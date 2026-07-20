Tese de mercado no mercado de previsão: o que é e como montar Tese de mercado: o porquê da posição

Tese de mercado é o raciocínio fundamentado por trás de uma posição. Em um mercado de previsão, ela responde a uma pergunta simples: por que este contrato deveria subir ou cair de preço?

Entender o que é uma tese de mercado ajuda a separar uma decisão pensada de um simples palpite.

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como a volatilidade movimenta os preços, como funciona a arbitragem, como um contrato é resolvido, como o livro de ofertas conecta compradores e vendedores, o que é valor esperado e qual é o papel do criador de mercado.

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Agora, vamos ao raciocínio que dá sentido a tudo isso: a tese.

O que é uma tese de mercado

Tese de mercado é uma hipótese fundamentada sobre o preço de um contrato. Ela explica o que você acredita, por que acredita e quais informações sustentam essa conclusão.

Em inglês, o termo é market thesis.

Uma tese básica possui duas partes:

1 . Uma afirmação sobre o preço. 2 . Uma justificativa para essa afirmação.

Veja um exemplo:

Afirmação: o contrato do Time X está barato.

Justificativa: o mercado ainda não ajustou completamente o preço depois da confirmação de dois desfalques importantes no adversário.

A tese não é apenas acreditar que o Time X vencerá. Ela precisa explicar por que a probabilidade real seria diferente daquela indicada pelo preço.

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Pense em um técnico montando a escalação. Ele não escolhe os jogadores apenas por intuição. Existe um plano: quem marca, onde o time atacará, como explorará as fraquezas do adversário e o que será feito se o jogo mudar.

A tese de mercado funciona como esse plano, mas aplicado ao preço de um contrato.

Por que a tese importa

Sem uma tese, você negocia sem saber exatamente por que entrou. Quando o preço muda, fica difícil decidir se deve manter, vender ou aumentar a posição.

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Com uma tese clara, você consegue responder:

Pergunta O que a tese ajuda a definir Por que estou entrando? O motivo que torna o preço interessante O que espero que aconteça? A mudança de probabilidade ou preço esperada Qual informação sustenta a posição? Dados, notícias e contexto O que mostraria que estou errado? O critério de invalidação Quando devo sair? O gatilho de encerramento da posição

A tese dá um motivo para entrar, um critério para permanecer e um sinal para sair.

Ela também permite revisar a operação depois. Mesmo quando o resultado é negativo, você consegue analisar se o raciocínio estava correto ou se alguma parte da análise falhou.

Isso transforma cada posição em uma fonte de aprendizado.

A relação entre tese, edge e valor esperado

Tese, edge e valor esperado estão ligados, mas não são a mesma coisa.

Tese é a explicação de por que o preço estaria errado.

Edge é a diferença entre a probabilidade que você estima e a probabilidade indicada pelo preço.

Valor esperado transforma essa diferença em um retorno médio estimado.

Imagine um contrato negociado a US$ 0,48. O mercado indica aproximadamente 48% de chance para o evento.

Depois da sua análise, você estima uma probabilidade de 60%.

Nesse caso:

Tese: o mercado ainda não precificou corretamente os desfalques do adversário.

Edge: 60% menos 48%, resultando em 12 pontos percentuais.

Valor esperado bruto: aproximadamente US$ 0,12 por contrato comprado a US$ 0,48.

A tese explica de onde vem a diferença. O edge mede essa diferença em probabilidade. O valor esperado mostra o impacto financeiro estimado.

Sem uma tese sólida, o edge pode ser apenas excesso de confiança disfarçado de número.

O que uma boa tese precisa ter

Uma tese completa costuma reunir alguns elementos básicos.

Elemento Pergunta respondida Mercado analisado Qual contrato está sendo negociado? Preço atual O que o mercado está precificando? Probabilidade estimada Qual é a sua leitura? Evidências Quais informações sustentam sua estimativa? Catalisador O que pode fazer o preço mudar? Horizonte de tempo Quando essa mudança deve acontecer? Invalidação O que mostraria que a tese está errada? Plano de saída Quando e como a posição será encerrada? Principais riscos O que pode acontecer de diferente?

Uma tese não precisa ser longa. Ela precisa ser clara.

Você deveria conseguir explicar sua posição em poucas frases sem depender de expressões vagas como "estou sentindo que vai acontecer" ou "esse time está com cara de vitória".

