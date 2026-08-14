Mercado de previsão já negocia US$8,7 milhões sobre quem vai dominar a IA em 2026 O mercado de previsão da IA já escolheu uma favorita e não é o ChatGPT

Existe um mercado de previsão sobre inteligência artificial onde milhares de pessoas colocam dinheiro real em uma pergunta simples: qual empresa terá a melhor IA no fim de 2026?

Em 14 de agosto de 2026, esse mercado já tinha mais de US$ 8,7 milhões negociados na Kalshi. E havia um favorito bem claro: a Claude, da Anthropic, com algo perto de dois terços da probabilidade estimada pelo mercado.

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Neste guia, você vai entender como esse mercado funciona, como ler os preços de cada candidata como se fosse uma tabela de campeonato e por que a corrida da inteligência artificial virou um mercado de milhões de dólares.

O que é esse mercado de previsão sobre inteligência artificial

Um mercado de previsão é uma plataforma onde as pessoas compram e vendem contratos ligados a um evento futuro.

Aqui, a pergunta é simples:

Qual empresa terá a melhor IA em 31 de dezembro de 2026?

Cada candidata tem o seu contrato "Sim". Se aquela IA cumprir a condição definida nas regras, o contrato paga US$1. Se não cumprir, paga US$0.

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Na prática, o preço funciona como uma estimativa da probabilidade que o mercado enxerga.

Um contrato negociado perto de US$0,68 indica algo próximo de 68% de chance, embora na prática exista diferença entre preço de compra, preço de venda e a probabilidade exibida pela plataforma.

Pense na cotação de um time para ser campeão antes da última rodada. Quanto mais favorito ele é, mais caro fica comprar aquela posição.

Aqui é igual. Só que os times são Claude, ChatGPT, Grok, Gemini e outras IAs.

O placar da corrida em 14 de agosto de 2026

O mercado funciona como uma tabela de campeonato que muda o tempo todo.

Na consulta feita em 14 de agosto, o painel da Kalshi mostrava aproximadamente:

IA Empresa Chance Claude Anthropic 66,2% ChatGPT OpenAI 14,5% Grok xAI 9,4%

Além delas, o mercado lista outras candidatas. O volume total já passava de US$8,72 milhões.

A distância é enorme.

Claude tinha mais de quatro vezes a probabilidade do ChatGPT, segundo colocado.

É como um time chegando à reta final do campeonato com uma vantagem enorme na tabela. Ainda pode perder, mas o mercado claramente acredita que ele está na melhor posição.

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E esse placar não fica parado. Uma atualização de modelo, um novo benchmark ou uma notícia regulatória pode mudar os preços em questão de horas.

Como o vencedor é decidido: o LM Arena

Aqui está a parte mais importante para entender o contrato.

Quem decide qual IA está na frente não é a Kalshi.

O mercado usa como referência o LM Arena, um ranking público construído a partir de comparações entre modelos de inteligência artificial. A própria Kalshi informa que a resolução do mercado é verificada usando o leaderboard do LM Arena.

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O funcionamento é simples.

1 . Você recebe respostas de duas IAs sem saber quais são. 2 . Escolhe qual resposta considera melhor. 3 . Depois do voto, os nomes dos modelos são revelados.

Apenas os votos feitos enquanto os modelos ainda estão anônimos entram no ranking oficial.

Essas comparações alimentam um sistema estatístico chamado Bradley-Terry.

Ele é parecido com o Elo usado no xadrez: vencer adversários fortes pesa mais do que simplesmente acumular vitórias contra modelos fracos. O próprio LM Arena explica que o sistema atual usa Bradley-Terry para transformar os confrontos diretos em uma pontuação de força para cada modelo.

Então pense no LM Arena como um campeonato gigante onde milhões de pessoas fazem confrontos diretos entre IAs.

O mercado da Kalshi tenta prever quem estará no topo quando chegar a hora da decisão.

A novela da Claude: lançamento, bloqueio e volta

O favoritismo da Claude ficou ainda mais interessante por causa do que aconteceu em junho.

