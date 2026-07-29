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Mercado on-chain de previsão: o que é e como funciona

Mercado on-chain: previsão que roda em blockchain

PorMatheus CelticRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 11:09
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Mercado on-chain previsão que roda em blockchain
Mercado on-chain: previsão que roda em blockchain

Mercado on-chain é um mercado de previsão que utiliza uma blockchain para registrar contratos, movimentações e pagamentos. Em vez de depender apenas de um servidor privado, parte importante das operações fica registrada em uma rede pública.

Entender o mercado on-chain é entender o que muda quando contratos e valores podem ser movimentados diretamente por meio de uma carteira digital.

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Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, o que é edge, como funciona o livro de ofertas, como um contrato é resolvido e o que é spread. Agora, vamos conhecer a infraestrutura usada por plataformas como a Polymarket: a blockchain.

O que é um mercado on-chain

Um mercado on-chain é uma plataforma que utiliza contratos registrados em blockchain.

Blockchain é um registro digital compartilhado. As transações confirmadas ficam gravadas na rede e podem ser consultadas publicamente.

A Polymarket é um dos exemplos mais conhecidos. Ela utiliza a rede Polygon e contratos negociados em USDC, uma criptomoeda criada para acompanhar o valor do dólar.

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Pense no placar eletrônico de um estádio. Todos enxergam o mesmo resultado, e qualquer alteração fica visível. A blockchain segue uma lógica parecida: os registros são compartilhados e verificáveis.

Como funciona na prática

Em um mercado on-chain, o usuário pode acessar a plataforma utilizando uma carteira digital ou um método de cadastro que cria essa estrutura nos bastidores.

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A carteira digital serve para guardar os ativos e autorizar as operações.

O processo básico funciona assim:

    1.
  1. Você conecta ou cria uma carteira.
    2. 2.
  2. Adiciona USDC ao saldo.
    3. 3.
  3. Compra um contrato "Sim" ou "Não".
    4. 4.
  4. A operação é registrada na infraestrutura da rede.
    5. 5.
  5. Depois da resolução, o contrato vencedor passa a valer US$ 1.

A principal diferença está no controle dos ativos. Dependendo da plataforma e do método de acesso, o usuário pode manter maior controle sobre os próprios fundos, sem depender totalmente da custódia de uma empresa.

O que significa permissionless

Permissionless significa "sem necessidade de permissão".

Em uma estrutura aberta, qualquer carteira compatível pode interagir com os contratos, sem depender de uma aprovação individual para cada operação.

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Isso aumenta a abertura do sistema, mas também aumenta a responsabilidade do usuário.

Se você perder o acesso à carteira, enviar fundos para o endereço errado ou autorizar uma operação maliciosa, pode não existir uma empresa capaz de desfazer o erro.

Mercado on-chain x plataforma centralizada

PontoMercado on-chainPlataforma centralizada

Registro

Blockchain pública

Servidores da empresa

Acesso

Carteira ou cadastro integrado

Conta tradicional

Dinheiro utilizado

Criptomoeda, como USDC

Moeda comum

Custódia

Pode ficar com o usuário

Normalmente fica com a plataforma

Resolução

Pode utilizar um oráculo

Segue regras internas e regulatórias

Supervisão

Regras do protocolo e da rede

Empresa e regulador

Repare no ponto central. O modelo on-chain oferece mais transparência e controle direto. O modelo centralizado oferece uma empresa responsável pela conta, pelo saldo e pelo suporte.

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Nenhum dos dois é automaticamente melhor. Cada modelo distribui controle, responsabilidade e supervisão de uma forma diferente.

Um exemplo de futebol

Imagine o mercado "Time X será campeão da Libertadores". O contrato "Sim" está em US$ 0,40, indicando uma probabilidade implícita de 40%.

Você adiciona USDC, compra o contrato e mantém a posição em sua conta ou carteira.

Se o Time X for campeão, o resultado é confirmado pelo sistema de resolução. O contrato "Sim" passa a valer US$ 1.

A blockchain registra as movimentações, mas isso não elimina os riscos. Você ainda precisa entender o funcionamento da carteira, as regras do contrato e os custos da operação.

Os principais riscos

Risco da carteira. Perder a chave ou autorizar uma operação maliciosa pode resultar na perda dos fundos.

Risco de transação. Enviar criptomoedas para a rede ou o endereço errado pode tornar a recuperação impossível.

Risco de taxas. Algumas operações podem envolver taxas da rede, da plataforma ou de conversão.

Risco de contrato inteligente. Falhas técnicas podem afetar o funcionamento da plataforma.

Risco de resolução. Resultados ambíguos podem gerar disputas e atrasar o pagamento.

Risco legal. O fato de uma plataforma ser tecnicamente acessível não significa que seu uso seja permitido em todos os países.

O que levar deste guia

Mercado on-chain é um mercado de previsão que utiliza blockchain para registrar contratos e movimentações.

O usuário pode negociar com criptomoedas, utilizar uma carteira digital e acompanhar registros públicos da rede.

Esse modelo oferece mais transparência e controle direto, mas também exige mais responsabilidade. Erros com carteiras, redes e endereços podem não ter solução.

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Antes de utilizar qualquer plataforma, confira as regras do contrato, os métodos de custódia, os custos e a legislação aplicável.

Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, tecnologias e preços mudam ao longo do tempo.

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