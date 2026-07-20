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Valor esperado no mercado de previsão: o que é e como calcular

Valor esperado: o retorno na média

PorMatheus CelticRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:24
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Valor esperado no mercado de previsão o que é e como calcular
Valor esperado

Valor esperado é o retorno médio de uma posição caso ela fosse repetida muitas vezes. Em um mercado de previsão, ele mostra se um contrato tende a valer mais ou menos do que o preço pago por ele. Entender o valor esperado em um mercado de previsão é entender a conta que reúne probabilidade e preço em um único número.

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como a volatilidade movimenta os preços, como funciona a arbitragem, como um contrato é resolvido e como o livro de ofertas conecta compradores e vendedores. Agora, vamos ao número que reúne tudo isso: o valor esperado.

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O que é valor esperado

Valor esperado é o resultado médio de uma posição repetida muitas vezes. Ele considera cada desfecho possível, a chance de cada um acontecer e o resultado financeiro de cada cenário.

Em inglês, o termo é expected value, normalmente abreviado como EV.

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    • A ideia é simples. Um contrato binário tem dois resultados finais: paga US$ 1 se o evento acontecer e US$ 0 se não acontecer. O valor esperado combina esses dois resultados com a probabilidade atribuída a cada um.

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    Pense em um pênalti. Um jogador converte oito de cada dez cobranças. Você não sabe o que acontecerá na próxima tentativa, mas conhece o desempenho médio daquele batedor. O valor esperado aplica o mesmo raciocínio ao preço de um contrato.

    Ele não tenta prever com certeza o próximo resultado. Ele mostra o que tende a acontecer ao longo de muitas situações semelhantes.

    Como calcular o valor esperado

    A conta possui três partes: a chance de acerto, o lucro obtido se o evento acontecer e a perda sofrida se o evento não acontecer.

    Você multiplica o resultado de cada cenário pela probabilidade correspondente e soma os valores.

    A fórmula básica é:

    Valor esperado = (probabilidade de acerto × lucro no acerto) + (probabilidade de erro × resultado no erro)

    Como o resultado do erro representa uma perda, esse segundo valor será negativo.

    Veja um exemplo direto. Você compra o contrato "Sim" por US$ 0,50 e estima que o evento possui 60% de chance de acontecer.

    CenárioProbabilidadeResultado

    O evento acontece

    60%

    Lucro de US$ 0,50

    O evento não acontece

    40%

    Perda de US$ 0,50

    A conta fica assim:

    Valor esperado = (0,60 × US$ 0,50) + (0,40 × -US$ 0,50)

    Valor esperado = US$ 0,30 - US$ 0,20

    Valor esperado = +US$ 0,10 por contrato

    O resultado positivo indica que, em média, essa posição tende a devolver mais do que custa. Um resultado negativo aponta o contrário: se a mesma situação fosse repetida muitas vezes, a posição tenderia a perder dinheiro.

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    Isso não significa que o próximo contrato dará lucro. Significa apenas que o retorno médio tende a ser positivo ao longo de uma amostra grande.

    Uma forma mais simples de fazer a conta

    Em um contrato "Sim" que paga US$ 1 quando vence e US$ 0 quando perde, existe uma forma mais rápida de calcular o valor esperado antes das taxas.

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    Basta subtrair o preço pago da probabilidade que você estima para o evento.

    Valor esperado por contrato = sua probabilidade estimada - preço do contrato

    No exemplo anterior:

    Valor esperado = 0,60 - 0,50

    Valor esperado = +US$ 0,10 por contrato

    Essa fórmula funciona porque o contrato paga exatamente US$ 1 no cenário vencedor.

    Se você estima 60% de chance e paga US$ 0,50, acredita que está comprando por cinquenta centavos algo que vale, em média, sessenta centavos.

    A diferença de dez centavos é o seu valor esperado antes de taxas, spread e outros custos.

