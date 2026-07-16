Edge em prediction markets: o que é a vantagem no preço?
Edge em prediction markets, explicado de forma simples
O edge em prediction markets é a diferença entre a probabilidade que você estima para um evento e o preço disponível no mercado.
Na prática, ele indica quando sua leitura diverge da avaliação dos outros participantes. É esse conceito que ajuda a explicar por que determinado contrato pode parecer barato ou caro para quem analisa o evento.
Imagine que você estime uma chance de 70% para a vitória de um time. Se o contrato "Sim" estiver disponível por US$ 0,50, o mercado está oferecendo uma entrada equivalente a 50%.
A diferença entre 70% e 50% é de 20 pontos percentuais. Esse seria o seu edge antes de considerar taxas, spread e outros custos.
Nos artigos anteriores desta série, você viu o que é um prediction market, quais são as diferenças em relação às apostas esportivas, como Polymarket e Kalshi funcionam, como interpretar a probabilidade implícita e por que a liquidez importa.
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Agora, vamos ao conceito que conecta todos esses pontos: sua possível vantagem sobre o preço.
O que é edge?
Edge é a diferença entre a sua estimativa de probabilidade e o preço pelo qual você consegue executar uma operação.
Em contratos binários, o preço costuma ser interpretado como uma probabilidade. Um contrato negociado a US$ 0,65 representa uma estimativa de aproximadamente 65% para aquele resultado. Essa é a lógica apresentada tanto pela Polymarket quanto pela Kalshi em seus materiais oficiais.
A fórmula básica é:
Edge = sua probabilidade estimada − probabilidade implícita no preço
Por exemplo:
- Sua estimativa: 70%
- Preço de compra: US$ 0,50
- Probabilidade implícita: 50%
- Edge: 70% − 50% = 20 pontos percentuais
Nesse caso, você acredita que um contrato com valor justo de US$ 0,70 está disponível por US$ 0,50.
No entanto, isso não significa que você encontrou um lucro garantido. Significa apenas que, com base na sua análise, o preço oferecido está abaixo da probabilidade que você considera justa.
O edge só existe se a sua estimativa for boa.
Edge não é lucro garantido
Esse é o ponto mais importante do artigo.
Ter edge significa acreditar que uma operação apresenta valor positivo no longo prazo. Não significa que aquela operação específica terminará com lucro.
Um evento com 70% de chance ainda pode terminar no resultado contrário em aproximadamente três de cada dez casos.
Por isso, uma operação pode ter edge e perder. Da mesma forma, uma operação sem edge pode ganhar por acaso.
O resultado de uma única partida não prova se a análise estava certa ou errada. O que importa é o desempenho da mesma lógica ao longo de muitas operações.
Uma moeda equilibrada pode cair em "cara" cinco vezes seguidas. Isso não muda o fato de que cada lançamento continua tendo 50% de chance para cada lado.
Nos prediction markets, a variância funciona de maneira parecida. Mesmo uma boa estimativa pode passar por sequências negativas.
Como calcular o edge em prediction markets
O cálculo começa com dois números:
- A probabilidade que você considera justa
- O preço pelo qual pode comprar o contrato
Imagine que você analise um jogo e chegue às seguintes informações:
- Sua probabilidade para a vitória do Time X: 65%
- Melhor preço disponível para comprar "Sim": US$ 0,52
O cálculo seria:
65% − 52% = 13 pontos percentuais de edge
Para você, o contrato deveria valer US$ 0,65, mas está disponível por US$ 0,52.
Se o preço subir para US$ 0,64 antes da sua compra, a situação muda:
65% − 64% = 1 ponto percentual de edge
Nesse novo preço, a vantagem ficou muito menor. Depois de considerar taxas e possíveis custos de execução, talvez a operação deixe de ser interessante.
O edge não pertence ao evento. Ele depende do preço.
O mesmo time pode representar uma boa compra a US$ 0,45 e uma compra ruim a US$ 0,70.
Compare sua estimativa com o preço executável
Um erro comum é calcular o edge usando apenas a porcentagem mostrada na página do mercado.
Esse número pode não ser o preço pelo qual você realmente conseguirá comprar.
Na Polymarket, o preço exibido normalmente corresponde ao ponto médio entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Quando o spread supera US$ 0,10, a plataforma pode usar o último preço negociado.
Imagine esta situação:
- Melhor comprador: US$ 0,44
- Melhor vendedor: US$ 0,50
- Preço médio exibido: US$ 0,47
- Sua estimativa: 60%
Se você pretende comprar imediatamente, não poderá usar US$ 0,47 na conta. O preço disponível para compra é US$ 0,50.
