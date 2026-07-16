Liquidez em prediction markets: o que é e por que importa Liquidez: entrar e sair sem sufoco

A liquidez em prediction markets representa a facilidade de comprar ou vender contratos sem provocar uma grande mudança no preço.

Na prática, ela determina se você consegue entrar em uma posição pelo valor esperado e sair dela quando quiser. Por isso, entender a liquidez é essencial para compreender como esses mercados funcionam de verdade.

Nos artigos anteriores desta série, você viu o que é um prediction market, quais são as diferenças em relação às apostas esportivas, como Polymarket e Kalshi funcionam e como interpretar a probabilidade implícita no preço.

continua após a publicidade

Agora, vamos analisar um fator que costuma passar despercebido, mas muda completamente a experiência de negociação: a liquidez.

O que é liquidez?

Liquidez é a facilidade de negociar um ativo ou contrato sem alterar muito seu preço.

Em um prediction market, isso depende principalmente da quantidade de ordens disponíveis para compra e venda, dos preços dessas ordens e do tamanho de cada oferta.

O livro de ofertas reúne as ordens abertas do mercado. De um lado estão os compradores, que informam quanto aceitam pagar. Do outro estão os vendedores, que indicam o menor preço pelo qual aceitam vender.

continua após a publicidade

Um mercado com várias ordens próximas do preço atual tende a ter boa liquidez. Já um mercado com poucas ordens ou com grandes distâncias entre os preços apresenta baixa liquidez.

Pense em dois jogos de futebol.

A final de um grande campeonato atrai milhares de torcedores, jornalistas e investidores. Uma partida pouco conhecida recebe atenção de um grupo menor.

continua após a publicidade

Nos prediction markets, acontece algo parecido. Eventos populares costumam atrair mais ordens. Por outro lado, eventos menores podem ter poucos participantes interessados em negociar.

No entanto, o número de pessoas não conta toda a história. O que realmente importa é quanto dinheiro está disponível em cada preço e qual seria o impacto da sua ordem sobre o mercado.

continua após a publicidade

Por que a liquidez em prediction markets importa?

A liquidez afeta diretamente o preço de entrada, o custo da operação e sua capacidade de sair antes da resolução do mercado.

Em outras palavras, você pode ter uma boa leitura sobre o evento e ainda assim perder dinheiro por causa de uma execução ruim.

O spread tende a ficar menor

Spread é a diferença entre o maior preço que um comprador aceita pagar e o menor preço que um vendedor aceita receber.

Imagine um contrato em que:

O melhor comprador oferece US$ 0,58

O melhor vendedor pede US$ 0,60

Nesse caso, o spread é de US$ 0,02.

Agora, imagine outro mercado:

O melhor comprador oferece US$ 0,50

O melhor vendedor pede US$ 0,68

O spread passa a ser de US$ 0,18.

Caso você compre por US$ 0,68 e tente vender imediatamente, talvez consiga receber apenas US$ 0,50. Portanto, começaria a operação com uma perda potencial de US$ 0,18 por contrato.

Tanto a Polymarket quanto a Kalshi usam livros de ofertas formados por bids, que são ofertas de compra, e asks, que são ofertas de venda. A diferença entre o melhor bid e o melhor ask forma o spread.

continua após a publicidade

Quanto menor for essa diferença, menor tende a ser o custo imediato de entrar e sair.

A ordem provoca menos impacto no preço

Em um mercado líquido, existem contratos disponíveis em diferentes níveis de preço.

Por exemplo, talvez existam:

1.000 contratos à venda por US$ 0,60

2.000 contratos à venda por US$ 0,61

3.000 contratos à venda por US$ 0,62

Uma compra de 500 contratos poderia ser executada inteiramente por US$ 0,60.

Por outro lado, se existirem apenas 100 contratos por US$ 0,60, uma compra maior precisará consumir ofertas de US$ 0,61, US$ 0,62 ou valores ainda mais altos.

Isso faz com que o preço médio da operação fique pior do que o preço observado inicialmente. Esse efeito é conhecido como slippage, ou deslizamento de preço.

continua após a publicidade

Na Polymarket, uma ordem enviada para execução imediata encontra as melhores ofertas disponíveis no livro. Portanto, o preço final depende da quantidade e dos valores das ordens já abertas.

A saída antecipada se torna mais viável

Em um prediction market, você não precisa necessariamente manter o contrato até a resolução do evento.