    De onde vem cada número

    O valor esperado depende de duas peças. Uma vem do mercado. A outra vem da sua análise.

    O preço é a parte visível. Ele aparece na tela e representa a probabilidade implícita atribuída pelo mercado. Um contrato negociado a US$ 0,50 indica uma probabilidade implícita de aproximadamente 50%.

    A sua estimativa de chance é a parte mais difícil. Ela pode vir de modelos estatísticos, análise de dados, informações sobre o evento e interpretação do contexto.

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    Em um jogo de futebol, essa análise pode considerar:

    FatorO que pode indicar

    Desempenho recente

    Como os times chegam ao confronto

    Mando de campo

    A vantagem de jogar em casa

    Desfalques

    O impacto da ausência de jogadores importantes

    Estilo de jogo

    Como os times se comportam em diferentes cenários

    Calendário

    Cansaço, viagens e sequência de partidas

    Escalação

    Mudanças que afetam a força real da equipe

    Contexto do jogo

    Necessidade de vitória, classificação ou vantagem anterior

    O cálculo só é confiável quando a estimativa de probabilidade também é confiável.

    Uma conta perfeitamente feita com uma probabilidade mal estimada continua produzindo uma conclusão ruim.

    A relação entre edge e valor esperado

    Edge e valor esperado estão diretamente ligados.

    O edge é a diferença entre a probabilidade que você estima e a probabilidade mostrada pelo preço.

    Imagine um contrato negociado a US$ 0,45. O mercado atribui aproximadamente 45% de chance ao evento. Você estima uma chance de 58%.

    Nesse caso:

    Edge = 58% - 45%

    Edge = 13 pontos percentuais

    Como o contrato paga US$ 1 se vencer, esse edge também representa um valor esperado de aproximadamente US$ 0,13 por contrato antes dos custos.

    O edge mostra a diferença em probabilidade. O valor esperado mostra quanto essa diferença representa financeiramente.

    Valor esperado x preço na tela

    O preço mostra a avaliação atual do mercado. O valor esperado mostra o que a sua análise diz sobre esse preço.

    PontoPreço na telaValor esperado

    O que mostra

    A probabilidade atribuída pelo mercado

    O retorno médio estimado por você

    De onde vem

    Da negociação entre os participantes

    Da sua probabilidade estimada comparada ao preço

    Quando é útil

    Para entender a avaliação atual do evento

    Para decidir se o preço oferece uma oportunidade

    O que exige

    Observar o preço disponível

    Construir uma estimativa própria

    Resultado

    Probabilidade implícita

    Retorno médio em dinheiro

    Repare no ponto central. O preço é um dado oferecido pelo mercado. O valor esperado é uma interpretação sua sobre esse dado.

    Dois contratos negociados pelo mesmo preço podem ter valores esperados completamente diferentes. Tudo depende da probabilidade real que você atribui a cada evento.

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    Um contrato a US$ 0,50 pode ser barato se você estima 65% de chance. O mesmo contrato pode ser caro se sua estimativa for de apenas 40%.

    Valor esperado positivo, neutro e negativo

    O valor esperado pode apresentar três resultados.

    ResultadoO que significa

    EV positivo

    Sua probabilidade estimada é maior do que a probabilidade indicada pelo preço

    EV igual a zero

    Sua estimativa coincide com o preço do mercado

    EV negativo

    Sua probabilidade estimada é menor do que a probabilidade indicada pelo preço

    Imagine três análises para um contrato negociado a US$ 0,55.

    Sua estimativaValor esperadoInterpretação

    65%

    +US$ 0,10

    Preço favorável segundo sua análise

    55%

    US$ 0,00

    Preço justo antes dos custos

    45%

    -US$ 0,10

    Preço desfavorável segundo sua análise

    Na prática, um valor esperado igual a zero antes das taxas já tende a ser negativo depois de considerar todos os custos da negociação.