Portanto, seu edge real de entrada seria:
60% − 50% = 10 pontos percentuais
Não seria:
60% − 47% = 13 pontos percentuais
A diferença parece pequena, mas cresce quando você negocia com frequência ou usa posições maiores.
Por isso, compare sua estimativa com o melhor preço disponível para executar toda a quantidade desejada.
Edge no contrato "Sim" e no contrato "Não"
O edge pode aparecer nos dois lados do mercado.
Quando sua estimativa para o evento é maior do que o preço do contrato "Sim", esse contrato pode parecer barato.
Por exemplo:
- Sua estimativa para "Sim": 70%
- Preço disponível para "Sim": US$ 0,55
- Edge: 15 pontos percentuais
Agora, imagine que você estime apenas 30% de chance para o mesmo evento.
Nesse caso, sua estimativa para "Não" seria de 70%.
Se o contrato "Não" estiver disponível por US$ 0,52, o cálculo seria:
- Sua estimativa para "Não": 70%
- Preço disponível para "Não": US$ 0,52
- Edge: 18 pontos percentuais
Em mercados binários, os valores de "Sim" e "Não" são ligados porque o resultado vencedor paga US$ 1, enquanto o outro lado termina sem valor. Na Kalshi, por exemplo, a estrutura mantém os valores dos dois lados conectados ao total de US$ 1.
Mesmo assim, não use automaticamente a conta "US$ 1 menos o preço exibido". O spread e as ofertas disponíveis podem fazer com que o preço executável do contrato "Não" seja diferente dessa conversão simples.
Abra o livro de ofertas e confira o preço real.
Edge e valor esperado são a mesma coisa?
Os conceitos são próximos, mas podem ser apresentados de maneiras diferentes.
O edge mede a diferença entre sua probabilidade estimada e o preço do contrato.
O valor esperado mostra quanto essa vantagem representaria, em média, por operação.
Imagine novamente:
- Sua estimativa: 70%
- Preço do contrato "Sim": US$ 0,50
- Quantidade: 100 contratos
- Custo total: US$ 50
Caso o evento aconteça, os contratos passam a valer US$ 100. Seu lucro bruto seria de US$ 50.
Caso o evento não aconteça, os contratos terminam sem valor. Sua perda seria de US$ 50.
O cálculo do valor esperado seria:
70% × US$ 50 + 30% × (−US$ 50) = US$ 20
Portanto, o valor esperado dessa posição seria de US$ 20 antes de taxas e outros custos.
Isso não significa que você receberá US$ 20 nessa partida. Existem apenas dois resultados possíveis:
- Ganhar US$ 50
- Perder US$ 50
Os US$ 20 representam o resultado médio esperado caso você pudesse repetir muitas operações com as mesmas probabilidades e o mesmo preço.
Por contrato, o valor esperado seria de US$ 0,20. Esse número corresponde aos 20 pontos percentuais de edge do exemplo.
Edge bruto e edge líquido
O edge calculado apenas pela diferença de probabilidades é um edge bruto.
Para entender se a operação realmente apresenta valor, também é necessário considerar:
- Taxas de negociação
- Spread
- Slippage
- Custos para entrar e sair
- Possíveis perdas durante a execução
- Tempo em que o capital ficará preso
Tanto a Polymarket quanto a Kalshi podem cobrar taxas de negociação, e as condições variam de acordo com o mercado e o tipo de ordem.
Imagine que você encontre um edge bruto de 3 pontos percentuais.
Se as taxas, o spread e o slippage representarem um custo total de 4 pontos percentuais, a operação não apresenta edge líquido positivo.
Uma conta mais completa seria:
Edge líquido = edge bruto − custos estimados
Por exemplo:
- Edge bruto: 8 pontos percentuais
- Taxas estimadas: 1 ponto percentual
- Impacto do spread e slippage: 2 pontos percentuais
- Edge líquido estimado: 5 pontos percentuais
É o edge líquido que importa para o resultado financeiro.
De onde vem a sua estimativa?
A estimativa é a parte mais difícil e mais importante de todo o processo.
Ela precisa vir de análise, não de torcida.
No futebol, uma boa avaliação pode considerar:
- Qualidade atual das equipes
- Força dos adversários enfrentados
- Escalações confirmadas
- Lesões e suspensões
- Mando de campo
- Descanso entre partidas
- Calendário e viagens
- Estilo de jogo
- Compatibilidade tática
- Qualidade das finalizações
- Desempenho com diferentes estados do placar
- Condições climáticas
- Motivação e contexto do campeonato
Não basta observar que um time venceu as últimas cinco partidas.
