Liquidez em prediction markets: o que é e por que importa
Liquidez: entrar e sair sem sufoco
A liquidez em prediction markets representa a facilidade de comprar ou vender contratos sem provocar uma grande mudança no preço.
Na prática, ela determina se você consegue entrar em uma posição pelo valor esperado e sair dela quando quiser. Por isso, entender a liquidez é essencial para compreender como esses mercados funcionam de verdade.
Nos artigos anteriores desta série, você viu o que é um prediction market, quais são as diferenças em relação às apostas esportivas, como Polymarket e Kalshi funcionam e como interpretar a probabilidade implícita no preço.
Agora, vamos analisar um fator que costuma passar despercebido, mas muda completamente a experiência de negociação: a liquidez.
O que é liquidez?
Jogadores de clubes espanhóis dominam a final da Copa do Mundo
Vocalista do Oasis critica Tuchel após queda da Inglaterra na Copa: 'Não vai ganhar'
Final da Copa entre Argentina e Espanha confirma força de quem domina a bola
Liquidez é a facilidade de negociar um ativo ou contrato sem alterar muito seu preço.
Em um prediction market, isso depende principalmente da quantidade de ordens disponíveis para compra e venda, dos preços dessas ordens e do tamanho de cada oferta.
O livro de ofertas reúne as ordens abertas do mercado. De um lado estão os compradores, que informam quanto aceitam pagar. Do outro estão os vendedores, que indicam o menor preço pelo qual aceitam vender.
Um mercado com várias ordens próximas do preço atual tende a ter boa liquidez. Já um mercado com poucas ordens ou com grandes distâncias entre os preços apresenta baixa liquidez.
Pense em dois jogos de futebol.
A final de um grande campeonato atrai milhares de torcedores, jornalistas e investidores. Uma partida pouco conhecida recebe atenção de um grupo menor.
Nos prediction markets, acontece algo parecido. Eventos populares costumam atrair mais ordens. Por outro lado, eventos menores podem ter poucos participantes interessados em negociar.
No entanto, o número de pessoas não conta toda a história. O que realmente importa é quanto dinheiro está disponível em cada preço e qual seria o impacto da sua ordem sobre o mercado.
Por que a liquidez em prediction markets importa?
A liquidez afeta diretamente o preço de entrada, o custo da operação e sua capacidade de sair antes da resolução do mercado.
Em outras palavras, você pode ter uma boa leitura sobre o evento e ainda assim perder dinheiro por causa de uma execução ruim.
O spread tende a ficar menor
Spread é a diferença entre o maior preço que um comprador aceita pagar e o menor preço que um vendedor aceita receber.
Imagine um contrato em que:
- O melhor comprador oferece US$ 0,58
- O melhor vendedor pede US$ 0,60
Nesse caso, o spread é de US$ 0,02.
Agora, imagine outro mercado:
- O melhor comprador oferece US$ 0,50
- O melhor vendedor pede US$ 0,68
O spread passa a ser de US$ 0,18.
Caso você compre por US$ 0,68 e tente vender imediatamente, talvez consiga receber apenas US$ 0,50. Portanto, começaria a operação com uma perda potencial de US$ 0,18 por contrato.
Tanto a Polymarket quanto a Kalshi usam livros de ofertas formados por bids, que são ofertas de compra, e asks, que são ofertas de venda. A diferença entre o melhor bid e o melhor ask forma o spread.
Quanto menor for essa diferença, menor tende a ser o custo imediato de entrar e sair.
A ordem provoca menos impacto no preço
Em um mercado líquido, existem contratos disponíveis em diferentes níveis de preço.
Por exemplo, talvez existam:
- 1.000 contratos à venda por US$ 0,60
- 2.000 contratos à venda por US$ 0,61
- 3.000 contratos à venda por US$ 0,62
Uma compra de 500 contratos poderia ser executada inteiramente por US$ 0,60.
Por outro lado, se existirem apenas 100 contratos por US$ 0,60, uma compra maior precisará consumir ofertas de US$ 0,61, US$ 0,62 ou valores ainda mais altos.
Isso faz com que o preço médio da operação fique pior do que o preço observado inicialmente. Esse efeito é conhecido como slippage, ou deslizamento de preço.
Na Polymarket, uma ordem enviada para execução imediata encontra as melhores ofertas disponíveis no livro. Portanto, o preço final depende da quantidade e dos valores das ordens já abertas.
A saída antecipada se torna mais viável
Em um prediction market, você não precisa necessariamente manter o contrato até a resolução do evento.
É possível tentar vender a posição antes do fim, assim como acontece com outros ativos negociados em bolsa. No entanto, a venda depende da existência de compradores interessados no preço desejado.
