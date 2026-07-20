Tese de mercado no mercado de previsão: o que é e como montar
Tese de mercado: o porquê da posição
Tese de mercado é o raciocínio fundamentado por trás de uma posição. Em um mercado de previsão, ela responde a uma pergunta simples: por que este contrato deveria subir ou cair de preço?
Entender o que é uma tese de mercado ajuda a separar uma decisão pensada de um simples palpite.
Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como a volatilidade movimenta os preços, como funciona a arbitragem, como um contrato é resolvido, como o livro de ofertas conecta compradores e vendedores, o que é valor esperado e qual é o papel do criador de mercado.
Agora, vamos ao raciocínio que dá sentido a tudo isso: a tese.
O que é uma tese de mercado
Tese de mercado é uma hipótese fundamentada sobre o preço de um contrato. Ela explica o que você acredita, por que acredita e quais informações sustentam essa conclusão.
Em inglês, o termo é market thesis.
Uma tese básica possui duas partes:
- Uma afirmação sobre o preço.
- Uma justificativa para essa afirmação.
Veja um exemplo:
Afirmação: o contrato do Time X está barato.
Justificativa: o mercado ainda não ajustou completamente o preço depois da confirmação de dois desfalques importantes no adversário.
A tese não é apenas acreditar que o Time X vencerá. Ela precisa explicar por que a probabilidade real seria diferente daquela indicada pelo preço.
Pense em um técnico montando a escalação. Ele não escolhe os jogadores apenas por intuição. Existe um plano: quem marca, onde o time atacará, como explorará as fraquezas do adversário e o que será feito se o jogo mudar.
A tese de mercado funciona como esse plano, mas aplicado ao preço de um contrato.
Por que a tese importa
Sem uma tese, você negocia sem saber exatamente por que entrou. Quando o preço muda, fica difícil decidir se deve manter, vender ou aumentar a posição.
Com uma tese clara, você consegue responder:
|Pergunta
|O que a tese ajuda a definir
Por que estou entrando?
O motivo que torna o preço interessante
O que espero que aconteça?
A mudança de probabilidade ou preço esperada
Qual informação sustenta a posição?
Dados, notícias e contexto
O que mostraria que estou errado?
O critério de invalidação
Quando devo sair?
O gatilho de encerramento da posição
A tese dá um motivo para entrar, um critério para permanecer e um sinal para sair.
Ela também permite revisar a operação depois. Mesmo quando o resultado é negativo, você consegue analisar se o raciocínio estava correto ou se alguma parte da análise falhou.
Isso transforma cada posição em uma fonte de aprendizado.
A relação entre tese, edge e valor esperado
Tese, edge e valor esperado estão ligados, mas não são a mesma coisa.
Tese é a explicação de por que o preço estaria errado.
Edge é a diferença entre a probabilidade que você estima e a probabilidade indicada pelo preço.
Valor esperado transforma essa diferença em um retorno médio estimado.
Imagine um contrato negociado a US$ 0,48. O mercado indica aproximadamente 48% de chance para o evento.
Depois da sua análise, você estima uma probabilidade de 60%.
Nesse caso:
Tese: o mercado ainda não precificou corretamente os desfalques do adversário.
Edge: 60% menos 48%, resultando em 12 pontos percentuais.
Valor esperado bruto: aproximadamente US$ 0,12 por contrato comprado a US$ 0,48.
A tese explica de onde vem a diferença. O edge mede essa diferença em probabilidade. O valor esperado mostra o impacto financeiro estimado.
Sem uma tese sólida, o edge pode ser apenas excesso de confiança disfarçado de número.
O que uma boa tese precisa ter
Uma tese completa costuma reunir alguns elementos básicos.
|Elemento
|Pergunta respondida
Mercado analisado
Qual contrato está sendo negociado?
Preço atual
O que o mercado está precificando?
Probabilidade estimada
Qual é a sua leitura?
Evidências
Quais informações sustentam sua estimativa?
Catalisador
O que pode fazer o preço mudar?
Horizonte de tempo
Quando essa mudança deve acontecer?
Invalidação
O que mostraria que a tese está errada?
Plano de saída
Quando e como a posição será encerrada?
Principais riscos
O que pode acontecer de diferente?
Uma tese não precisa ser longa. Ela precisa ser clara.
Você deveria conseguir explicar sua posição em poucas frases sem depender de expressões vagas como "estou sentindo que vai acontecer" ou "esse time está com cara de vitória".
