Contrato binário no mercado de previsão: o que é e como funciona
Contrato binário: US$1 ou US$0, sem meio-termo
Contrato binário é um contrato que paga US$ 1 se determinado evento acontecer e US$ 0 se não acontecer. Em um mercado de previsão, ele é a unidade básica que os participantes compram e vendem.
Entender o contrato binário é entender a estrutura que sustenta todo o mercado de previsão.
Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, o que é edge, como funciona o livro de ofertas, como um contrato é resolvido e o que é spread. Agora, vamos voltar ao começo de tudo: o próprio contrato.
O que é um contrato binário
Contrato binário é um contrato com apenas dois resultados possíveis.
Se a previsão estiver correta, ele termina valendo US$ 1. Se estiver errada, termina valendo US$ 0.
O nome vem justamente dessa característica. Binário significa que existem apenas dois estados possíveis, como "Sim" e "Não".
Não existe pagamento parcial. Depois da resolução, o contrato termina em um dos dois valores.
Pense em uma disputa eliminatória. No fim, um time avança e o outro é eliminado. O contrato binário segue uma lógica parecida: existem apenas dois resultados finais.
Como o preço representa uma probabilidade
Antes da resolução, o contrato pode ser negociado por diferentes preços.
Um contrato "Sim" vendido por US$ 0,65 indica que o mercado atribui aproximadamente 65% de probabilidade ao evento.
|Preço do contrato
|Probabilidade implícita
US$ 0,20
20%
US$ 0,50
50%
US$ 0,65
65%
US$ 0,90
90%
Como o pagamento máximo é de US$ 1, o preço pode ser interpretado diretamente como uma porcentagem.
Quanto mais provável o evento parecer, mais perto de US$ 1 o contrato tende a ser negociado.
Quanto menos provável, mais perto de US$ 0 fica o preço.
Como você ganha ou perde
Imagine que você compre o contrato "Sim" por US$ 0,60.
Se o evento acontecer, o contrato será resolvido em US$ 1.
Lucro por contrato = US$ 1 menos US$ 0,60
Lucro por contrato = US$ 0,40
Se o evento não acontecer, o contrato terminará em US$ 0 e você perderá os US$ 0,60 investidos.
|Resultado
|Valor final
|Seu resultado
O evento acontece
US$ 1
Lucro de US$ 0,40
O evento não acontece
US$ 0
Perda de US$ 0,60
O lucro máximo é a diferença entre US$ 1 e o preço pago.
A perda máxima é o valor utilizado na compra.
E o contrato "Não"?
O contrato "Não" representa o resultado contrário.
Imagine que o contrato "Sim" esteja em US$ 0,60 e o contrato "Não" esteja próximo de US$ 0,40.
Quem compra o "Não" acredita que o evento não acontecerá.
Se o evento realmente não acontecer, o contrato "Não" termina em US$ 1.
Nesse caso:
Lucro = US$ 1 menos US$ 0,40
Lucro = US$ 0,60 por contrato
Em um mercado binário, os dois lados representam resultados opostos.
Contrato binário x odd de uma casa de apostas
Os dois modelos podem estar ligados ao mesmo evento, mas apresentam o preço de maneiras diferentes.
|Ponto
|Contrato binário
|Aposta esportiva tradicional
Formato
Preço entre US$ 0 e US$ 1
Odd, como 1,80 ou 2,00
O que o número mostra
Probabilidade implícita direta
Retorno potencial
Como ler a chance
US$ 0,65 representa cerca de 65%
É necessário converter a odd
Quem está do outro lado
Outros participantes
A casa de apostas
Resultado final
US$ 1 ou US$ 0
Pagamento definido pela odd
Repare no ponto central. Em um contrato binário, o preço já pode ser lido como probabilidade.
Na aposta esportiva, a odd precisa ser convertida para chegar à probabilidade implícita. Além disso, a margem da casa costuma estar incluída no preço oferecido.
Um exemplo de futebol
Imagine o mercado "Time X vence o clássico".
O contrato "Sim" está sendo negociado a US$ 0,55. Isso representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 55%.
Você compra dez contratos.
|Item
|Valor
Preço por contrato
US$ 0,55
Quantidade
10
Investimento total
US$ 5,50
Se o Time X vencer, cada contrato terminará valendo US$ 1.
Seus dez contratos valerão US$ 10.
Lucro = US$ 10 menos US$ 5,50
Lucro = US$ 4,50
Se o Time X não vencer, os contratos "Sim" terminarão em US$ 0 e você perderá os US$ 5,50 investidos.
A regra exata sobre vitória, empate, prorrogação ou disputa por pênaltis depende dos critérios de resolução definidos no mercado.
Você precisa esperar até o fim?
Não necessariamente.
Antes da resolução, você pode vender o contrato para outro participante, desde que exista liquidez.
Imagine que você tenha comprado por US$ 0,55 e, depois de um gol do Time X, o preço suba para US$ 0,80.
Você pode vender por aproximadamente US$ 0,80 e realizar um lucro antes do encerramento da partida.
O contrato só termina definitivamente em US$ 1 ou US$ 0 na resolução. Antes disso, o preço pode variar conforme as informações e os acontecimentos do evento.
Os principais riscos
Risco de perda total. Se o contrato terminar em US$ 0, você perde todo o valor pago por ele.
Risco de confundir probabilidade com certeza. Um contrato a US$ 0,90 ainda possui risco de terminar em US$ 0.
Risco de resolução. É necessário entender exatamente quais regras fazem o contrato pagar US$ 1.
Risco de liquidez. Pode ser difícil vender antes do fim se houver poucos compradores.
Risco de preço. Um evento pode ser provável, mas o contrato ainda estar caro demais para oferecer uma boa oportunidade.
O que levar deste guia
Contrato binário é a unidade básica de um mercado de previsão.
Ele termina valendo US$ 1 se o evento acontecer e US$ 0 se não acontecer.
Antes da resolução, seu preço varia de acordo com a probabilidade atribuída pelo mercado. Um contrato negociado a US$ 0,65 representa aproximadamente 65% de probabilidade implícita.
O lucro máximo é a diferença entre US$ 1 e o preço pago. A perda máxima é o valor investido.
Antes de comprar, leia as regras de resolução, observe o preço e verifique se existe liquidez para sair da posição.
Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para outros mercados de previsão que utilizam contratos binários.
Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, preços e condições de mercado mudam ao longo do tempo.
Mercado de Previsões
Oráculo no mercado de previsão: o que é e como decideHá 1 minuto
Mercado de Previsões
Mercado on-chain de previsão: o que é e como funcionaHá 1 semana
Mercado de Previsões
Spread no mercado de previsão: o que é e por que importaHá 1 semana
Mercado de Previsões
Trading esportivo no mercado de previsão: o que é e como funcionaHá 1 semana
Mercado de Previsões
Cashout no mercado de previsão: como sair antes do fimHá 1 semana
Palmeiras
Palmeiras finaliza empréstimo de Luighi; veja valores e condição de vendaHá 1 semana
Mais LANCE!