Talvez essas vitórias tenham acontecido contra adversários fracos. Talvez o time tenha produzido poucas chances e contado com uma sequência difícil de repetir. Talvez tenha perdido jogadores importantes para o próximo jogo.
Dados sem contexto também podem criar uma falsa sensação de precisão.
Uma boa estimativa combina números, contexto e uma metodologia que possa ser repetida.
O mercado também pode saber algo que você não sabe
Quando sua estimativa está muito distante do preço, existem duas possibilidades principais:
- Você encontrou uma informação ou interpretação que o mercado ainda não incorporou
- Você deixou passar alguma informação importante
Um edge muito grande pode representar uma oportunidade. Porém, também pode ser um aviso de que sua conta está errada.
Imagine que você estime 75% para um time enquanto o mercado mostra apenas 40%.
Antes de concluir que encontrou uma pechincha, procure entender a diferença.
Talvez exista uma lesão que ainda não apareceu na sua fonte. Talvez o treinador tenha anunciado uma escalação reserva. Talvez a regra do mercado seja diferente do que você entendeu.
O mercado não está sempre certo. Mas assumir que todos estão errados sem revisar sua tese costuma ser um erro caro.
Como identificar um possível edge
O processo pode ser organizado em algumas etapas.
1. Leia as regras do mercado
Antes de analisar o preço, confirme exatamente o que precisa acontecer para o contrato vencer.
"Time X vence" pode significar apenas o tempo regulamentar. Prorrogação e disputa de pênaltis podem não contar.
Uma análise correta do jogo pode gerar uma operação errada quando você interpreta mal a regra de resolução.
2. Faça sua estimativa antes de olhar o preço
Ver o preço primeiro pode influenciar sua análise.
Se o mercado mostra 65%, você pode ajustar sua opinião para perto desse número sem perceber.
Uma alternativa é fazer sua avaliação inicial antes de abrir o mercado. Depois, compare os números.
3. Encontre o preço de execução
Não use apenas a porcentagem principal da página.
Abra o livro de ofertas e veja quanto custaria comprar a quantidade desejada. Ordens maiores podem consumir vários níveis de preço.
4. Calcule o edge bruto
Subtraia o preço de execução da sua probabilidade estimada.
Edge bruto = estimativa − preço
5. Desconte os custos
Considere taxas, spread e slippage.
Um edge pequeno pode desaparecer depois desses custos.
6. Revise por que você discorda do mercado
Escreva sua tese em uma frase clara.
Por exemplo:
Minha estimativa é maior porque o mercado ainda não incorporou a ausência dos dois zagueiros titulares do adversário.
Caso você não consiga explicar a diferença, talvez esteja operando apenas por sensação.
Edge de verdade e palpite disfarçado
Muita gente chama qualquer opinião diferente do mercado de edge. Porém, discordar do preço não basta.
|Ponto
|Possível edge
|Palpite disfarçado
Base da estimativa
Dados, contexto e método
Torcida ou sensação
Comparação com o preço
Explícita e numérica
Vaga ou inexistente
Preço utilizado
Valor real de execução
Número visto na tela
Custos
Taxas e spread considerados
Custos ignorados
Processo
Pode ser repetido
Muda a cada operação
Registro
Estimativas são acompanhadas
Apenas vitórias são lembradas
Justificativa
Tese clara
"Acho que vai ganhar"
O ponto central é simples.
Um contrato não está barato apenas porque você gosta do resultado. Ele está barato somente quando sua estimativa é superior ao preço e essa estimativa tem alguma qualidade.
Exemplo de edge no futebol
Imagine um clássico entre o Time X e o Time Y.
O mercado mostra 45% para a vitória do Time X. No entanto, ao abrir o livro de ofertas, você descobre que o melhor preço disponível para comprar é US$ 0,47.
Depois de analisar o jogo, você estima 60% de chance para a vitória do Time X.
Sua análise considera:
- O Time X joga em casa
- O rival perdeu dois titulares
- O Time X teve mais descanso
- O confronto tático favorece o mandante
- Os números recentes continuam fortes mesmo após o ajuste pela qualidade dos adversários
O edge bruto seria:
60% − 47% = 13 pontos percentuais
Se você comprasse 100 contratos por US$ 0,47, gastaria US$ 47.
Caso sua estimativa estivesse bem calibrada, o valor esperado bruto seria de aproximadamente US$ 13:
100 × (0,60 − 0,47) = US$ 13
Agora vem a parte honesta.
O Time X ainda pode perder. O goleiro pode falhar, um jogador pode ser expulso ou o adversário pode marcar em uma das poucas chances criadas.
