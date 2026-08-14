Como ler mercados de eleição em mercados de previsão Mercados de eleição em prediction markets: o guia para ler cada preço

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Mercados de eleição em mercados de previsão mostram, em tempo real, quanto o mercado acredita na vitória de cada candidato.

A lógica é simples: se um candidato está sendo negociado a US$0,64, o mercado está precificando aproximadamente 64% de chance de aquele resultado acontecer.

É parecido com olhar as odds de um campeonato. No começo parece cheio de números, mas depois que você entende a lógica, consegue bater o olho no mercado e entender rapidamente quem é favorito, quão aberta está a disputa e como as expectativas estão mudando.

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Neste guia, vou explicar como ler esses mercados, transformar preço em probabilidade, comparar candidatos e usar volume e movimentação de preço para entender melhor o que o mercado está dizendo.

Os exemplos abaixo usam preços observados na Polymarket em 14 de agosto de 2026.

O que são mercados de eleição em mercados de previsão

Um mercado eleitoral é basicamente um contrato ligado ao resultado de uma eleição.

Você pode comprar uma posição em Sim ou Não para determinado resultado.

Por exemplo:

"Lula vencerá a eleição presidencial brasileira?"

Se o contrato de Sim estiver sendo negociado a US$0,64, você paga aproximadamente US$0,64 por uma posição que vale US$1 caso o resultado aconteça.

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Se acontecer, recebe US$1.

Se não acontecer, ela vale US$0.

É um mercado binário: aconteceu ou não aconteceu.

Pense como a cotação de um time para ser campeão antes de uma final. Quanto maior a probabilidade percebida pelo mercado, mais caro fica o contrato.

Como transformar preço em probabilidade

Esse é o conceito mais importante de todo o artigo.

Na maioria dos mercados de previsão, o preço do contrato pode ser lido diretamente como uma probabilidade implícita.

A conta é praticamente automática:

US$0,64 → 64%

US$0,28 → 28%

US$0,07 → 7%

US$0,96 → 96%

Não precisa fazer nenhuma conversão complicada de odds.

No mercado Brazil Presidential Election, por exemplo, Lula estava em aproximadamente 64%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia perto de 28% em 14 de agosto de 2026.

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A leitura básica é simples: naquele momento, o mercado considerava Lula significativamente mais provável de vencer.

Mas existe uma diferença importante.

64% não significa que Lula vai ganhar.

Significa apenas que, naquele preço, o mercado está precificando algo próximo de 64% de probabilidade.

Um mercado de previsão não mostra o futuro. Ele mostra o preço que compradores e vendedores estão dispostos a aceitar naquele momento.

Por que os candidatos nem sempre somam exatamente 100%

Essa é uma dúvida comum quando alguém abre um mercado com vários candidatos.

Você olha:

Candidato A: 40%

Candidato B: 30%

Candidato C: 20%

Candidato D: 15%

E percebe que a soma passa de 100%.

Isso acontece porque normalmente cada candidato possui seu próprio mercado de Sim/Não.

Além disso, existem spreads entre compra e venda, diferenças de liquidez e pequenas ineficiências entre contratos.

Por isso, não espere que simplesmente somar todos os preços sempre resulte exatamente em 100%.

No mercado Democratic Presidential Nominee 2028, por exemplo, Alexandria Ocasio-Cortez estava em aproximadamente 21%, enquanto Gavin Newsom aparecia perto de 17%.

Os dois juntos representam apenas parte da disputa. O restante da probabilidade está distribuído entre vários outros candidatos.

Indicação do partido não é a mesma coisa que vencer a eleição

Aqui está uma das confusões mais comuns em mercados políticos.

Existem mercados perguntando:

Quem será o candidato de determinado partido?

E existem mercados perguntando:

Quem será o presidente?

São duas coisas completamente diferentes.

Veja JD Vance em 14 de agosto de 2026:

Mercado Pergunta JD Vance Republican Nominee 2028 Quem será o candidato republicano? 47% Presidential Election Winner 2028 Quem vencerá a eleição presidencial? 23%

Isso faz total sentido.