    Valor esperado x aposta esportiva tradicional

    Na aposta esportiva tradicional, a casa costuma incluir uma margem nas odds. Essa margem, conhecida como vig ou overround, faz com que o conjunto das apostas oferecidas tenha valor esperado negativo para os apostadores.

    Em um mercado de previsão, o preço nasce da negociação entre os participantes. Ainda podem existir taxas, spreads e outros custos, mas o processo de formação do preço é diferente.

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    PontoMercado de previsãoAposta esportiva tradicional

    Formação do preço

    Negociação entre os participantes

    Odds definidas pela casa

    Custo principal

    Taxas, spread e possível slippage

    Margem embutida nas odds

    Representação da chance

    Preço direto entre US$ 0 e US$ 1

    Odd que precisa ser convertida

    Contra quem você opera

    Outros participantes

    A casa de apostas

    Possibilidade de criar preço

    Você pode colocar sua própria ordem

    Normalmente aceita a odd disponível

    A principal diferença está na transparência. Em um mercado de previsão, o preço pode ser convertido diretamente em probabilidade. Na aposta tradicional, é necessário converter as odds e retirar a margem da casa para estimar a probabilidade real indicada pelo mercado.

    Isso não significa que mercados de previsão garantam valor esperado positivo. Significa apenas que a estrutura permite visualizar melhor o preço e os custos envolvidos.

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    Um exemplo de futebol, passo a passo

    Imagine o mercado "Time X vence o clássico". O contrato "Sim" está sendo negociado a US$ 0,45. Esse preço representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 45%.

    Você analisa o confronto. O Time X vem de quatro vitórias consecutivas, joga em casa e enfrenta um adversário sem dois titulares importantes. Depois da análise, você estima uma probabilidade de 58% para a vitória.

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    Agora, vamos calcular o valor esperado da compra do contrato "Sim" por US$ 0,45.

    Se o Time X vencer, o contrato pagará US$ 1. Como você pagou US$ 0,45, o lucro será de US$ 0,55.

    Se o Time X não vencer, o contrato valerá US$ 0. Nesse cenário, você perderá os US$ 0,45 investidos.

    CenárioProbabilidadeResultado por contrato

    Time X vence

    58%

    +US$ 0,55

    Time X não vence

    42%

    -US$ 0,45

    A conta completa fica assim:

    Valor esperado = (0,58 × US$ 0,55) + (0,42 × -US$ 0,45)

    Valor esperado = US$ 0,319 - US$ 0,189

    Valor esperado = +US$ 0,13 por contrato

    Também podemos usar a fórmula simplificada:

    Valor esperado = 0,58 - 0,45

    Valor esperado = +US$ 0,13 por contrato

    O número positivo indica que, se você encontrasse muitas situações com as mesmas probabilidades e o mesmo preço, a posição tenderia a gerar retorno.

    Ele não diz que o Time X vencerá esse jogo específico.

    Agora vem a parte mais importante. Todo o resultado depende da qualidade dos 58% estimados.

    Se a probabilidade real fosse de 45%, o valor esperado seria igual a zero antes dos custos. Se fosse inferior a 45%, a posição teria valor esperado negativo.

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    Valor esperado não é garantia de lucro

    Uma posição com valor esperado positivo ainda pode perder.

    Imagine um contrato com 70% de chance real de vencer. Em cada dez situações semelhantes, ele ainda pode perder aproximadamente três vezes.

    Essas derrotas também podem acontecer em sequência. Você pode tomar três, quatro ou mais resultados negativos antes que a média comece a se aproximar do valor esperado.

    Por isso, valor esperado e gestão de risco precisam caminhar juntos.

    Uma boa análise pode encontrar contratos com preço favorável. Uma boa gestão de banca evita que uma sequência negativa elimine o capital antes que a vantagem tenha tempo para aparecer.

