele não tenta prever com certeza o próximo resultado. Ele mostra o que tende a acontecer ao longo de muitas situações semelhantes.
Como calcular o valor esperado
A conta possui três partes: a chance de acerto, o lucro obtido se o evento acontecer e a perda sofrida se o evento não acontecer.
Você multiplica o resultado de cada cenário pela probabilidade correspondente e soma os valores.
A fórmula básica é:
Valor esperado = (probabilidade de acerto × lucro no acerto) + (probabilidade de erro × resultado no erro)
Como o resultado do erro representa uma perda, esse segundo valor será negativo.
Veja um exemplo direto. Você compra o contrato "Sim" por US$ 0,50 e estima que o evento possui 60% de chance de acontecer.
|Cenário
|Probabilidade
|Resultado
O evento acontece
60%
Lucro de US$ 0,50
O evento não acontece
40%
Perda de US$ 0,50
A conta fica assim:
Valor esperado = (0,60 × US$ 0,50) + (0,40 × -US$ 0,50)
Valor esperado = US$ 0,30 - US$ 0,20
Valor esperado = +US$ 0,10 por contrato
O resultado positivo indica que, em média, essa posição tende a devolver mais do que custa. Um resultado negativo aponta o contrário: se a mesma situação fosse repetida muitas vezes, a posição tenderia a perder dinheiro.
Isso não significa que o próximo contrato dará lucro. Significa apenas que o retorno médio tende a ser positivo ao longo de uma amostra grande.
Uma forma mais simples de fazer a conta
Em um contrato "Sim" que paga US$ 1 quando vence e US$ 0 quando perde, existe uma forma mais rápida de calcular o valor esperado antes das taxas.
Basta subtrair o preço pago da probabilidade que você estima para o evento.
Valor esperado por contrato = sua probabilidade estimada - preço do contrato
No exemplo anterior:
Valor esperado = 0,60 - 0,50
Valor esperado = +US$ 0,10 por contrato
Essa fórmula funciona porque o contrato paga exatamente US$ 1 no cenário vencedor.
Se você estima 60% de chance e paga US$ 0,50, acredita que está comprando por cinquenta centavos algo que vale, em média, sessenta centavos.
A diferença de dez centavos é o seu valor esperado antes de taxas, spread e outros custos.
De onde vem cada número
O valor esperado depende de duas peças. Uma vem do mercado. A outra vem da sua análise.
O preço é a parte visível. Ele aparece na tela e representa a probabilidade implícita atribuída pelo mercado. Um contrato negociado a US$ 0,50 indica uma probabilidade implícita de aproximadamente 50%.
A sua estimativa de chance é a parte mais difícil. Ela pode vir de modelos estatísticos, análise de dados, informações sobre o evento e interpretação do contexto.
Em um jogo de futebol, essa análise pode considerar:
|Fator
|O que pode indicar
Desempenho recente
Como os times chegam ao confronto
Mando de campo
A vantagem de jogar em casa
Desfalques
O impacto da ausência de jogadores importantes
Estilo de jogo
Como os times se comportam em diferentes cenários
Calendário
Cansaço, viagens e sequência de partidas
Escalação
Mudanças que afetam a força real da equipe
Contexto do jogo
Necessidade de vitória, classificação ou vantagem anterior
O cálculo só é confiável quando a estimativa de probabilidade também é confiável.
Uma conta perfeitamente feita com uma probabilidade mal estimada continua produzindo uma conclusão ruim.
A relação entre edge e valor esperado
Edge e valor esperado estão diretamente ligados.
O edge é a diferença entre a probabilidade que você estima e a probabilidade mostrada pelo preço.
Imagine um contrato negociado a US$ 0,45. O mercado atribui aproximadamente 45% de chance ao evento. Você estima uma chance de 58%.
Nesse caso:
Edge = 58% - 45%
Edge = 13 pontos percentuais
Como o contrato paga US$ 1 se vencer, esse edge também representa um valor esperado de aproximadamente US$ 0,13 por contrato antes dos custos.
O edge mostra a diferença em probabilidade. O valor esperado mostra quanto essa diferença representa financeiramente.
Valor esperado x preço na tela
O preço mostra a avaliação atual do mercado. O valor esperado mostra o que a sua análise diz sobre esse preço.
|Ponto
|Preço na tela
|Valor esperado
O que mostra
A probabilidade atribuída pelo mercado
O retorno médio estimado por você
De onde vem
Da negociação entre os participantes
Da sua probabilidade estimada comparada ao preço
Quando é útil
Para entender a avaliação atual do evento
Para decidir se o preço oferece uma oportunidade
O que exige
Observar o preço disponível
Construir uma estimativa própria
Resultado
Probabilidade implícita
Retorno médio em dinheiro
Repare no ponto central. O preço é um dado oferecido pelo mercado. O valor esperado é uma interpretação sua sobre esse dado.