Para virar presidente, Vance primeiro precisaria conquistar a indicação republicana e depois vencer a eleição geral.

São duas etapas diferentes.

Por isso ele poderia ter 47% de chance de ser o candidato republicano, mas apenas 23% de chance de terminar presidente.

Nunca compare esses dois números como se estivessem respondendo à mesma pergunta.

Como comparar candidatos dentro do mesmo mercado

Depois de entender o preço, o próximo passo é comparar os candidatos.

Não olhe apenas para um número isolado.

Olhe a distância entre eles.

No mercado Republican Nominee 2028, por exemplo:

JD Vance: 47%

Marco Rubio: 23%

A leitura é rápida.

O mercado estava colocando Vance com aproximadamente o dobro da probabilidade de Rubio naquele momento.

Isso não significa eleição ganha.

Significa apenas uma vantagem relevante na precificação.

Agora compare com o mercado presidencial francês.

No Next French Presidential Election:

Marine Le Pen: 32%

Édouard Philippe: 26%

Aqui temos apenas seis pontos separando os dois.

É um mercado muito mais aberto.

É parecido com futebol.

Uma coisa é um favorito com odd 1.30 enfrentando alguém a 8.00.

Outra completamente diferente é uma partida com odds 2.10 contra 2.50.

Nos dois casos existe um favorito, mas a força desse favoritismo é muito diferente.

O que o volume pode mostrar

Volume é o total de dinheiro negociado dentro daquele mercado.

Ele é importante porque ajuda a mostrar o tamanho e o nível de atividade daquela disputa.

Em 14 de agosto de 2026, alguns mercados apresentavam aproximadamente:

Mercado Volume Democratic Nominee 2028 US$1 bilhão Republican Nominee 2028 US$688 milhões Presidential Election Winner 2028 US$685 milhões Next Prime Minister of Ethiopia US$277 milhões Brazil Presidential Election US$123 milhões Next French Presidential Election US$119 milhões

Em geral, mercados com bastante volume também tendem a ter mais participantes e maior liquidez.

Isso pode tornar mais fácil entrar e sair de posições sem movimentar demais o preço.

Mas existe uma diferença importante:

volume alto não significa que o mercado está necessariamente certo.

Um mercado com US$1 bilhão negociado também pode precificar alguma coisa incorretamente.

O que o volume mostra principalmente é participação e atividade.

Para quem está analisando o mercado, ele é mais uma informação dentro do contexto.

Quando o mercado chega perto de 100%

Alguns contratos chegam muito perto dos extremos.

Por exemplo, no mercado Next Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed aparecia perto de 96%.

A mensagem do mercado é clara: ele estava sendo considerado um enorme favorito.

Mas 96% continua sendo diferente de 100%.

Eventos considerados extremamente improváveis acontecem.

Da mesma forma, uma posição sendo negociada a 5% ou 7% não significa que aquilo seja impossível.

Significa apenas que o mercado considera aquele cenário pouco provável.

No mercado Putin out as President of Russia by December 31, 2026, por exemplo, o Sim estava sendo negociado perto de 7%.

Ou seja: o mercado considerava improvável que Putin deixasse a presidência até o final de 2026.

Improvável não significa impossível.

Essa diferença é uma das coisas mais importantes para entender mercados de previsão.

Como notícias movimentam os preços

Mercados de previsão funcionam praticamente como um mercado financeiro de informação.

Sai uma nova pesquisa eleitoral.

O preço muda.

Um candidato abandona a disputa.

O preço muda.

Acontece um debate.

O preço muda.

Sai uma decisão judicial.

O preço muda.

Cada nova informação faz compradores e vendedores recalcularem suas probabilidades.

Imagine um candidato sendo negociado a 64%.

Sai uma pesquisa muito positiva.

Novas pessoas começam a comprar.

O preço pode subir para 67%, 70% ou mais.

É exatamente por isso que olhar apenas para o preço atual não conta toda a história.

Existe uma enorme diferença entre:

um candidato em 32% que subiu de 20%

e

um candidato em 32% que caiu de 45%.

O número atual é o mesmo.

A história por trás do movimento é completamente diferente.

