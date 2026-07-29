Cashout no mercado de previsão: como sair antes do fim
Cashout no mercado de previsão como sair antes do fim
Cashout é o encerramento de uma posição antes de o evento terminar. Em um mercado de previsão, isso acontece quando você vende seus contratos pelo preço disponível naquele momento, sem esperar pela resolução.
Entender o cashout em um mercado de previsão é entender como transformar uma posição aberta em dinheiro antes do resultado final.
Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como a volatilidade movimenta os preços, como um contrato é resolvido, como o livro de ofertas conecta compradores e vendedores e como montar uma tese de mercado.
Agora, vamos à saída antecipada: como e quando encerrar uma posição antes do apito final.
O que é cashout
Cashout é o encerramento de uma posição antes da resolução do contrato. Você vende os contratos que possui pelo preço atual e realiza um lucro ou prejuízo.
Lembre-se da mecânica básica. Se você mantiver um contrato até o fim, ele será resolvido em US$ 1 ou US$ 0.
Com o cashout, você não espera por esse resultado. Você vende a posição pelo valor que o mercado atribui a ela naquele momento.
Imagine que você comprou um contrato por US$ 0,50. Depois de uma notícia favorável, o preço sobe para US$ 0,70.
Ao vender por US$ 0,70, você realiza um lucro bruto de US$ 0,20 por contrato.
Pense em um técnico que substitui um jogador importante nos minutos finais quando o time já está vencendo. Ele abre mão de manter sua força máxima em campo para proteger o resultado conquistado até aquele momento.
O cashout segue uma lógica parecida. Você troca parte do ganho potencial pela segurança de encerrar a posição agora.
Cashout não é um botão mágico
Em um mercado de previsão, o cashout é, na prática, uma venda no livro de ofertas.
Você precisa encontrar alguém disposto a comprar seus contratos.
Isso significa que o valor mostrado na tela nem sempre é o preço pelo qual toda a sua posição poderá ser vendida.
Imagine o seguinte livro:
|Preço de compra
|Quantidade disponível
US$ 0,70
20 contratos
US$ 0,69
50 contratos
US$ 0,68
100 contratos
Você possui apenas dez contratos. Nesse caso, provavelmente conseguirá vender tudo por US$ 0,70.
Mas, se possuir cem contratos, apenas vinte serão vendidos por US$ 0,70. O restante será executado nos níveis seguintes do livro.
Seu preço médio de saída ficará abaixo de US$ 0,70.
Por isso, fazer cashout depende de três elementos:
- Existência de compradores.
- Quantidade disponível no livro.
- Preço que esses compradores estão dispostos a pagar.
Como o cashout funciona
A sequência é simples:
|Etapa
|O que acontece
1. Entrada
Você compra o contrato "Sim" por US$ 0,50
2. Movimento do preço
Uma informação favorável faz o contrato subir para US$ 0,70
3. Saída
Você vende seus contratos pelo preço disponível
4. Resultado
Você realiza aproximadamente US$ 0,20 de lucro por contrato, antes dos custos
O mesmo raciocínio vale para limitar uma perda.
Imagine que você tenha comprado por US$ 0,50, mas uma notícia negativa derrube o preço para US$ 0,30.
Você pode vender por US$ 0,30 e realizar uma perda de US$ 0,20 por contrato.
Caso continue na posição e o contrato termine em US$ 0, poderá perder os US$ 0,50 investidos.
O cashout permite trocar uma perda potencial maior por uma perda conhecida agora.
Como calcular o resultado do cashout
A conta básica é:
Resultado por contrato = preço de saída menos preço de entrada
Imagine uma compra por US$ 0,45 e uma venda por US$ 0,72.
Resultado = US$ 0,72 menos US$ 0,45
Resultado = US$ 0,27 de lucro por contrato
Se você possuía cem contratos:
Resultado bruto = 100 × US$ 0,27
Resultado bruto = US$ 27
Agora imagine uma compra por US$ 0,60 e uma saída por US$ 0,40.
Resultado = US$ 0,40 menos US$ 0,60
Resultado = perda de US$ 0,20 por contrato
Esses cálculos não consideram taxas, spread, slippage ou outros custos da plataforma.