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    O valor esperado depois dos custos

    O valor esperado calculado apenas com preço e probabilidade é um valor bruto. Para chegar a uma estimativa mais realista, é necessário descontar os custos da operação.

    Esses custos podem incluir:

    CustoComo afeta a posição

    Taxa da plataforma

    Reduz o lucro líquido

    Spread

    Faz você entrar ou sair por um preço menos favorável

    Slippage

    Piora o preço médio em ordens maiores

    Câmbio

    Pode afetar o resultado ao converter moedas

    Custos de depósito e saque

    Reduzem o retorno final

    Gas ou taxas de rede

    Podem existir em plataformas que utilizam blockchain

    Imagine uma posição com valor esperado bruto de US$ 0,03 por contrato. Se os custos totais forem de US$ 0,04, o valor esperado líquido será negativo.

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    Por isso, pequenas vantagens podem desaparecer depois das taxas.

    A conta mais útil é:

    Valor esperado líquido = valor esperado bruto - custos estimados

    O tamanho da posição também importa

    Encontrar valor esperado positivo não significa que você deve investir todo o capital naquela posição.

    Quanto maior for a incerteza da sua estimativa, menor deveria ser a confiança no número encontrado.

    Se você acredita que a probabilidade está entre 52% e 65%, existe uma diferença grande entre usar o centro dessa faixa como certeza e reconhecer que a análise possui margem de erro.

    O tamanho da posição deve considerar o valor esperado, o risco de perda, a qualidade da estimativa e o tamanho da banca.

    Uma pequena vantagem aplicada com disciplina pode ser mais sustentável do que uma grande exposição baseada em excesso de confiança.

    Os riscos ligados ao valor esperado

    O valor esperado parece uma bússola precisa, mas apresenta riscos que ficam mais evidentes justamente quando o número parece favorável. Conhecê-los é mais importante do que observar apenas o resultado da conta.

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    Risco de estimativa errada. O cálculo depende da probabilidade atribuída por você. Uma análise ruim pode produzir um valor esperado positivo que não existe na prática.

    Risco de excesso de confiança. Quanto mais você acredita que sua estimativa é exata, maior pode ser a posição tomada. Uma pequena falha na análise pode gerar uma perda grande.

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    Risco de curto prazo. Valor esperado representa uma média de muitas repetições. Em uma única posição, você pode perder todo o valor investido mesmo quando o cálculo é positivo.

    Risco de variância. Resultados negativos podem acontecer em sequência. Uma estratégia lucrativa no longo prazo pode enfrentar períodos prolongados de perda.

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    Risco de ignorar os custos. Taxas, spread, slippage e câmbio reduzem o retorno. Uma vantagem pequena pode desaparecer depois desses custos.

    Risco de mudança de informação. Escalações, notícias, dados econômicos e outras informações podem alterar a probabilidade real antes do encerramento do mercado.

    Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Um contrato com 58% de chance ainda pode terminar com o resultado contrário em mais de quatro de cada dez situações.

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    O que levar deste guia

    Valor esperado é o retorno médio de uma posição caso ela fosse repetida muitas vezes. Ele combina a probabilidade que você atribui ao evento, o lucro possível e a perda possível em um único número.

    Em um contrato binário que paga US$ 1, o cálculo pode ser simplificado:

    Valor esperado por contrato = sua probabilidade estimada - preço pago

    Um resultado positivo indica que o preço pode ser favorável segundo sua análise. Um resultado negativo indica que o contrato tende a custar mais do que vale.

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    Mas o valor esperado vale exatamente o que vale a sua estimativa. Se a probabilidade estiver errada, o cálculo também estará.

    Além disso, valor esperado positivo não significa lucro garantido em uma posição isolada. Ele só aparece como vantagem ao longo de muitas operações semelhantes, desde que a análise seja consistente, os custos sejam considerados e a gestão de risco seja adequada.

    Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer mercado de previsão.

    Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, taxas, informações e preços mudam ao longo do tempo.

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