Para mim, essa é uma das partes mais interessantes dos mercados de previsão.

Você não está apenas vendo uma probabilidade.

Você está vendo como o mercado está reagindo às informações em tempo real.

Como eu leio um mercado eleitoral

Quando abro um mercado político, normalmente sigo uma sequência simples.

1. Primeiro entendo exatamente a pergunta

É eleição presidencial?

Primária?

Indicação de partido?

Quem será primeiro-ministro?

Quem estará no cargo em determinada data?

Uma palavra diferente nas regras pode mudar completamente o contrato.

2. Transformo o preço em probabilidade

US$0,64?

Leio como aproximadamente 64%.

US$0,23?

Aproximadamente 23%.

Simples.

3. Comparo com os outros candidatos

Quem é o favorito?

Qual é a diferença para o segundo colocado?

Existe um favorito claro ou o mercado está dividido?

4. Olho volume e liquidez

Quanto dinheiro já passou pelo mercado?

Existe profundidade suficiente?

Consigo comprar ou vender sem mexer demais no preço?

5. Olho o gráfico

Essa parte é muito importante.

O preço está:

subindo?

caindo?

andando de lado?

reagindo a alguma notícia?

Um número sozinho é uma foto.

O gráfico conta o filme.

6. Leio as regras de resolução

Esse talvez seja o passo mais subestimado.

Você precisa saber exatamente o que precisa acontecer para o mercado resolver como Sim ou Não.

Os mercados de previsão não pagam com base no que você acha que a pergunta significa.

Eles pagam com base nas regras do contrato.

Os principais erros de iniciantes

Achar que 70% significa certeza

Não significa.

Se um evento realmente tivesse 70% de probabilidade, ainda existiria uma chance relevante de ele não acontecer.

Confundir indicação com eleição

Um candidato pode ser enorme favorito dentro do próprio partido e continuar sendo azarão na eleição geral.

Ignorar as regras do contrato

Esse erro pode custar dinheiro mesmo quando sua leitura política estava correta.

Leia sempre os critérios de resolução.

Olhar apenas para o preço atual

Preço sem contexto pode enganar.

Olhe também para o gráfico e para o que causou o movimento.

Achar que volume alto significa mercado infalível

Mercados podem estar errados.

Volume mostra principalmente atividade e liquidez, não uma garantia de precisão.

Usar dados antigos

Mercados de previsão mudam rápido.

Uma informação de ontem pode já estar completamente desatualizada hoje.

Por isso, sempre confira a data do preço antes de usar qualquer número.

Atenção para quem está no Brasil

Outro ponto importante é a regulamentação.

Mercados de previsão e plataformas do setor podem estar sujeitos a restrições diferentes dependendo do país.

No Brasil, o acesso a algumas plataformas sofreu restrições em 2026.

Por isso, antes de utilizar qualquer plataforma, consulte as regras atuais e a legislação aplicável à sua região.

Este artigo tem caráter exclusivamente educacional e serve para explicar como esses mercados funcionam.

O que você precisa lembrar

Ler mercados eleitorais não é complicado.

A base é:

Preço = probabilidade implícita do mercado.

Um contrato a US$0,64 representa aproximadamente 64%.

Depois disso, você precisa entender exatamente qual é a pergunta, comparar os candidatos, olhar volume, acompanhar o movimento do preço e principalmente ler as regras de resolução.

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Nos exemplos de 14 de agosto de 2026, tínhamos:

Lula perto de 64% no mercado presidencial brasileiro;

no mercado presidencial brasileiro; JD Vance em 47% para a indicação republicana, mas apenas 23% para vencer a eleição;

para a indicação republicana, mas apenas para vencer a eleição; Marine Le Pen e Édouard Philippe relativamente próximos na França;

Abiy Ahmed como enorme favorito, perto de 96%, na Etiópia.

Nenhum desses números representa uma certeza.

Eles representam simplesmente o preço que o mercado estava colocando em cada cenário naquele momento.

E essa é justamente a parte interessante dos mercados de previsão: você consegue acompanhar, praticamente em tempo real, como milhares de participantes estão precificando o futuro.