Por que fazer cashout
O cashout pode cumprir diferentes objetivos.
Garantir um lucro
O preço se movimentou a seu favor, mas o evento ainda não terminou.
Ao vender, você transforma um lucro que existe apenas na tela em um resultado realizado.
Imagine que um contrato comprado por US$ 0,40 tenha subido para US$ 0,75. Se você continuar na posição, ainda existe a possibilidade de o contrato terminar em US$ 0.
Ao fazer cashout, você abre mão de parte do ganho potencial para garantir o resultado atual.
Cortar um prejuízo
Sua tese pode ter perdido validade.
Talvez uma escalação tenha sido diferente do esperado. Talvez uma notícia tenha mudado o cenário. Talvez você simplesmente tenha percebido que sua análise estava errada.
Nesse caso, sair da posição pode limitar o prejuízo.
Manter um contrato apenas porque você não quer aceitar a perda transforma uma decisão analítica em teimosia.
Liberar capital
O dinheiro utilizado em uma posição fica indisponível para outras oportunidades.
Ao vender os contratos, você recupera o capital e pode utilizá-lo em outro mercado.
Isso é especialmente importante para quem negocia vários eventos ao mesmo tempo e precisa decidir onde o dinheiro possui maior valor esperado.
Reduzir a exposição
Você não precisa necessariamente sair de toda a posição.
Também é possível fazer um cashout parcial.
Imagine que você tenha comprado mil contratos por US$ 0,40. O preço sobe para US$ 0,70.
Você pode vender quinhentos contratos, realizar parte do lucro e manter os outros quinhentos até a resolução.
Essa estratégia reduz o risco sem eliminar completamente o potencial de ganho.
Cashout total x cashout parcial
|Ponto
|Cashout total
|Cashout parcial
Tamanho da saída
Toda a posição
Apenas uma parte
Exposição restante
Nenhuma
Continua parcialmente aberta
Lucro ou prejuízo realizado
Total
Parcial
Participação no resultado final
Não participa mais
Continua participando
Objetivo comum
Encerrar completamente o risco
Proteger parte do resultado
O cashout parcial pode ser útil quando sua tese continua válida, mas a relação entre risco e retorno ficou menos atraente.
Quando o cashout pode fazer sentido
Não existe uma única regra que funcione em todos os mercados. Mesmo assim, alguns cenários podem justificar uma saída antecipada.
|Situação
|Motivo para considerar a saída
O preço atingiu sua estimativa
O edge pode ter desaparecido
Sua tese foi invalidada
O motivo original da entrada deixou de existir
O risco aumentou
O mercado ficou mais volátil ou imprevisível
A liquidez começou a cair
Pode ficar mais difícil vender depois
Surgiu uma oportunidade melhor
O capital pode ter mais valor em outro mercado
A posição ficou grande demais
O risco passou a ser maior do que o planejado
O evento está próximo da resolução
Você prefere não carregar o risco final
A decisão não deveria depender apenas de estar ganhando ou perdendo.
A pergunta correta é:
Com as informações atuais, eu ainda abriria essa posição por este preço?
Se a resposta for não, pode existir um bom motivo para sair.
Cashout x segurar até a resolução
As duas escolhas podem produzir resultados diferentes.
|Ponto
|Cashout
|Segurar até a resolução
Quando você recebe
No momento da venda
Depois da resolução
Quanto recebe
O preço disponível no livro
US$ 1 ou US$ 0
Resultado
Lucro ou perda parcial
Resultado completo
Dependência
Liquidez e preço de saída
Desfecho oficial do evento
Risco depois da decisão
A posição é encerrada
Continua exposta
Potencial de ganho
Limitado ao preço de saída
Pode chegar ao pagamento integral
Repare no ponto central. O cashout troca a incerteza do resultado final por um valor conhecido agora.
Ao vender por US$ 0,80, você garante oitenta centavos por contrato, mas abre mão dos vinte centavos adicionais que receberia caso o contrato terminasse em US$ 1.
Nenhuma das duas decisões é sempre melhor.
Tudo depende da sua tese, do preço atual, do risco restante e das outras oportunidades disponíveis.