Em 9 de junho de 2026, a Anthropic lançou o Claude Fable 5, seu modelo mais avançado disponível para uso geral, junto com o Mythos 5, que tinha acesso bem mais restrito.

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Três dias depois veio o choque.

Em 12 de junho, o governo dos Estados Unidos determinou a suspensão do acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 por estrangeiros, citando preocupações de segurança nacional. Na prática, a Anthropic precisou retirar temporariamente o Fable 5 de circulação.

Depois veio a reviravolta.

A Anthropic anunciou em 30 de junho que o Fable 5 voltaria globalmente em 1º de julho. O Mythos 5, por ser ainda mais sensível, continuou restrito a um grupo aprovado de organizações.

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Esse tipo de evento mostra exatamente por que mercados de previsão são interessantes.

Uma notícia dessas pode mudar completamente a chance de um modelo terminar o ano no topo.

Não é muito diferente de um jogador importante se machucar no meio de um campeonato. O mercado tenta recalcular imediatamente quanto aquela notícia afeta a chance de título.

Os mercados paralelos: lançamentos de modelos

A corrida da IA não se resume ao contrato principal.

Existem mercados tentando prever quando determinados modelos serão lançados.

Quando sai o Mythos?

Um dos mercados da Kalshi pergunta quando a Anthropic vai liberar publicamente o Mythos.

Em 14 de agosto, o contrato para um lançamento antes de 1º de janeiro de 2027 estava perto de apenas 17%. O mercado inteiro já havia movimentado aproximadamente US$1,9 milhão.

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Isso acontece porque o Mythos é tratado pela Anthropic como um modelo de capacidade muito alta e com acesso controlado, principalmente por preocupações ligadas a cibersegurança e biologia.

Ou seja: mesmo que a tecnologia exista, isso não significa que ela será liberada para todo mundo.

Quando sai o Gemini 3.5 Pro?

Existe também um mercado sobre o lançamento do Gemini 3.5 Pro, do Google.

Em 14 de agosto, por exemplo, a Kalshi colocava apenas 1% para lançamento antes de 16 de agosto, 6% antes de 21 de agosto e 27% antes do fim do mês. O mercado já tinha quase US$490 mil em volume.

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É quase um calendário feito pelo dinheiro.

Em vez de perguntar para especialistas "quando você acha que o modelo sai?", você olha quanto os traders estão dispostos a arriscar em cada data.

A outra corrida: OpenAI x Anthropic no IPO

A disputa entre OpenAI e Anthropic já saiu dos modelos e chegou a Wall Street.

As duas empresas avançaram em direção a possíveis IPOs.

A Anthropic apresentou documentos confidenciais para abertura de capital em junho, e a OpenAI também submeteu documentação preliminar pouco depois.

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Isso criou outro mercado interessante:

Quem abre o capital primeiro: OpenAI ou Anthropic?

Em 14 de agosto, a Kalshi mostrava aproximadamente:

Empresa Chance de IPO primeiro Anthropic 90% OpenAI 13%

O mercado já tinha mais de US$330 mil negociados.

Perceba algo curioso.

Em maio, o mercado pensava justamente o contrário: a Kalshi chegou a mostrar a OpenAI com 84% de chance de abrir o capital primeiro. Depois que a Anthropic avançou com sua documentação, o mercado virou completamente.

Esse é um ótimo exemplo de como prediction markets funcionam.

Não importa o que as pessoas achavam três meses atrás. Quando a informação muda, o preço muda junto.

Por que o ChatGPT está tão atrás?

Aqui aparece uma diferença importante entre popularidade e qualidade medida pelo contrato.

O ChatGPT atingiu 1 bilhão de usuários ativos mensais no aplicativo em maio de 2026, segundo dados da Sensor Tower divulgados pela Reuters.

É uma escala gigantesca.

Mesmo assim, o mercado de melhor IA colocava o ChatGPT perto de apenas 14,5%, muito abaixo da Claude.

A explicação é simples: esse contrato não pergunta qual produto tem mais usuários.

Ele pergunta quem estará no topo do ranking definido pelas regras.