O edge indica que o preço parece favorável segundo sua análise. Ele não controla o que acontecerá dentro de campo.
O edge muda durante o evento
O edge não é fixo.
Novas informações alteram tanto sua estimativa quanto o preço do mercado.
Antes do jogo, você pode estimar 60% para o Time X e encontrar o contrato por US$ 0,47.
Depois que o Time X marca um gol, o preço pode subir para US$ 0,75.
Nesse momento, não faz sentido manter automaticamente a estimativa inicial de 60%. O estado do jogo mudou.
Talvez sua nova avaliação seja de 78%. Nesse caso, ainda existiria um pequeno edge.
Por outro lado, se você considerar que a chance correta é de 72%, o contrato a US$ 0,75 estaria caro segundo sua análise.
No trading ao vivo, o trabalho não é apenas prever o vencedor. É atualizar probabilidades mais rápido ou com mais precisão do que o mercado.
Como saber se seu edge é real
Uma sequência positiva não prova que existe edge.
Você pode ganhar várias operações por sorte. Da mesma forma, pode perder várias mesmo com uma estratégia favorável.
Para avaliar sua análise, registre:
- Probabilidade estimada
- Preço de entrada
- Quantidade comprada
- Custos da operação
- Resultado final
- Motivo da entrada
- Preço do mercado depois da operação
- Erros identificados após o evento
Também vale analisar a calibração das suas previsões.
Caso você classifique 100 eventos com probabilidade próxima de 70%, aproximadamente 70 deles deveriam acontecer ao longo de uma amostra grande.
Se apenas 45 acontecerem, suas estimativas provavelmente estão confiantes demais.
Se 69 ou 71 acontecerem, sua calibração pode estar mais próxima da realidade. Ainda assim, será necessário avaliar uma amostra maior e separar os resultados por tipo de mercado.
O objetivo não é apenas acertar vencedores. É atribuir probabilidades melhores do que aquelas disponíveis no preço.
Principais riscos ligados ao edge
O edge parece simples na conta, mas carrega vários riscos.
Risco de estimativa errada
Toda a vantagem depende da qualidade da sua probabilidade.
Se você estima 70%, mas a chance mais realista era 45%, o edge positivo nunca existiu.
Risco de excesso de confiança
Quanto maior a diferença em relação ao mercado, maior deve ser sua disposição para revisar a própria tese.
Um edge enorme pode indicar uma oportunidade rara. Também pode indicar um erro básico.
Risco de informação incompleta
Outros participantes podem ter dados que você ainda não encontrou.
Escalações, lesões, regras, notícias locais e mudanças táticas podem alterar a probabilidade.
Risco de preço e execução
O preço pode mudar antes de sua ordem ser executada.
Além disso, uma posição grande pode consumir várias ofertas e elevar o preço médio de entrada.
Risco de liquidez
Um contrato pode parecer barato, mas não ter liquidez suficiente para sua posição.
Você pode conseguir entrar e depois não encontrar compradores para sair pelo preço desejado.
Risco de taxas
Taxas podem transformar um edge pequeno em uma operação negativa.
O cálculo deve usar o resultado líquido, não apenas a diferença inicial entre duas probabilidades.
Risco de resolução
Você pode prever corretamente o que acontecerá no jogo e ainda perder o contrato por interpretar mal as regras.
Sempre confira o período considerado, a fonte oficial e os critérios de resolução.
Risco de variância
Mesmo um modelo bem calibrado terá perdas.
Um contrato com 60% de chance termina no resultado contrário em quatro de cada dez casos. Por isso, uma sequência negativa não significa automaticamente que o edge não existia.
O que levar deste guia
O edge em prediction markets é a diferença entre a probabilidade que você estima e o preço pelo qual consegue executar uma operação.
Se você estima 70% para um evento e encontra o contrato por US$ 0,50, existe um edge bruto de 20 pontos percentuais.
No entanto, a conta não termina aí.
Você precisa comparar sua estimativa com o preço real de execução, analisar a liquidez e descontar taxas, spread e slippage.
Além disso, o edge vale exatamente o que vale sua estimativa. Uma análise ruim produz uma vantagem imaginária.
Essa lógica se aplica à Polymarket, à Kalshi e a outros mercados que negociam contratos vinculados a eventos futuros.
Antes de concluir que um contrato está barato, faça três perguntas:
- Por que minha estimativa é diferente da avaliação do mercado?
- Qual é o preço real pelo qual consigo executar a ordem?
- Minha vantagem continua positiva depois de todos os custos?
Por fim, confira sempre as regras, as fontes e a data das informações. Preços, taxas, liquidez e regulamentações podem mudar ao longo do tempo.
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