O preço subiu, mas ainda vale a pena segurar?
Imagine que você comprou um contrato por US$ 0,40 porque estimava 60% de chance para o evento.
Depois, o preço sobe para US$ 0,58.
Sua tese pode continuar correta. Mesmo assim, a oportunidade mudou.
Na entrada:
|Item
|Valor
Sua estimativa
60%
Preço
40%
Edge estimado
20 pontos percentuais
Depois da alta:
|Item
|Valor
Sua estimativa
60%
Preço
58%
Edge estimado
2 pontos percentuais
O contrato continua abaixo da sua estimativa, mas a vantagem ficou muito menor.
Talvez não faça sentido continuar assumindo todo o risco do evento por apenas dois pontos percentuais de diferença.
A pergunta não é apenas se você ainda acredita no resultado. A pergunta é se o contrato continua barato no preço atual.
Cashout x aposta esportiva tradicional
Muitas casas de apostas oferecem um botão chamado cashout, mas o funcionamento é diferente.
|Ponto
|Mercado de previsão
|Aposta esportiva tradicional
Como você sai
Vende os contratos no mercado
A casa oferece a recompra da aposta
Quem está do outro lado
Outros participantes
A própria casa
Formação do valor
Livro de ofertas
Cálculo interno da casa
Transparência
Você observa os preços disponíveis
O valor é apresentado pronto
Disponibilidade
Depende da liquidez
Depende de a casa oferecer a função
Possibilidade de definir o preço
Você pode colocar uma ordem limitada
Normalmente aceita ou recusa a oferta
Em um mercado de previsão, você pode escolher vender imediatamente pelo melhor bid ou colocar uma ordem em um preço melhor e esperar.
Na aposta esportiva tradicional, o valor costuma ser definido unilateralmente pela casa.
A casa também pode suspender ou retirar o cashout em determinados momentos.
Ordem a mercado x ordem limitada na saída
Existem duas formas básicas de vender uma posição.
Ordem a mercado. Você aceita os melhores preços disponíveis naquele momento. A saída tende a ser rápida, mas o preço médio pode ser pior em posições grandes.
Ordem limitada. Você define o menor preço que aceita receber. A ordem só será executada nesse preço ou em um preço melhor.
Imagine que o melhor bid esteja em US$ 0,68.
Se você vender imediatamente, provavelmente executará perto desse preço, dependendo da quantidade disponível.
Se colocar uma ordem limitada em US$ 0,72, precisará esperar que algum comprador aceite pagar esse valor.
A ordem limitada oferece mais controle. A ordem a mercado oferece mais velocidade.
Um exemplo de futebol, passo a passo
Imagine o mercado "Time X será campeão da Copa do Brasil".
Você compra o contrato "Sim" por US$ 0,45 antes da final.
|Item
|Valor
Preço de entrada
US$ 0,45
Quantidade
100 contratos
Valor investido
US$ 45
O jogo começa e o Time X faz 2 a 0 ainda no primeiro tempo.
O preço do contrato sobe para US$ 0,80, refletindo a nova probabilidade de título.
Você possui duas opções principais.
Opção 1: fazer cashout
Você vende os cem contratos por US$ 0,80.
|Item
|Valor
Valor da venda
US$ 80
Valor investido
US$ 45
Lucro bruto
US$ 35
Você garante US$ 0,35 de lucro por contrato sem esperar pelo fim da partida.
Opção 2: manter a posição
Você continua com os contratos.
Se o Time X for campeão, receberá US$ 100 e terá lucro bruto de US$ 55.
Se o rival conseguir uma virada e conquistar o título, os contratos terminarão em US$ 0 e você perderá os US$ 45 investidos.
Ao fazer cashout, você abre mão de US$ 20 de lucro adicional para eliminar o risco restante.
Um exemplo de corte de prejuízo
Agora imagine que você comprou um contrato por US$ 0,60.
Depois da escalação oficial, surge uma informação negativa e o preço cai para US$ 0,38.
Sua tese original dependia da presença de um jogador que foi retirado da equipe.
Você pode:
- Vender por aproximadamente US$ 0,38 e perder US$ 0,22 por contrato.