São duas coisas diferentes.

É como comparar o clube com mais torcida com o clube favorito para ganhar a Champions. Popularidade ajuda, mas não decide o campeonato.

A OpenAI também enfrentou uma interferência regulatória importante em junho. O governo americano pediu que a empresa fizesse uma liberação escalonada do GPT-5.6, com um grupo limitado de parceiros recebendo acesso primeiro por razões de segurança.

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O GPT-5.6 posteriormente começou a ser disponibilizado de forma mais ampla, então isso não significa que o modelo tenha ficado permanentemente bloqueado.

A estratégia do flip: comprar barato e vender caro

Nem todo mundo que compra esses contratos está tentando acertar quem vai ganhar em dezembro.

Muitos traders querem apenas acertar o próximo movimento do preço.

É a estratégia do flip.

Imagine que Grok esteja negociando a US$0,09.

Você acha que a xAI vai anunciar um modelo muito forte na próxima semana e compra.

Sai a notícia.

O mercado começa a acreditar que Grok pode assumir a liderança e o contrato sobe para US$0,30.

Você pode vender ali.

Não precisa esperar dezembro.

Comprou por US$0,09 e vendeu por US$0,30.

Seu trade foi sobre a mudança de expectativa, não necessariamente sobre o resultado final.

É parecido com comprar um ingresso barato meses antes de um evento e vender quando a procura dispara. Você está negociando a mudança de preço.

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Por que a corrida da IA virou dinheiro

Prediction markets transformam opinião em preço.

Em vez de simplesmente perguntar:

"Qual IA você acha melhor?"

o mercado pergunta:

"Quanto dinheiro você colocaria nessa opinião?"

Isso cria um incentivo diferente.

Uma pessoa pode falar na internet que tem 100% de certeza de que determinada IA vai ganhar.

Mas será que ela compraria o contrato a US$0,80?

Essa é a diferença.

O preço força o participante a colocar uma probabilidade, mesmo que indiretamente, na própria opinião.

E como o setor de inteligência artificial muda muito rápido, esses mercados acabam funcionando como um termômetro em tempo real de expectativas.

Os riscos por trás desses preços

Ler bem o mercado não elimina o risco.

Risco de tratar preço como certeza. Uma chance de 66% não significa que algo vai acontecer. Significa que o mercado está precificando algo próximo disso naquele momento.

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Risco de spread. O preço para comprar e o preço para vender não são necessariamente iguais. Por isso, a "chance" mostrada pela plataforma e o preço que você realmente consegue executar podem ser diferentes.

Risco de manipulação. Em mercados pequenos, poucas ordens grandes conseguem mover bastante o preço.

Risco de liquidez. Se não houver compradores e vendedores suficientes, entrar pode ser fácil e sair pode ser difícil.

Risco de regra. Em prediction markets, não basta prever o mundo real. Você precisa entender exatamente como o contrato será resolvido.

Risco de volatilidade. Uma atualização de modelo, um benchmark ou uma decisão do governo pode mudar completamente as probabilidades em poucas horas.

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Risco legal no Brasil. Em abril de 2026, autoridades brasileiras bloquearam o acesso a 27 plataformas de prediction markets, incluindo Kalshi e Polymarket.

O que levar deste guia

O mercado de previsão sobre inteligência artificial transforma a corrida das IAs em um placar negociável.

Em 14 de agosto de 2026, a Claude aparecia com aproximadamente dois terços da chance de terminar o ano como a melhor IA, muito à frente do ChatGPT e da Grok, em um mercado que já movimentava mais de US$8,7 milhões.

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Mas talvez a parte mais interessante não seja quem está ganhando hoje.

É observar como o preço muda.

A Anthropic passou por lançamento, bloqueio e retorno do Fable 5. A disputa pelo IPO entre OpenAI e Anthropic virou completamente em poucos meses. Novos modelos continuam entrando nos rankings.

Cada notícia muda a tabela.

E é justamente isso que o mercado está negociando: não quem parece melhor hoje, mas quem o dinheiro acredita que estará na frente quando chegar a última rodada.