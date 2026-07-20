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Resolução de mercado de previsão: como um contrato é encerrado

Resolução: quem decide o resultado

PorMatheus CelticRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:10
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Resolução de mercado de previsão como um contrato é encerrado
Resolução de mercado de previsão como um contrato é encerrado

Resolução é o momento em que um contrato é encerrado e pago. Em um mercado de previsão, ela define se o contrato vale US$ 1 ou US$ 0 no fim. Entender a resolução de um mercado de previsão é entender a etapa que transforma uma probabilidade em um resultado definitivo.

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é o edge, como a volatilidade movimenta o preço e como funciona a arbitragem. Agora, vamos à etapa final de qualquer contrato: como ele é resolvido e quem toma essa decisão.

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O que é a resolução de mercado

Resolução é o encerramento oficial de um contrato. O mercado de previsão declara o que aconteceu e paga cada posição de acordo com o resultado.

Lembre-se da mecânica básica. Cada contrato binário paga US$ 1 se o evento acontecer e US$ 0 se não acontecer. A resolução é o momento em que essa conta é concluída.

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    • Pense no apito final de um jogo. Enquanto a bola está rolando, o placar pode mudar. Depois do apito, o resultado está definido. A resolução funciona como esse apito final para o contrato.

    Como um contrato é liquidado

    A liquidação segue uma sequência clara. Primeiro, o evento acontece. Depois, a plataforma confirma o resultado. Só então cada posição recebe seu pagamento.

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    EtapaO que acontece

    1. O evento acontece

    O jogo termina, a eleição é apurada ou o dado é divulgado.

    2. O resultado é verificado

    O mercado consulta a fonte oficial definida nas regras.

    3. O lado vencedor passa a valer US$ 1

    O contrato correto, "Sim" ou "Não", recebe o valor integral.

    4. O outro lado passa a valer US$ 0

    O contrato perdedor perde seu valor.

    5. As posições são pagas

    Cada usuário recebe o valor final correspondente à sua posição.

    Até esse ponto, o preço apenas indicava uma probabilidade. Um contrato negociado a US$ 0,70 apontava uma chance implícita de 70%. Na resolução, esse número deixa de importar. Sobra apenas US$ 1 ou US$ 0.

    Quem decide o resultado

    Aqui aparece uma diferença central entre as plataformas. Cada mercado de previsão define de uma maneira quem confirma o desfecho.

    A resolução automática por dados oficiais

    Alguns mercados usam uma fonte oficial para determinar o resultado. Pode ser o placar final de um jogo, o resultado oficial de uma eleição ou um dado econômico divulgado por um órgão público.

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    A vantagem é a clareza. Quando a fonte é objetiva e pública, sobra pouco espaço para dúvidas. O time venceu ou não venceu. O número foi divulgado ou não foi.

    A resolução por oráculo

    Em plataformas que operam por meio de blockchain, como a Polymarket, a decisão pode passar por um oráculo. O oráculo é o sistema responsável por levar informações do mundo real para dentro da plataforma e confirmar o resultado.

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    Na Polymarket, esse papel pode ser exercido pelo oráculo UMA. Quando existe discordância, o caso pode seguir para uma disputa, na qual os participantes analisam as evidências antes da definição do resultado final.

    A resolução em uma bolsa regulada

    Na Kalshi, a resolução segue regras definidas no contrato e supervisionadas por um regulador. Cada mercado apresenta antecipadamente a fonte e os critérios usados para determinar o desfecho.

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    O regulador acompanha esse processo. É semelhante ao funcionamento de uma bolsa de valores, na qual as regras de liquidação são conhecidas antes de qualquer operação.

    Polymarket x Kalshi: como cada uma resolve

    As duas plataformas chegam ao mesmo resultado, US$ 1 ou US$ 0, mas seguem caminhos diferentes. A tabela abaixo apresenta as principais distinções.

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    PontoPolymarketKalshi

    Quem confirma

    Oráculo baseado em blockchain, como o UMA

    Regras contratuais sob regulação

    Onde ocorre

    Na blockchain

    Em uma bolsa centralizada

    O que acontece em caso de disputa

    O resultado pode passar por revisão no sistema do oráculo

    A decisão segue os critérios definidos no contrato

    Fonte do resultado

    Definida nas regras do mercado

    Definida e supervisionada

    Transparência

    Registro público na rede

    Regras contratuais e supervisão regulatória

    Repare no ponto central. A Polymarket utiliza um sistema baseado em blockchain, que pode ser auditado publicamente. A Kalshi utiliza regras contratuais sob a supervisão de um regulador.

    Nenhum dos dois modelos elimina completamente a necessidade de interpretação. Ambos dependem de uma fonte confiável para determinar o que realmente aconteceu.

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    Um exemplo de futebol, passo a passo

    Imagine o mercado "Time X será campeão estadual". O contrato "Sim" está sendo negociado a US$ 0,60 na véspera da final.

    O jogo acontece e o Time X vence. O evento terminou, mas o pagamento ainda não foi realizado. A plataforma precisa primeiro confirmar o resultado.

    A fonte oficial registra o título. O contrato "Sim" passa a valer US$ 1, enquanto o contrato "Não" passa a valer US$ 0. Quem comprou o "Sim" recebe o valor integral. Quem comprou o "Não" perde o valor investido.

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    Agora vem a parte que costuma gerar dúvidas. O que acontece se a final for adiada, interrompida ou anulada?

    Nesse caso, entra em ação a regra de resolução daquele mercado, definida antes do jogo. É ela que determina o que acontece quando o evento não segue o resultado esperado.

    Os riscos ligados à resolução

    A resolução parece simples quando o resultado é claro. No entanto, ela apresenta riscos que surgem justamente nos casos ambíguos. Conhecê-los antes é mais importante do que observar apenas o preço na tela.

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    Risco de ambiguidade. Nem todo evento tem um desfecho evidente. Um jogo interrompido, uma eleição contestada ou uma regra mal redigida pode deixar a resolução em aberto.

    Risco de disputa. Em mercados que utilizam oráculos, um resultado contestado pode passar por revisão. O pagamento pode demorar, e a decisão final pode ser diferente da interpretação inicial do usuário.

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    Risco da fonte. A resolução depende da fonte definida nas regras. Se o dado oficial atrasar, for corrigido ou mudar, o contrato pode acompanhar essa alteração.

    Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar com o resultado contrário em três de cada dez ocasiões. A resolução apenas confirma o que aconteceu, não aquilo que era considerado mais provável.

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    O que levar deste guia

    Resolução é o momento em que o contrato deixa de representar uma probabilidade e passa a valer US$ 1 ou US$ 0. O evento acontece, a plataforma confirma o desfecho e cada posição recebe seu valor final.

    Quem toma essa decisão varia de acordo com a plataforma. A Polymarket utiliza um oráculo baseado em blockchain, que pode ser auditado publicamente. A Kalshi segue regras contratuais sob a supervisão de um regulador.

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    Antes de operar em qualquer mercado de previsão, vale a pena ler com atenção como ele será resolvido. As regras, as fontes e os possíveis cenários de exceção devem estar definidos desde o início.

    Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, critérios e preços mudam ao longo do tempo.

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