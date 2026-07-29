Mercado on-chain de previsão: o que é e como funciona
Mercado on-chain: previsão que roda em blockchain
Mercado on-chain é um mercado de previsão que utiliza uma blockchain para registrar contratos, movimentações e pagamentos. Em vez de depender apenas de um servidor privado, parte importante das operações fica registrada em uma rede pública.
Entender o mercado on-chain é entender o que muda quando contratos e valores podem ser movimentados diretamente por meio de uma carteira digital.
Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, o que é edge, como funciona o livro de ofertas, como um contrato é resolvido e o que é spread. Agora, vamos conhecer a infraestrutura usada por plataformas como a Polymarket: a blockchain.
O que é um mercado on-chain
Um mercado on-chain é uma plataforma que utiliza contratos registrados em blockchain.
Blockchain é um registro digital compartilhado. As transações confirmadas ficam gravadas na rede e podem ser consultadas publicamente.
A Polymarket é um dos exemplos mais conhecidos. Ela utiliza a rede Polygon e contratos negociados em USDC, uma criptomoeda criada para acompanhar o valor do dólar.
Pense no placar eletrônico de um estádio. Todos enxergam o mesmo resultado, e qualquer alteração fica visível. A blockchain segue uma lógica parecida: os registros são compartilhados e verificáveis.
Como funciona na prática
Em um mercado on-chain, o usuário pode acessar a plataforma utilizando uma carteira digital ou um método de cadastro que cria essa estrutura nos bastidores.
A carteira digital serve para guardar os ativos e autorizar as operações.
O processo básico funciona assim:
- Você conecta ou cria uma carteira.
- Adiciona USDC ao saldo.
- Compra um contrato "Sim" ou "Não".
- A operação é registrada na infraestrutura da rede.
- Depois da resolução, o contrato vencedor passa a valer US$ 1.
A principal diferença está no controle dos ativos. Dependendo da plataforma e do método de acesso, o usuário pode manter maior controle sobre os próprios fundos, sem depender totalmente da custódia de uma empresa.
O que significa permissionless
Permissionless significa "sem necessidade de permissão".
Em uma estrutura aberta, qualquer carteira compatível pode interagir com os contratos, sem depender de uma aprovação individual para cada operação.
Isso aumenta a abertura do sistema, mas também aumenta a responsabilidade do usuário.
Se você perder o acesso à carteira, enviar fundos para o endereço errado ou autorizar uma operação maliciosa, pode não existir uma empresa capaz de desfazer o erro.
Mercado on-chain x plataforma centralizada
|Ponto
|Mercado on-chain
|Plataforma centralizada
Registro
Blockchain pública
Servidores da empresa
Acesso
Carteira ou cadastro integrado
Conta tradicional
Dinheiro utilizado
Criptomoeda, como USDC
Moeda comum
Custódia
Pode ficar com o usuário
Normalmente fica com a plataforma
Resolução
Pode utilizar um oráculo
Segue regras internas e regulatórias
Supervisão
Regras do protocolo e da rede
Empresa e regulador
Repare no ponto central. O modelo on-chain oferece mais transparência e controle direto. O modelo centralizado oferece uma empresa responsável pela conta, pelo saldo e pelo suporte.
Nenhum dos dois é automaticamente melhor. Cada modelo distribui controle, responsabilidade e supervisão de uma forma diferente.
Um exemplo de futebol
Imagine o mercado "Time X será campeão da Libertadores". O contrato "Sim" está em US$ 0,40, indicando uma probabilidade implícita de 40%.
Você adiciona USDC, compra o contrato e mantém a posição em sua conta ou carteira.
Se o Time X for campeão, o resultado é confirmado pelo sistema de resolução. O contrato "Sim" passa a valer US$ 1.
A blockchain registra as movimentações, mas isso não elimina os riscos. Você ainda precisa entender o funcionamento da carteira, as regras do contrato e os custos da operação.
Os principais riscos
Risco da carteira. Perder a chave ou autorizar uma operação maliciosa pode resultar na perda dos fundos.
Risco de transação. Enviar criptomoedas para a rede ou o endereço errado pode tornar a recuperação impossível.
Risco de taxas. Algumas operações podem envolver taxas da rede, da plataforma ou de conversão.
Risco de contrato inteligente. Falhas técnicas podem afetar o funcionamento da plataforma.
Risco de resolução. Resultados ambíguos podem gerar disputas e atrasar o pagamento.
Risco legal. O fato de uma plataforma ser tecnicamente acessível não significa que seu uso seja permitido em todos os países.
O que levar deste guia
Mercado on-chain é um mercado de previsão que utiliza blockchain para registrar contratos e movimentações.
O usuário pode negociar com criptomoedas, utilizar uma carteira digital e acompanhar registros públicos da rede.
Esse modelo oferece mais transparência e controle direto, mas também exige mais responsabilidade. Erros com carteiras, redes e endereços podem não ter solução.
Antes de utilizar qualquer plataforma, confira as regras do contrato, os métodos de custódia, os custos e a legislação aplicável.
Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, tecnologias e preços mudam ao longo do tempo.
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