Como montar uma tese de mercado
Uma boa tese pode ser construída em uma sequência simples.
1. Defina exatamente o mercado
Comece lendo a pergunta e as regras do contrato.
Não basta analisar o evento de forma geral. Você precisa entender exatamente o que faz o contrato pagar US$ 1 ou US$ 0.
Imagine dois mercados diferentes:
Mercado A: Time X vence o jogo.
Mercado B: Time X se classifica.
Esses contratos não representam a mesma coisa. Um empate pode fazer o contrato de vitória perder, mas ainda permitir que o contrato de classificação vença.
Antes de analisar o preço, entenda o que está sendo negociado.
2. Observe o preço atual
O preço representa a avaliação atual do mercado.
Um contrato negociado a US$ 0,42 indica aproximadamente 42% de probabilidade implícita.
A pergunta principal passa a ser:
A chance real é maior ou menor do que 42%?
Uma tese precisa sempre ser comparada ao preço. Acreditar que um evento provavelmente acontecerá não significa que o contrato está barato.
Um evento pode ter 70% de chance e ainda estar caro se o preço estiver em US$ 0,85.
3. Reúna informações concretas
A tese deve nascer de informações observáveis.
Em um mercado de futebol, você pode analisar:
|Informação
|Possível impacto
Escalações confirmadas
Alteram a força real das equipes
Desfalques
Podem enfraquecer setores importantes
Mando de campo
Pode influenciar o desempenho
Forma recente
Mostra o momento das equipes
Estilo de jogo
Indica como o confronto pode se desenvolver
Calendário
Revela cansaço e necessidade de rodar o elenco
Motivação competitiva
Ajuda a entender a importância da partida
Clima e gramado
Podem afetar o ritmo do jogo
Situação do campeonato
Muda a necessidade de atacar ou defender
Preços em outros mercados
Servem como referência para comparação
O objetivo não é reunir o maior número possível de informações. É identificar quais informações realmente alteram a probabilidade daquele contrato.
4. Estime a probabilidade
Depois de analisar as evidências, transforme sua leitura em uma probabilidade.
Em vez de dizer apenas "acho que o Time X vence", tente chegar a algo como:
Minha estimativa é de 58% de chance para a vitória do Time X.
Essa estimativa pode vir de um modelo matemático, de dados históricos, de comparação com outros mercados ou de uma análise própria.
O importante é reconhecer que ela não é uma certeza. É uma estimativa que pode conter erros.
5. Compare sua estimativa com o preço
Agora compare sua probabilidade com a probabilidade implícita no contrato.
Imagine:
|Item
|Valor
Preço do contrato
US$ 0,46
Probabilidade do mercado
46%
Sua estimativa
58%
Diferença
12 pontos percentuais
A diferença sugere um possível edge.
Mas antes de concluir que encontrou uma oportunidade, pergunte:
Por que o mercado estaria errado?
Essa é uma das perguntas mais importantes de qualquer tese.
Talvez você tenha uma informação nova. Talvez o mercado tenha pouca liquidez. Talvez a maioria dos participantes esteja reagindo lentamente.
Também existe a possibilidade de o mercado saber algo que você ainda não sabe.
6. Identifique o catalisador
O catalisador é o acontecimento que pode fazer o preço se aproximar da sua estimativa.
Alguns exemplos:
- Divulgação da escalação oficial.
- Confirmação de um desfalque.
- Publicação de um dado econômico.
- Resultado de uma pesquisa eleitoral.
- Início de um jogo.
- Mudança no clima.
- Declaração de uma autoridade.
- Movimento de preço em outra plataforma.
Uma tese pode estar correta, mas o preço não precisa mudar imediatamente.
O catalisador ajuda a explicar o que faria o mercado reconhecer aquela informação.
7. Defina quando a tese perde validade
Esse é um dos passos mais importantes e mais ignorados.
Antes de entrar, determine o que faria você mudar de ideia.
Imagine que sua tese dependa da ausência de dois titulares do adversário.
O critério de invalidação pode ser:
Se os dois jogadores forem confirmados na escalação, a tese deixa de existir.
Outro exemplo:
Se o Time X entrar com uma escalação reserva, minha estimativa de 58% deixa de ser válida.
Uma tese sem critério de invalidação pode virar teimosia.
Quando a posição começa a perder, o usuário cria novas justificativas apenas para não admitir que a ideia original falhou.