É possível tentar vender a posição antes do fim, assim como acontece com outros ativos negociados em bolsa. No entanto, a venda depende da existência de compradores interessados no preço desejado.

continua após a publicidade

Em mercados com boa liquidez, normalmente existem mais ofertas próximas do preço atual. Isso aumenta a chance de executar a saída rapidamente.

Em mercados com baixa liquidez, você pode enfrentar três situações:

Vender por um preço muito abaixo do esperado Esperar até que outro participante aceite sua oferta Manter a posição até a resolução do mercado

Na Kalshi, por exemplo, uma ordem de venda limitada só é executada quando outro participante aceita comprar pelo preço definido ou por um valor melhor.

continua após a publicidade

Portanto, a possibilidade de vender existe, mas a execução não é garantida.

O preço fica menos vulnerável a uma única ordem

Um mercado com boa profundidade tende a absorver ordens maiores sem apresentar movimentos extremos.

Já em um mercado vazio, uma única compra ou venda pode alterar bastante o preço exibido.

Isso não significa que um mercado líquido sempre esteja correto. Significa apenas que seu preço tende a ser menos sensível à ação isolada de um único participante.

A Polymarket, por exemplo, pode usar o ponto médio entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda como preço exibido. Quando o spread fica muito grande, a plataforma pode usar o último preço negociado.

continua após a publicidade

Por isso, observar apenas o número mostrado na página pode não ser suficiente. Também é necessário analisar as ofertas disponíveis.

Liquidez não é a mesma coisa que volume

Volume representa quanto foi negociado em determinado período. Liquidez representa quanto pode ser comprado ou vendido agora sem grande impacto no preço.

Um mercado pode ter apresentado milhões de dólares em volume durante a semana, mas estar com poucas ordens disponíveis neste momento.

Da mesma forma, um mercado pode ter um volume acumulado menor, mas apresentar boas ofertas de compra e venda próximas do preço atual.

Portanto, o volume mostra a atividade passada. A liquidez mostra as condições atuais de execução.

Para avaliar um mercado, observe principalmente:

O tamanho do spread

A quantidade disponível em cada preço

A profundidade do livro de ofertas

O tamanho da sua ordem

O impacto estimado sobre o preço

Esses indicadores ajudam mais do que observar apenas o volume total.

Liquidez alta e liquidez baixa

A tabela abaixo mostra como a liquidez muda a experiência de negociação.

Ponto Liquidez alta Liquidez baixa Spread Geralmente mais apertado Geralmente mais largo Entrada na posição Menor impacto no preço A ordem pode mover o preço Saída antecipada Mais fácil de executar Pode exigir espera ou desconto Profundidade do livro Mais contratos disponíveis Poucas ofertas disponíveis Slippage Geralmente menor Pode ser elevado Confiança no preço exibido Menos sensível a uma ordem isolada Mais vulnerável a distorções Custo de operar Tende a ser menor Tende a ser maior

O ponto central é simples: a liquidez não altera o resultado do evento. Ela altera quanto você paga para entrar, quanto recebe para sair e se sua ordem será executada.

continua após a publicidade

Liquidez em prediction markets e apostas esportivas

Nos prediction markets baseados em livro de ofertas, os contratos são negociados entre participantes. Para uma operação acontecer, uma ordem precisa encontrar outra compatível do lado oposto.

A Polymarket descreve seu modelo como um mercado aberto entre usuários, em vez de uma aposta realizada diretamente contra uma casa.

Na aposta esportiva tradicional, a casa define as odds e decide os limites que aceita de cada cliente. Assim, você não precisa encontrar diretamente outro apostador disposto a aceitar sua operação.

continua após a publicidade

Isso não significa que a casa aceite qualquer valor. Ela pode alterar as odds, reduzir limites, suspender mercados ou recusar apostas.

A saída antecipada também funciona de maneira diferente. Algumas casas oferecem a opção de cash out. No entanto, o valor e a disponibilidade são definidos pela própria operadora.

Em um prediction market, a saída acontece pela venda do contrato para outros participantes. Consequentemente, o preço disponível depende do livro de ofertas.

continua após a publicidade

Ponto Prediction market Aposta esportiva tradicional Com quem você negocia Outros participantes A casa de apostas Formação do preço Ordens de compra e venda Odds oferecidas pela casa Execução Depende de ofertas compatíveis Depende da aceitação da casa Saída antes do fim Venda do contrato no mercado Cash out, quando oferecido Impacto da baixa participação Pode reduzir a liquidez Pode levar a limites ou mercados indisponíveis

A principal diferença está no mecanismo.