Dois contratos negociados pelo mesmo preço podem ter valores esperados completamente diferentes. Tudo depende da probabilidade real que você atribui a cada evento.
Um contrato a US$ 0,50 pode ser barato se você estima 65% de chance. O mesmo contrato pode ser caro se sua estimativa for de apenas 40%.
Valor esperado positivo, neutro e negativo
O valor esperado pode apresentar três resultados.
|Resultado
|O que significa
EV positivo
Sua probabilidade estimada é maior do que a probabilidade indicada pelo preço
EV igual a zero
Sua estimativa coincide com o preço do mercado
EV negativo
Sua probabilidade estimada é menor do que a probabilidade indicada pelo preço
Imagine três análises para um contrato negociado a US$ 0,55.
|Sua estimativa
|Valor esperado
|Interpretação
65%
+US$ 0,10
Preço favorável segundo sua análise
55%
US$ 0,00
Preço justo antes dos custos
45%
-US$ 0,10
Preço desfavorável segundo sua análise
Na prática, um valor esperado igual a zero antes das taxas já tende a ser negativo depois de considerar todos os custos da negociação.
Valor esperado x aposta esportiva tradicional
Na aposta esportiva tradicional, a casa costuma incluir uma margem nas odds. Essa margem, conhecida como vig ou overround, faz com que o conjunto das apostas oferecidas tenha valor esperado negativo para os apostadores.
Em um mercado de previsão, o preço nasce da negociação entre os participantes. Ainda podem existir taxas, spreads e outros custos, mas o processo de formação do preço é diferente.
|Ponto
|Mercado de previsão
|Aposta esportiva tradicional
Formação do preço
Negociação entre os participantes
Odds definidas pela casa
Custo principal
Taxas, spread e possível slippage
Margem embutida nas odds
Representação da chance
Preço direto entre US$ 0 e US$ 1
Odd que precisa ser convertida
Contra quem você opera
Outros participantes
A casa de apostas
Possibilidade de criar preço
Você pode colocar sua própria ordem
Normalmente aceita a odd disponível
A principal diferença está na transparência. Em um mercado de previsão, o preço pode ser convertido diretamente em probabilidade. Na aposta tradicional, é necessário converter as odds e retirar a margem da casa para estimar a probabilidade real indicada pelo mercado.
Isso não significa que mercados de previsão garantam valor esperado positivo. Significa apenas que a estrutura permite visualizar melhor o preço e os custos envolvidos.
Um exemplo de futebol, passo a passo
Imagine o mercado "Time X vence o clássico". O contrato "Sim" está sendo negociado a US$ 0,45. Esse preço representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 45%.
Você analisa o confronto. O Time X vem de quatro vitórias consecutivas, joga em casa e enfrenta um adversário sem dois titulares importantes. Depois da análise, você estima uma probabilidade de 58% para a vitória.
Agora, vamos calcular o valor esperado da compra do contrato "Sim" por US$ 0,45.
Se o Time X vencer, o contrato pagará US$ 1. Como você pagou US$ 0,45, o lucro será de US$ 0,55.
Se o Time X não vencer, o contrato valerá US$ 0. Nesse cenário, você perderá os US$ 0,45 investidos.
|Cenário
|Probabilidade
|Resultado por contrato
Time X vence
58%
+US$ 0,55
Time X não vence
42%
-US$ 0,45
A conta completa fica assim:
Valor esperado = (0,58 × US$ 0,55) + (0,42 × -US$ 0,45)
Valor esperado = US$ 0,319 - US$ 0,189
Valor esperado = +US$ 0,13 por contrato
Também podemos usar a fórmula simplificada:
Valor esperado = 0,58 - 0,45
Valor esperado = +US$ 0,13 por contrato
O número positivo indica que, se você encontrasse muitas situações com as mesmas probabilidades e o mesmo preço, a posição tenderia a gerar retorno.
Ele não diz que o Time X vencerá esse jogo específico.
Agora vem a parte mais importante. Todo o resultado depende da qualidade dos 58% estimados.
Se a probabilidade real fosse de 45%, o valor esperado seria igual a zero antes dos custos. Se fosse inferior a 45%, a posição teria valor esperado negativo.