Em mercados com boa liquidez, normalmente existem mais ofertas próximas do preço atual. Isso aumenta a chance de executar a saída rapidamente.
Em mercados com baixa liquidez, você pode enfrentar três situações:
- Vender por um preço muito abaixo do esperado
- Esperar até que outro participante aceite sua oferta
- Manter a posição até a resolução do mercado
Na Kalshi, por exemplo, uma ordem de venda limitada só é executada quando outro participante aceita comprar pelo preço definido ou por um valor melhor.
Portanto, a possibilidade de vender existe, mas a execução não é garantida.
O preço fica menos vulnerável a uma única ordem
Um mercado com boa profundidade tende a absorver ordens maiores sem apresentar movimentos extremos.
Já em um mercado vazio, uma única compra ou venda pode alterar bastante o preço exibido.
Isso não significa que um mercado líquido sempre esteja correto. Significa apenas que seu preço tende a ser menos sensível à ação isolada de um único participante.
A Polymarket, por exemplo, pode usar o ponto médio entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda como preço exibido. Quando o spread fica muito grande, a plataforma pode usar o último preço negociado.
Por isso, observar apenas o número mostrado na página pode não ser suficiente. Também é necessário analisar as ofertas disponíveis.
Liquidez não é a mesma coisa que volume
Volume representa quanto foi negociado em determinado período. Liquidez representa quanto pode ser comprado ou vendido agora sem grande impacto no preço.
Um mercado pode ter apresentado milhões de dólares em volume durante a semana, mas estar com poucas ordens disponíveis neste momento.
Da mesma forma, um mercado pode ter um volume acumulado menor, mas apresentar boas ofertas de compra e venda próximas do preço atual.
Portanto, o volume mostra a atividade passada. A liquidez mostra as condições atuais de execução.
Para avaliar um mercado, observe principalmente:
- O tamanho do spread
- A quantidade disponível em cada preço
- A profundidade do livro de ofertas
- O tamanho da sua ordem
- O impacto estimado sobre o preço
Esses indicadores ajudam mais do que observar apenas o volume total.
Liquidez alta e liquidez baixa
A tabela abaixo mostra como a liquidez muda a experiência de negociação.
|Ponto
|Liquidez alta
|Liquidez baixa
Spread
Geralmente mais apertado
Geralmente mais largo
Entrada na posição
Menor impacto no preço
A ordem pode mover o preço
Saída antecipada
Mais fácil de executar
Pode exigir espera ou desconto
Profundidade do livro
Mais contratos disponíveis
Poucas ofertas disponíveis
Slippage
Geralmente menor
Pode ser elevado
Confiança no preço exibido
Menos sensível a uma ordem isolada
Mais vulnerável a distorções
Custo de operar
Tende a ser menor
Tende a ser maior
O ponto central é simples: a liquidez não altera o resultado do evento. Ela altera quanto você paga para entrar, quanto recebe para sair e se sua ordem será executada.
Liquidez em prediction markets e apostas esportivas
Nos prediction markets baseados em livro de ofertas, os contratos são negociados entre participantes. Para uma operação acontecer, uma ordem precisa encontrar outra compatível do lado oposto.
A Polymarket descreve seu modelo como um mercado aberto entre usuários, em vez de uma aposta realizada diretamente contra uma casa.
Na aposta esportiva tradicional, a casa define as odds e decide os limites que aceita de cada cliente. Assim, você não precisa encontrar diretamente outro apostador disposto a aceitar sua operação.
Isso não significa que a casa aceite qualquer valor. Ela pode alterar as odds, reduzir limites, suspender mercados ou recusar apostas.
A saída antecipada também funciona de maneira diferente. Algumas casas oferecem a opção de cash out. No entanto, o valor e a disponibilidade são definidos pela própria operadora.
Em um prediction market, a saída acontece pela venda do contrato para outros participantes. Consequentemente, o preço disponível depende do livro de ofertas.
|Ponto
|Prediction market
|Aposta esportiva tradicional
Com quem você negocia
Outros participantes
A casa de apostas
Formação do preço
Ordens de compra e venda
Odds oferecidas pela casa
Execução
Depende de ofertas compatíveis
Depende da aceitação da casa
Saída antes do fim
Venda do contrato no mercado
Cash out, quando oferecido
Impacto da baixa participação
Pode reduzir a liquidez
Pode levar a limites ou mercados indisponíveis
A principal diferença está no mecanismo.
No prediction market, sua capacidade de entrar ou sair depende diretamente das ordens existentes. Na casa de apostas, depende das condições oferecidas pela operadora.
Exemplo de liquidez no futebol
Imagine dois mercados abertos ao mesmo tempo.
O primeiro pergunta:
"O Time X será campeão do Brasileirão?"