No prediction market, sua capacidade de entrar ou sair depende diretamente das ordens existentes. Na casa de apostas, depende das condições oferecidas pela operadora.

Exemplo de liquidez no futebol

Imagine dois mercados abertos ao mesmo tempo.

O primeiro pergunta:

"O Time X será campeão do Brasileirão?"

Milhares de contratos estão disponíveis para compra e venda. O melhor comprador oferece US$ 0,64, enquanto o melhor vendedor pede US$ 0,65.

O spread é de apenas US$ 0,01. Além disso, existem várias ofertas próximas desses preços.

Agora, considere outro mercado:

"O Time Y vencerá uma partida pouco acompanhada da Série C?"

Existem poucos contratos disponíveis. O melhor comprador oferece US$ 0,40, mas o melhor vendedor pede US$ 0,58.

Nesse caso, o spread é de US$ 0,18.

Mesmo que você tenha uma leitura correta sobre os dois eventos, a execução será muito diferente.

No primeiro mercado, provavelmente será possível entrar e sair com menor impacto no preço. No segundo, talvez seja necessário aceitar um valor ruim ou manter o contrato até a resolução.

continua após a publicidade

A análise do evento pode estar certa, mas uma liquidez ruim ainda pode transformar uma boa leitura em uma operação pouco eficiente.

Como avaliar a liquidez antes de negociar

Antes de comprar um contrato, abra o livro de ofertas e observe os dois lados do mercado.

Analise o spread

Compare o melhor preço de compra com o melhor preço de venda.

Quanto maior for a distância, maior será o custo para entrar e sair imediatamente.

Observe a profundidade

Não olhe apenas a primeira oferta.

Verifique quantos contratos estão disponíveis nos preços seguintes. Uma ordem grande pode consumir vários níveis do livro e piorar seu preço médio.

Compare a liquidez com o tamanho da sua ordem

Um mercado pode ser líquido para uma compra de US$ 20, mas não para uma compra de US$ 20 mil.

Portanto, liquidez sempre deve ser analisada em relação ao tamanho da posição.

Use ordens limitadas com cuidado

Uma ordem limitada permite escolher o preço máximo de compra ou o preço mínimo de venda.

Caso não exista uma oferta compatível, ela permanece aberta no livro e pode contribuir para a liquidez. Na Polymarket, ordens que ficam disponíveis no livro são consideradas maker, enquanto ordens executadas imediatamente removem liquidez e são consideradas taker.

continua após a publicidade

A vantagem é o controle sobre o preço. A desvantagem é que a ordem pode não ser executada.

Riscos relacionados à liquidez

A liquidez traz riscos que muitas vezes só ficam visíveis na hora de operar.

Risco de ficar preso na posição

Caso não existam compradores interessados, você pode não conseguir vender pelo preço desejado.

Nesse cenário, será necessário reduzir o valor da oferta, esperar por outro participante ou manter o contrato até a resolução.

Risco de spread largo

Um spread grande aumenta o custo imediato da negociação.

Você pode comprar por um preço alto e descobrir que só conseguiria vender por um valor muito menor.

Risco de slippage

Ordens grandes podem consumir vários níveis do livro de ofertas.

Como resultado, o preço médio pago pode ser pior do que o valor mostrado inicialmente.

Risco de preço distorcido

Em mercados com poucas ofertas, uma única operação pode mudar bastante o preço exibido.

Por isso, o preço pode refletir apenas uma negociação isolada, e não uma avaliação ampla do evento.

Risco do próprio evento

Liquidez não é garantia de acerto.

Um mercado líquido pode facilitar a negociação, mas não elimina o risco de sua análise estar errada. Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar no resultado contrário.

O que levar deste guia

A liquidez em prediction markets determina quanto custa entrar em uma posição, quanto você recebe ao sair e qual será o impacto da sua ordem sobre o preço.

continua após a publicidade

Mercados com boa liquidez costumam apresentar spreads menores, mais profundidade no livro de ofertas e menor slippage.

Mercados com baixa liquidez podem apresentar grandes diferenças entre os preços de compra e venda. Além disso, uma ordem relativamente pequena pode movimentar todo o mercado.

Essa lógica se aplica à Polymarket, à Kalshi e a outras plataformas que usam livros de ofertas.

Antes de analisar apenas a probabilidade exibida, observe o spread, a profundidade e a quantidade disponível em cada preço.

Por fim, confira sempre as fontes, as regras e a data das informações. Preços, taxas, condições de negociação e regulamentações podem mudar ao longo do tempo.