Contrato binário no mercado de previsão: o que é e como funciona Contrato binário: US$1 ou US$0, sem meio-termo

Contrato binário é um contrato que paga US$ 1 se determinado evento acontecer e US$ 0 se não acontecer. Em um mercado de previsão, ele é a unidade básica que os participantes compram e vendem.

Entender o contrato binário é entender a estrutura que sustenta todo o mercado de previsão.

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, o que é edge, como funciona o livro de ofertas, como um contrato é resolvido e o que é spread. Agora, vamos voltar ao começo de tudo: o próprio contrato.

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O que é um contrato binário

Contrato binário é um contrato com apenas dois resultados possíveis.

Se a previsão estiver correta, ele termina valendo US$ 1. Se estiver errada, termina valendo US$ 0.

O nome vem justamente dessa característica. Binário significa que existem apenas dois estados possíveis, como "Sim" e "Não".

Não existe pagamento parcial. Depois da resolução, o contrato termina em um dos dois valores.

Pense em uma disputa eliminatória. No fim, um time avança e o outro é eliminado. O contrato binário segue uma lógica parecida: existem apenas dois resultados finais.

Como o preço representa uma probabilidade

Antes da resolução, o contrato pode ser negociado por diferentes preços.

Um contrato "Sim" vendido por US$ 0,65 indica que o mercado atribui aproximadamente 65% de probabilidade ao evento.

Preço do contrato Probabilidade implícita US$ 0,20 20% US$ 0,50 50% US$ 0,65 65% US$ 0,90 90%

Como o pagamento máximo é de US$ 1, o preço pode ser interpretado diretamente como uma porcentagem.

Quanto mais provável o evento parecer, mais perto de US$ 1 o contrato tende a ser negociado.

Quanto menos provável, mais perto de US$ 0 fica o preço.

Como você ganha ou perde

Imagine que você compre o contrato "Sim" por US$ 0,60.

Se o evento acontecer, o contrato será resolvido em US$ 1.

Lucro por contrato = US$ 1 menos US$ 0,60

Lucro por contrato = US$ 0,40

Se o evento não acontecer, o contrato terminará em US$ 0 e você perderá os US$ 0,60 investidos.

Resultado Valor final Seu resultado O evento acontece US$ 1 Lucro de US$ 0,40 O evento não acontece US$ 0 Perda de US$ 0,60

O lucro máximo é a diferença entre US$ 1 e o preço pago.

A perda máxima é o valor utilizado na compra.

E o contrato "Não"?

O contrato "Não" representa o resultado contrário.

Imagine que o contrato "Sim" esteja em US$ 0,60 e o contrato "Não" esteja próximo de US$ 0,40.

Quem compra o "Não" acredita que o evento não acontecerá.

Se o evento realmente não acontecer, o contrato "Não" termina em US$ 1.

Nesse caso:

Lucro = US$ 1 menos US$ 0,40

Lucro = US$ 0,60 por contrato

Em um mercado binário, os dois lados representam resultados opostos.

Contrato binário x odd de uma casa de apostas

Os dois modelos podem estar ligados ao mesmo evento, mas apresentam o preço de maneiras diferentes.

Ponto Contrato binário Aposta esportiva tradicional Formato Preço entre US$ 0 e US$ 1 Odd, como 1,80 ou 2,00 O que o número mostra Probabilidade implícita direta Retorno potencial Como ler a chance US$ 0,65 representa cerca de 65% É necessário converter a odd Quem está do outro lado Outros participantes A casa de apostas Resultado final US$ 1 ou US$ 0 Pagamento definido pela odd

Repare no ponto central. Em um contrato binário, o preço já pode ser lido como probabilidade.

Na aposta esportiva, a odd precisa ser convertida para chegar à probabilidade implícita. Além disso, a margem da casa costuma estar incluída no preço oferecido.

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Um exemplo de futebol

Imagine o mercado "Time X vence o clássico".

O contrato "Sim" está sendo negociado a US$ 0,55. Isso representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 55%.

Você compra dez contratos.

Item Valor Preço por contrato US$ 0,55 Quantidade 10 Investimento total US$ 5,50

Se o Time X vencer, cada contrato terminará valendo US$ 1.

Seus dez contratos valerão US$ 10.

Lucro = US$ 10 menos US$ 5,50

Lucro = US$ 4,50

Se o Time X não vencer, os contratos "Sim" terminarão em US$ 0 e você perderá os US$ 5,50 investidos.

A regra exata sobre vitória, empate, prorrogação ou disputa por pênaltis depende dos critérios de resolução definidos no mercado.

Você precisa esperar até o fim?

Não necessariamente.

Antes da resolução, você pode vender o contrato para outro participante, desde que exista liquidez.

Imagine que você tenha comprado por US$ 0,55 e, depois de um gol do Time X, o preço suba para US$ 0,80.

Você pode vender por aproximadamente US$ 0,80 e realizar um lucro antes do encerramento da partida.

O contrato só termina definitivamente em US$ 1 ou US$ 0 na resolução. Antes disso, o preço pode variar conforme as informações e os acontecimentos do evento.

Os principais riscos

Risco de perda total. Se o contrato terminar em US$ 0, você perde todo o valor pago por ele.

Risco de confundir probabilidade com certeza. Um contrato a US$ 0,90 ainda possui risco de terminar em US$ 0.

Risco de resolução. É necessário entender exatamente quais regras fazem o contrato pagar US$ 1.

Risco de liquidez. Pode ser difícil vender antes do fim se houver poucos compradores.

Risco de preço. Um evento pode ser provável, mas o contrato ainda estar caro demais para oferecer uma boa oportunidade.

O que levar deste guia

Contrato binário é a unidade básica de um mercado de previsão.

Ele termina valendo US$ 1 se o evento acontecer e US$ 0 se não acontecer.

Antes da resolução, seu preço varia de acordo com a probabilidade atribuída pelo mercado. Um contrato negociado a US$ 0,65 representa aproximadamente 65% de probabilidade implícita.

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O lucro máximo é a diferença entre US$ 1 e o preço pago. A perda máxima é o valor investido.

Antes de comprar, leia as regras de resolução, observe o preço e verifique se existe liquidez para sair da posição.

Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para outros mercados de previsão que utilizam contratos binários.

Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, preços e condições de mercado mudam ao longo do tempo.