8. Defina o plano de saída
A saída pode acontecer por diferentes motivos.
|Motivo da saída
|Exemplo
A tese foi confirmada
O preço subiu até o nível esperado
A tese foi invalidada
Surgiu uma informação contrária
O risco aumentou
O mercado ficou mais volátil
O evento está próximo
Você não quer carregar a posição até a resolução
O preço ficou justo
O edge deixou de existir
A liquidez diminuiu
Pode ficar difícil sair depois
Você pode acertar a tese e ainda tomar uma decisão ruim se não souber quando realizar o resultado.
Imagine que você compre a US$ 0,48 porque estima 60% de chance. Depois, o preço sobe para US$ 0,59.
Nesse momento, grande parte da diferença já desapareceu. Continuar na posição pode significar assumir o risco do evento por uma vantagem muito menor.
Tese de mercado x palpite
Muita gente confunde tese com palpite. São coisas diferentes.
|Ponto
|Tese de mercado
|Palpite
Base
Dados, contexto e observações concretas
Intuição, preferência ou torcida
Motivo
Claro e verificável
Vago ou inexistente
Probabilidade
Pode ser estimada
Normalmente não é definida
Relação com o preço
Compara valor e probabilidade
Ignora se o preço está caro ou barato
Ponto de saída
Definido antes da entrada
Geralmente inexistente
Critério de erro
Pode ser identificado
Muda depois do resultado
Possibilidade de revisão
Permite aprender
Deixa pouca informação útil
Repetibilidade
Pode ser aplicada novamente
Depende da sensação do momento
Repare no ponto central. Uma tese pode ser revisada depois do evento. Um palpite normalmente não deixa uma estrutura clara para analisar.
Uma tese errada ainda pode ensinar alguma coisa. Você consegue observar qual premissa falhou, qual dado foi interpretado de forma incorreta e como melhorar o processo.
Um palpite errado costuma terminar apenas com a sensação de que "deu ruim".
Um exemplo de futebol, passo a passo
Imagine o mercado "Time X vence o clássico".
O contrato "Sim" está sendo negociado a US$ 0,48. Isso representa uma probabilidade implícita de aproximadamente 48%.
Você começa a análise.
O Time X venceu quatro dos últimos cinco jogos, atua em casa e enfrenta um rival que anunciou o desfalque de dois titulares importantes.
Depois do anúncio, o contrato subiu apenas de US$ 0,46 para US$ 0,48.
Você estima que, considerando todas as informações, o Time X possui 60% de chance de vencer.
A tese pode ser organizada assim:
|Elemento
|Definição
Mercado
Time X vence o clássico
Preço atual
US$ 0,48
Probabilidade do mercado
48%
Sua estimativa
60%
Edge estimado
12 pontos percentuais
Evidência principal
Dois desfalques importantes no rival
Evidências adicionais
Mando de campo e boa forma recente
Catalisador
Confirmação da escalação
Invalidação
Recuperação dos titulares ou escalação reserva do Time X
Plano de saída
Vender se o preço se aproximar de US$ 0,60 ou se a tese for invalidada
A tese poderia ser escrita desta forma:
Acredito que o contrato "Time X vence" está barato a US$ 0,48. Minha estimativa é de 60% de chance, principalmente por causa dos dois desfalques importantes do rival, do mando de campo e da boa forma recente do Time X. O mercado parece não ter ajustado completamente o preço. A tese será invalidada se os jogadores forem recuperados ou se o Time X entrar com uma escalação mais fraca do que a esperada.
Agora existe um raciocínio que pode ser analisado antes, durante e depois do jogo.
Uma tese pode estar certa e a posição perder
Essa é uma das partes mais importantes.
Uma tese correta não garante que o evento acontecerá.
Se você estimou 60% de chance para a vitória do Time X, ainda existe 40% de chance de o contrato terminar em US$ 0.
O Time X pode dominar a partida, criar mais oportunidades e perder com um gol no fim. Isso não prova automaticamente que a tese estava errada.
Da mesma forma, o Time X pode jogar mal e vencer por acaso. Isso não prova automaticamente que a análise estava correta.
O resultado de uma única posição não é suficiente para avaliar a qualidade do processo.
Você precisa analisar se:
- As informações estavam corretas.
- A probabilidade foi razoável.
- O preço oferecia vantagem.
- Os riscos foram considerados.
- O plano foi seguido.
- A decisão faria sentido se fosse repetida muitas vezes.