- Manter a posição e correr o risco de o contrato terminar em US$ 0.
Se a tese foi invalidada, continuar na posição apenas para tentar recuperar o dinheiro pode não fazer sentido.
A perda já ocorrida não deveria determinar a próxima decisão.
A pergunta correta é se você compraria o contrato agora por US$ 0,38 com as novas informações.
Cashout não muda o que já aconteceu
Muitos usuários tomam decisões com base no preço de entrada.
Imagine que você comprou por US$ 0,70 e o contrato caiu para US$ 0,40.
Você pode pensar:
Não vou vender enquanto não voltar para US$ 0,70.
Mas o mercado não sabe quanto você pagou.
O preço de entrada é importante para calcular seu resultado, mas não determina o valor atual do contrato.
A decisão de manter ou vender deve considerar:
- A probabilidade atual.
- O preço atual.
- A validade da tese.
- O risco restante.
- As alternativas disponíveis.
Esperar o preço voltar apenas para evitar realizar um prejuízo pode aumentar ainda mais a perda.
Os riscos ligados ao cashout
O cashout parece uma saída segura, mas também apresenta riscos. Conhecê-los é importante antes de decidir.
Risco de liquidez. A venda depende da existência de compradores. Em um mercado com pouca atividade, pode ser difícil encerrar a posição pelo preço desejado.
Risco de spread. Você normalmente vende pelo bid, que é inferior ao ask. Um spread largo reduz o valor recebido.
Risco de slippage. Uma posição grande pode consumir vários níveis do livro, produzindo um preço médio abaixo do valor exibido inicialmente.
Risco de execução parcial. Apenas parte da posição pode ser vendida. O restante continua aberto no mercado.
Risco de sair cedo demais. Você pode vender antes de um movimento ainda maior a seu favor.
Risco de esperar demais. Um lucro que aparece na tela pode desaparecer rapidamente depois de uma notícia, de um gol ou de outro acontecimento.
Risco emocional. O medo pode fazer você sair cedo demais, enquanto a esperança pode fazer você manter uma posição cuja tese já foi invalidada.
Risco de taxas. Custos de negociação podem reduzir o resultado final.
Risco de preço desatualizado. Em mercados rápidos, o preço pode mudar entre o momento em que você decide vender e a execução da ordem.
Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Um contrato negociado a 80% ainda pode terminar em US$ 0.
Como planejar a saída antes de entrar
Uma forma de reduzir decisões emocionais é definir o plano de saída antes de abrir a posição.
Você pode registrar:
|Campo
|Exemplo
Preço de entrada
US$ 0,45
Probabilidade estimada
60%
Preço considerado justo
US$ 0,60
Meta de saída
Entre US$ 0,57 e US$ 0,60
Invalidação
Escalação reserva do Time X
Perda máxima aceita
US$ 0,15 por contrato
Saída parcial
Vender metade se chegar a US$ 0,55
Prazo
Encerrar antes do início do jogo
Esse plano não precisa ser seguido de forma automática em qualquer situação. Novas informações podem exigir ajustes.
Mas ele impede que cada movimento do preço produza uma decisão improvisada.
O que levar deste guia
Cashout é o encerramento de uma posição antes da resolução. Em um mercado de previsão, ele acontece quando você vende seus contratos pelo preço disponível no livro de ofertas.
Ele pode ser usado para:
- Garantir um lucro.
- Limitar um prejuízo.
- Liberar capital.
- Reduzir a exposição.
- Encerrar uma tese que perdeu validade.
O cashout não garante que você venderá exatamente pelo preço mostrado na tela. O resultado depende da liquidez, do spread, da profundidade do livro e do tamanho da posição.
Segurar até a resolução mantém o potencial de receber US$ 1 por contrato, mas também mantém o risco de terminar em US$ 0.
Fazer cashout troca parte desse potencial por um resultado conhecido agora.
A melhor decisão depende do preço atual, da sua estimativa de probabilidade, da validade da tese e do risco que você ainda está disposto a carregar.
Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer mercado de previsão com livro de ofertas.
Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, taxas, liquidez e preços mudam ao longo do tempo.
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