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Como montar uma tese de mercado

Uma boa tese pode ser construída em uma sequência simples.

1. Defina exatamente o mercado

Comece lendo a pergunta e as regras do contrato.

Não basta analisar o evento de forma geral. Você precisa entender exatamente o que faz o contrato pagar US$ 1 ou US$ 0.

Imagine dois mercados diferentes:

Mercado A: Time X vence o jogo.

Mercado B: Time X se classifica.

Esses contratos não representam a mesma coisa. Um empate pode fazer o contrato de vitória perder, mas ainda permitir que o contrato de classificação vença.

Antes de analisar o preço, entenda o que está sendo negociado.

2. Observe o preço atual

O preço representa a avaliação atual do mercado.

Um contrato negociado a US$ 0,42 indica aproximadamente 42% de probabilidade implícita.

A pergunta principal passa a ser:

A chance real é maior ou menor do que 42%?

Uma tese precisa sempre ser comparada ao preço. Acreditar que um evento provavelmente acontecerá não significa que o contrato está barato.

Um evento pode ter 70% de chance e ainda estar caro se o preço estiver em US$ 0,85.

3. Reúna informações concretas

A tese deve nascer de informações observáveis.

Em um mercado de futebol, você pode analisar:

Informação Possível impacto Escalações confirmadas Alteram a força real das equipes Desfalques Podem enfraquecer setores importantes Mando de campo Pode influenciar o desempenho Forma recente Mostra o momento das equipes Estilo de jogo Indica como o confronto pode se desenvolver Calendário Revela cansaço e necessidade de rodar o elenco Motivação competitiva Ajuda a entender a importância da partida Clima e gramado Podem afetar o ritmo do jogo Situação do campeonato Muda a necessidade de atacar ou defender Preços em outros mercados Servem como referência para comparação

O objetivo não é reunir o maior número possível de informações. É identificar quais informações realmente alteram a probabilidade daquele contrato.

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4. Estime a probabilidade

Depois de analisar as evidências, transforme sua leitura em uma probabilidade.

Em vez de dizer apenas "acho que o Time X vence", tente chegar a algo como:

Minha estimativa é de 58% de chance para a vitória do Time X.

Essa estimativa pode vir de um modelo matemático, de dados históricos, de comparação com outros mercados ou de uma análise própria.

O importante é reconhecer que ela não é uma certeza. É uma estimativa que pode conter erros.

5. Compare sua estimativa com o preço

Agora compare sua probabilidade com a probabilidade implícita no contrato.

Imagine:

Item Valor Preço do contrato US$ 0,46 Probabilidade do mercado 46% Sua estimativa 58% Diferença 12 pontos percentuais

A diferença sugere um possível edge.

Mas antes de concluir que encontrou uma oportunidade, pergunte:

Por que o mercado estaria errado?

Essa é uma das perguntas mais importantes de qualquer tese.

Talvez você tenha uma informação nova. Talvez o mercado tenha pouca liquidez. Talvez a maioria dos participantes esteja reagindo lentamente.

Também existe a possibilidade de o mercado saber algo que você ainda não sabe.

6. Identifique o catalisador

O catalisador é o acontecimento que pode fazer o preço se aproximar da sua estimativa.

Alguns exemplos:

1 . Divulgação da escalação oficial. 2 . Confirmação de um desfalque. 3 . Publicação de um dado econômico. 4 . Resultado de uma pesquisa eleitoral. 5 . Início de um jogo. 6 . Mudança no clima. 7 . Declaração de uma autoridade. 8 . Movimento de preço em outra plataforma.

Uma tese pode estar correta, mas o preço não precisa mudar imediatamente.

O catalisador ajuda a explicar o que faria o mercado reconhecer aquela informação.

7. Defina quando a tese perde validade

Esse é um dos passos mais importantes e mais ignorados.

Antes de entrar, determine o que faria você mudar de ideia.

Imagine que sua tese dependa da ausência de dois titulares do adversário.

O critério de invalidação pode ser:

Se os dois jogadores forem confirmados na escalação, a tese deixa de existir.

Outro exemplo:

Se o Time X entrar com uma escalação reserva, minha estimativa de 58% deixa de ser válida.

Uma tese sem critério de invalidação pode virar teimosia.

Quando a posição começa a perder, o usuário cria novas justificativas apenas para não admitir que a ideia original falhou.