Valor esperado não é garantia de lucro
Uma posição com valor esperado positivo ainda pode perder.
Imagine um contrato com 70% de chance real de vencer. Em cada dez situações semelhantes, ele ainda pode perder aproximadamente três vezes.
Essas derrotas também podem acontecer em sequência. Você pode tomar três, quatro ou mais resultados negativos antes que a média comece a se aproximar do valor esperado.
Por isso, valor esperado e gestão de risco precisam caminhar juntos.
Uma boa análise pode encontrar contratos com preço favorável. Uma boa gestão de banca evita que uma sequência negativa elimine o capital antes que a vantagem tenha tempo para aparecer.
O valor esperado depois dos custos
O valor esperado calculado apenas com preço e probabilidade é um valor bruto. Para chegar a uma estimativa mais realista, é necessário descontar os custos da operação.
Esses custos podem incluir:
|Custo
|Como afeta a posição
Taxa da plataforma
Reduz o lucro líquido
Spread
Faz você entrar ou sair por um preço menos favorável
Slippage
Piora o preço médio em ordens maiores
Câmbio
Pode afetar o resultado ao converter moedas
Custos de depósito e saque
Reduzem o retorno final
Gas ou taxas de rede
Podem existir em plataformas que utilizam blockchain
Imagine uma posição com valor esperado bruto de US$ 0,03 por contrato. Se os custos totais forem de US$ 0,04, o valor esperado líquido será negativo.
Por isso, pequenas vantagens podem desaparecer depois das taxas.
A conta mais útil é:
Valor esperado líquido = valor esperado bruto - custos estimados
O tamanho da posição também importa
Encontrar valor esperado positivo não significa que você deve investir todo o capital naquela posição.
Quanto maior for a incerteza da sua estimativa, menor deveria ser a confiança no número encontrado.
Se você acredita que a probabilidade está entre 52% e 65%, existe uma diferença grande entre usar o centro dessa faixa como certeza e reconhecer que a análise possui margem de erro.
O tamanho da posição deve considerar o valor esperado, o risco de perda, a qualidade da estimativa e o tamanho da banca.
Uma pequena vantagem aplicada com disciplina pode ser mais sustentável do que uma grande exposição baseada em excesso de confiança.
Os riscos ligados ao valor esperado
O valor esperado parece uma bússola precisa, mas apresenta riscos que ficam mais evidentes justamente quando o número parece favorável. Conhecê-los é mais importante do que observar apenas o resultado da conta.
Risco de estimativa errada. O cálculo depende da probabilidade atribuída por você. Uma análise ruim pode produzir um valor esperado positivo que não existe na prática.
Risco de excesso de confiança. Quanto mais você acredita que sua estimativa é exata, maior pode ser a posição tomada. Uma pequena falha na análise pode gerar uma perda grande.
Risco de curto prazo. Valor esperado representa uma média de muitas repetições. Em uma única posição, você pode perder todo o valor investido mesmo quando o cálculo é positivo.
Risco de variância. Resultados negativos podem acontecer em sequência. Uma estratégia lucrativa no longo prazo pode enfrentar períodos prolongados de perda.
Risco de ignorar os custos. Taxas, spread, slippage e câmbio reduzem o retorno. Uma vantagem pequena pode desaparecer depois desses custos.
Risco de mudança de informação. Escalações, notícias, dados econômicos e outras informações podem alterar a probabilidade real antes do encerramento do mercado.
Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Um contrato com 58% de chance ainda pode terminar com o resultado contrário em mais de quatro de cada dez situações.
O que levar deste guia
Valor esperado é o retorno médio de uma posição caso ela fosse repetida muitas vezes. Ele combina a probabilidade que você atribui ao evento, o lucro possível e a perda possível em um único número.
Em um contrato binário que paga US$ 1, o cálculo pode ser simplificado:
Valor esperado por contrato = sua probabilidade estimada - preço pago
Um resultado positivo indica que o preço pode ser favorável segundo sua análise. Um resultado negativo indica que o contrato tende a custar mais do que vale.
Mas o valor esperado vale exatamente o que vale a sua estimativa. Se a probabilidade estiver errada, o cálculo também estará.
Além disso, valor esperado positivo não significa lucro garantido em uma posição isolada. Ele só aparece como vantagem ao longo de muitas operações semelhantes, desde que a análise seja consistente, os custos sejam considerados e a gestão de risco seja adequada.
Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer mercado de previsão.
Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, taxas, informações e preços mudam ao longo do tempo.
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