Milhares de contratos estão disponíveis para compra e venda. O melhor comprador oferece US$ 0,64, enquanto o melhor vendedor pede US$ 0,65.
O spread é de apenas US$ 0,01. Além disso, existem várias ofertas próximas desses preços.
Agora, considere outro mercado:
"O Time Y vencerá uma partida pouco acompanhada da Série C?"
Existem poucos contratos disponíveis. O melhor comprador oferece US$ 0,40, mas o melhor vendedor pede US$ 0,58.
Nesse caso, o spread é de US$ 0,18.
Mesmo que você tenha uma leitura correta sobre os dois eventos, a execução será muito diferente.
No primeiro mercado, provavelmente será possível entrar e sair com menor impacto no preço. No segundo, talvez seja necessário aceitar um valor ruim ou manter o contrato até a resolução.
A análise do evento pode estar certa, mas uma liquidez ruim ainda pode transformar uma boa leitura em uma operação pouco eficiente.
Como avaliar a liquidez antes de negociar
Antes de comprar um contrato, abra o livro de ofertas e observe os dois lados do mercado.
Analise o spread
Compare o melhor preço de compra com o melhor preço de venda.
Quanto maior for a distância, maior será o custo para entrar e sair imediatamente.
Observe a profundidade
Não olhe apenas a primeira oferta.
Verifique quantos contratos estão disponíveis nos preços seguintes. Uma ordem grande pode consumir vários níveis do livro e piorar seu preço médio.
Compare a liquidez com o tamanho da sua ordem
Um mercado pode ser líquido para uma compra de US$ 20, mas não para uma compra de US$ 20 mil.
Portanto, liquidez sempre deve ser analisada em relação ao tamanho da posição.
Use ordens limitadas com cuidado
Uma ordem limitada permite escolher o preço máximo de compra ou o preço mínimo de venda.
Caso não exista uma oferta compatível, ela permanece aberta no livro e pode contribuir para a liquidez. Na Polymarket, ordens que ficam disponíveis no livro são consideradas maker, enquanto ordens executadas imediatamente removem liquidez e são consideradas taker.
A vantagem é o controle sobre o preço. A desvantagem é que a ordem pode não ser executada.
Riscos relacionados à liquidez
A liquidez traz riscos que muitas vezes só ficam visíveis na hora de operar.
Risco de ficar preso na posição
Caso não existam compradores interessados, você pode não conseguir vender pelo preço desejado.
Nesse cenário, será necessário reduzir o valor da oferta, esperar por outro participante ou manter o contrato até a resolução.
Risco de spread largo
Um spread grande aumenta o custo imediato da negociação.
Você pode comprar por um preço alto e descobrir que só conseguiria vender por um valor muito menor.
Risco de slippage
Ordens grandes podem consumir vários níveis do livro de ofertas.
Como resultado, o preço médio pago pode ser pior do que o valor mostrado inicialmente.
Risco de preço distorcido
Em mercados com poucas ofertas, uma única operação pode mudar bastante o preço exibido.
Por isso, o preço pode refletir apenas uma negociação isolada, e não uma avaliação ampla do evento.
Risco do próprio evento
Liquidez não é garantia de acerto.
Um mercado líquido pode facilitar a negociação, mas não elimina o risco de sua análise estar errada. Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar no resultado contrário.
O que levar deste guia
A liquidez em prediction markets determina quanto custa entrar em uma posição, quanto você recebe ao sair e qual será o impacto da sua ordem sobre o preço.
Mercados com boa liquidez costumam apresentar spreads menores, mais profundidade no livro de ofertas e menor slippage.
Mercados com baixa liquidez podem apresentar grandes diferenças entre os preços de compra e venda. Além disso, uma ordem relativamente pequena pode movimentar todo o mercado.
Essa lógica se aplica à Polymarket, à Kalshi e a outras plataformas que usam livros de ofertas.
Antes de analisar apenas a probabilidade exibida, observe o spread, a profundidade e a quantidade disponível em cada preço.
Por fim, confira sempre as fontes, as regras e a data das informações. Preços, taxas, condições de negociação e regulamentações podem mudar ao longo do tempo.
Mercado de Previsões
Probabilidade implícita: como ler o preço de um prediction marketHá 12 minutos
Mercado de Previsões
Como usar a Kalshi: a plataforma de prediction market regulada dos EUAHá 5 dias
Mercado de Previsões
Como usar a Polymarket: guia passo a passo para iniciantesHá 5 dias
Mercado de Previsões
Como funcionam os contratos de prediction marketHá 1 semana
Mercado de Previsões
Prediction market e apostas: qual é a diferença?Há 1 semana
Mercado de Previsões
Mercado de previsões: como funciona na práticaHá 1 semana
Mais LANCE!