8. Defina o plano de saída

A saída pode acontecer por diferentes motivos.

Motivo da saída Exemplo A tese foi confirmada O preço subiu até o nível esperado A tese foi invalidada Surgiu uma informação contrária O risco aumentou O mercado ficou mais volátil O evento está próximo Você não quer carregar a posição até a resolução O preço ficou justo O edge deixou de existir A liquidez diminuiu Pode ficar difícil sair depois

Você pode acertar a tese e ainda tomar uma decisão ruim se não souber quando realizar o resultado.

Imagine que você compre a US$ 0,48 porque estima 60% de chance. Depois, o preço sobe para US$ 0,59.

Nesse momento, grande parte da diferença já desapareceu. Continuar na posição pode significar assumir o risco do evento por uma vantagem muito menor.

Tese de mercado x palpite

Muita gente confunde tese com palpite. São coisas diferentes.

Ponto Tese de mercado Palpite Base Dados, contexto e observações concretas Intuição, preferência ou torcida Motivo Claro e verificável Vago ou inexistente Probabilidade Pode ser estimada Normalmente não é definida Relação com o preço Compara valor e probabilidade Ignora se o preço está caro ou barato Ponto de saída Definido antes da entrada Geralmente inexistente Critério de erro Pode ser identificado Muda depois do resultado Possibilidade de revisão Permite aprender Deixa pouca informação útil Repetibilidade Pode ser aplicada novamente Depende da sensação do momento

Repare no ponto central. Uma tese pode ser revisada depois do evento. Um palpite normalmente não deixa uma estrutura clara para analisar.

Uma tese errada ainda pode ensinar alguma coisa. Você consegue observar qual premissa falhou, qual dado foi interpretado de forma incorreta e como melhorar o processo.

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Um palpite errado costuma terminar apenas com a sensação de que "deu ruim".

Um exemplo de futebol, passo a passo

Imagine o mercado "Time X vence o clássico".

O contrato "Sim" está sendo negociado a US$ 0,48. Isso representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 48%.

Você começa a análise.

O Time X venceu quatro dos últimos cinco jogos, atua em casa e enfrenta um rival que anunciou o desfalque de dois titulares importantes.

Depois do anúncio, o contrato subiu apenas de US$ 0,46 para US$ 0,48.

Você estima que, considerando todas as informações, o Time X possui 60% de chance de vencer.

A tese pode ser organizada assim:

Elemento Definição Mercado Time X vence o clássico Preço atual US$ 0,48 Probabilidade do mercado 48% Sua estimativa 60% Edge estimado 12 pontos percentuais Evidência principal Dois desfalques importantes no rival Evidências adicionais Mando de campo e boa forma recente Catalisador Confirmação da escalação Invalidação Recuperação dos titulares ou escalação reserva do Time X Plano de saída Vender se o preço se aproximar de US$ 0,60 ou se a tese for invalidada

A tese poderia ser escrita desta forma:

Acredito que o contrato "Time X vence" está barato a US$ 0,48. Minha estimativa é de 60% de chance, principalmente por causa dos dois desfalques importantes do rival, do mando de campo e da boa forma recente do Time X. O mercado parece não ter ajustado completamente o preço. A tese será invalidada se os jogadores forem recuperados ou se o Time X entrar com uma escalação mais fraca do que a esperada.

Agora existe um raciocínio que pode ser analisado antes, durante e depois do jogo.

Uma tese pode estar certa e a posição perder

Essa é uma das partes mais importantes.

Uma tese correta não garante que o evento acontecerá.

Se você estimou 60% de chance para a vitória do Time X, ainda existe 40% de chance de o contrato terminar em US$ 0.

O Time X pode dominar a partida, criar mais oportunidades e perder com um gol no fim. Isso não prova automaticamente que a tese estava errada.

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Da mesma forma, o Time X pode jogar mal e vencer por acaso. Isso não prova automaticamente que a análise estava correta.

O resultado de uma única posição não é suficiente para avaliar a qualidade do processo.

Você precisa analisar se:

1 . As informações estavam corretas. 2 . A probabilidade foi razoável. 3 . O preço oferecia vantagem. 4 . Os riscos foram considerados. 5 . O plano foi seguido. 6 . A decisão faria sentido se fosse repetida muitas vezes.