Julgar uma tese apenas pelo resultado final pode levar a conclusões erradas.
O mercado já pode ter precificado a informação
Uma informação verdadeira não cria automaticamente uma oportunidade.
Imagine que o principal atacante do Time X esteja fora do jogo. Você acredita que isso reduz bastante a chance de vitória.
Mas o preço já caiu de US$ 0,65 para US$ 0,48 depois da notícia.
Nesse caso, a informação já pode estar refletida no contrato.
A pergunta não é apenas:
Essa notícia é positiva ou negativa?
A pergunta correta é:
O preço mudou o suficiente para refletir essa notícia?
Oportunidades aparecem quando existe diferença entre o impacto real da informação e o impacto já incorporado ao preço.
Confirmação e invalidação da tese
Uma boa tese define com antecedência quais sinais fortalecem ou enfraquecem a ideia.
Imagine uma posição comprada no contrato "Sim".
|Sinal
|Efeito sobre a tese
Escalação favorável confirmada
Fortalece
Adversário perde outro titular
Fortalece
Preço de outras plataformas sobe
Pode fortalecer
Titulares do rival são recuperados
Enfraquece
Time X escala reservas
Enfraquece
Informação original é desmentida
Invalida
Preço chega ao valor considerado justo
Edge desaparece
Essa estrutura evita que você interprete toda nova informação como confirmação daquilo em que já acredita.
Como registrar suas teses
Uma forma de melhorar a análise é registrar cada tese antes de abrir a posição.
Você pode usar uma tabela simples:
|Campo
|Preenchimento
Data e horário
Quando a posição foi planejada
Mercado
Contrato analisado
Preço de entrada
Preço disponível
Probabilidade do mercado
Probabilidade implícita
Sua estimativa
Probabilidade calculada
Evidências
Informações que sustentam a tese
Catalisador
O que pode mover o preço
Invalidação
O que faria você mudar de ideia
Saída planejada
Critério para encerrar
Resultado
Lucro ou prejuízo
Revisão
O que funcionou e o que precisa melhorar
Esse registro reduz a chance de você mudar a justificativa depois do resultado.
Também permite identificar padrões. Talvez suas melhores teses envolvam escalações. Talvez suas piores operações aconteçam quando você entra apenas pela forma recente dos times.
Sem registro, essas conclusões ficam baseadas apenas na memória.
Os riscos ligados à tese de mercado
Uma tese bem construída pode gerar confiança. Justamente por isso, ela também apresenta riscos.
Risco de apego à tese. Depois de montar um argumento convincente, pode ser difícil aceitar evidências contrárias. O critério de invalidação existe para evitar essa teimosia.
Risco de confirmação. Você pode buscar apenas informações que apoiam sua ideia e ignorar dados contrários.
Risco de observação errada. Uma tese vale o que vale a informação que a sustenta. Se o dado inicial estiver errado, todo o raciocínio pode desabar.
Risco de probabilidade mal estimada. As evidências podem estar corretas, mas o impacto delas pode ser exagerado.
Risco de o mercado já saber. A informação pode ser verdadeira e importante, mas já estar completamente refletida no preço.
Risco de informação incompleta. Outros participantes podem possuir dados que você ainda não encontrou.
Risco de baixa liquidez. Mesmo com uma tese correta, pode ser difícil entrar ou sair pelo preço desejado.
Risco de mudança de cenário. Notícias, escalações e acontecimentos durante o evento podem alterar rapidamente a probabilidade.
Risco de curto prazo. O preço pode se mover contra sua posição antes de reconhecer a tese.
Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Uma tese bem fundamentada com 60% de chance ainda pode terminar com o resultado contrário em quatro de cada dez situações.
O que levar deste guia
Tese de mercado é o raciocínio fundamentado por trás de uma posição. Ela explica o que você acredita, por que acredita e quais informações sustentam sua conclusão.
Uma boa tese inclui:
- O mercado analisado.
- O preço atual.
- Sua estimativa de probabilidade.
- As evidências que sustentam a análise.
- O catalisador que pode movimentar o preço.
- O critério que invalida a ideia.
- O plano de saída.
- Os principais riscos.
A tese não garante que o contrato terminará em US$ 1. Ela organiza o processo de decisão e permite que você analise seus erros e acertos com mais clareza.
É isso que separa uma análise de um palpite.
Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer outro mercado de previsão.
Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Informações, regras e preços mudam ao longo do tempo.
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