Julgar uma tese apenas pelo resultado final pode levar a conclusões erradas.

O mercado já pode ter precificado a informação

Uma informação verdadeira não cria automaticamente uma oportunidade.

Imagine que o principal atacante do Time X esteja fora do jogo. Você acredita que isso reduz bastante a chance de vitória.

Mas o preço já caiu de US$ 0,65 para US$ 0,48 depois da notícia.

Nesse caso, a informação já pode estar refletida no contrato.

A pergunta não é apenas:

Essa notícia é positiva ou negativa?

A pergunta correta é:

O preço mudou o suficiente para refletir essa notícia?

Oportunidades aparecem quando existe diferença entre o impacto real da informação e o impacto já incorporado ao preço.

Confirmação e invalidação da tese

Uma boa tese define com antecedência quais sinais fortalecem ou enfraquecem a ideia.

Imagine uma posição comprada no contrato "Sim".

Sinal Efeito sobre a tese Escalação favorável confirmada Fortalece Adversário perde outro titular Fortalece Preço de outras plataformas sobe Pode fortalecer Titulares do rival são recuperados Enfraquece Time X escala reservas Enfraquece Informação original é desmentida Invalida Preço chega ao valor considerado justo Edge desaparece

Essa estrutura evita que você interprete toda nova informação como confirmação daquilo em que já acredita.

Como registrar suas teses

Uma forma de melhorar a análise é registrar cada tese antes de abrir a posição.

Você pode usar uma tabela simples:

Campo Preenchimento Data e horário Quando a posição foi planejada Mercado Contrato analisado Preço de entrada Preço disponível Probabilidade do mercado Probabilidade implícita Sua estimativa Probabilidade calculada Evidências Informações que sustentam a tese Catalisador O que pode mover o preço Invalidação O que faria você mudar de ideia Saída planejada Critério para encerrar Resultado Lucro ou prejuízo Revisão O que funcionou e o que precisa melhorar

Esse registro reduz a chance de você mudar a justificativa depois do resultado.

Também permite identificar padrões. Talvez suas melhores teses envolvam escalações. Talvez suas piores operações aconteçam quando você entra apenas pela forma recente dos times.

Sem registro, essas conclusões ficam baseadas apenas na memória.

Os riscos ligados à tese de mercado

Uma tese bem construída pode gerar confiança. Justamente por isso, ela também apresenta riscos.

Risco de apego à tese. Depois de montar um argumento convincente, pode ser difícil aceitar evidências contrárias. O critério de invalidação existe para evitar essa teimosia.

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Risco de confirmação. Você pode buscar apenas informações que apoiam sua ideia e ignorar dados contrários.

Risco de observação errada. Uma tese vale o que vale a informação que a sustenta. Se o dado inicial estiver errado, todo o raciocínio pode desabar.

Risco de probabilidade mal estimada. As evidências podem estar corretas, mas o impacto delas pode ser exagerado.

Risco de o mercado já saber. A informação pode ser verdadeira e importante, mas já estar completamente refletida no preço.

Risco de informação incompleta. Outros participantes podem possuir dados que você ainda não encontrou.

Risco de baixa liquidez. Mesmo com uma tese correta, pode ser difícil entrar ou sair pelo preço desejado.

Risco de mudança de cenário. Notícias, escalações e acontecimentos durante o evento podem alterar rapidamente a probabilidade.

Risco de curto prazo. O preço pode se mover contra sua posição antes de reconhecer a tese.

Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Uma tese bem fundamentada com 60% de chance ainda pode terminar com o resultado contrário em quatro de cada dez situações.

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O que levar deste guia

Tese de mercado é o raciocínio fundamentado por trás de uma posição. Ela explica o que você acredita, por que acredita e quais informações sustentam sua conclusão.

Uma boa tese inclui:

1 . O mercado analisado. 2 . O preço atual. 3 . Sua estimativa de probabilidade. 4 . As evidências que sustentam a análise. 5 . O catalisador que pode movimentar o preço. 6 . O critério que invalida a ideia. 7 . O plano de saída. 8 . Os principais riscos.

A tese não garante que o contrato terminará em US$ 1. Ela organiza o processo de decisão e permite que você analise seus erros e acertos com mais clareza.

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É isso que separa uma análise de um palpite.

Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer outro mercado de previsão.

Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Informações, regras e preços mudam ao longo do tempo.