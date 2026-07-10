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Como usar a Kalshi: a plataforma de prediction market regulada dos EUA

Kalshi: a plataforma de prediction market regulada, explicada de forma simples

PorMatheus CelticRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 13:32
Atualizado há 3 minutos
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klashi
como usar a Kalshi

A Kalshi é uma bolsa de prediction markets regulada, sediada em Nova York. Nela, você compra e vende contratos ligados a eventos futuros, de dados econômicos a jogos de futebol. Entender como usar a Kalshi começa por entender o que ela é.

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    • Nos artigos anteriores desta série, você viu o que é um prediction market, como ele funciona, o que o diferencia das apostas esportivas, como interpretar a probabilidade no preço e como a Polymarket opera. Agora, vamos olhar para uma plataforma com outra lógica: a regulação.

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    Antes de qualquer passo, um aviso direto. Em abril de 2026, o Brasil bloqueou o acesso a plataformas como a Kalshi e a Polymarket, segundo a Reuters e a Bloomberg. O acesso a partir do Brasil ficou restrito. Este guia é educacional: serve para você entender como a ferramenta funciona, não como um convite para usá-la.

    O que é a Kalshi

    A Kalshi é uma bolsa de mercados de previsão lançada em 2021, nos Estados Unidos. Ela foi a primeira plataforma a receber uma licença da CFTC, órgão dos EUA que regula contratos futuros, para operar contratos de eventos de forma legal.

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    • Traduzindo: a Kalshi funciona como uma bolsa de valores comum, com um regulador acompanhando suas operações. Não é uma plataforma descentralizada. Existe uma empresa central, registrada e supervisionada.

    Cada contrato paga US$ 1 se o evento acontecer e US$ 0 se não acontecer. O preço fica sempre entre US$ 0,01 e US$ 0,99, e esse preço representa a chance atribuída ao evento. Um contrato "Time X será campeão" negociado a US$ 0,60 indica uma probabilidade de 60%.

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    Pense na tabela de classificação de um campeonato. O líder tem mais chances de conquistar o título; o lanterna, menos. A Kalshi transforma essa leitura em um número exato, negociado entre pessoas.

    Como usar a Kalshi: passo a passo

    O fluxo da Kalshi segue uma sequência clara. Cada etapa depende da anterior, como os degraus de uma escada.

    EtapaO que acontece

    1. Criar uma conta

    Você se cadastra com seu e-mail e define uma senha.

    2. Verificar a identidade

    Você confirma seu nome e apresenta um documento, conforme exige a regulação.

    3. Adicionar fundos

    Você deposita por transferência bancária ou cartão de débito.

    4. Escolher um mercado

    Você seleciona um evento, como um jogo ou campeonato.

    5. Comprar um contrato

    Você compra "Sim" ou "Não" pelo preço atual.

    6. Vender ou aguardar

    Você vende antes do encerramento ou aguarda o resultado.

    Vamos detalhar os pontos que mais geram dúvidas.

    Como criar sua conta com e-mail

    O cadastro com e-mail é a forma mais comum de começar. Você informa seu endereço de e-mail, cria uma senha e confirma o acesso.

    Uma dica importante de segurança: crie a conta com um e-mail que você utiliza e controla. Depois, ative a autenticação de dois fatores no e-mail e também na conta da plataforma, quando essa opção estiver disponível. Essa camada extra ajuda a proteger seu acesso e seus fundos.

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    A verificação de identidade

    Aqui aparece a maior diferença da Kalshi em relação a outras plataformas. Por ser uma bolsa regulada, ela exige que você confirme seu nome e apresente um documento antes de operar.

    É o mesmo tipo de verificação utilizado por bancos e corretoras. A regulação exige esse passo, e não é possível pulá-lo.

    Como depositar fundos na plataforma

    A Kalshi usa dólar comum, não criptomoeda. Você adiciona saldo por transferência bancária ou cartão de débito, conforme os métodos disponíveis em sua conta.

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    Não é preciso ter uma carteira de criptomoedas para usar a plataforma. Os fundos depositados servem para comprar os contratos diretamente na bolsa.

    A escolha do mercado e a compra

    Você escolhe um evento e observa o preço, que representa a chance atribuída pelo mercado. Imagine o mercado "Time X vence o clássico", com o contrato "Sim" negociado a US$ 0,55. Isso indica uma probabilidade de 55%.

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    Se você comprar o contrato "Sim" e o time vencer, cada contrato pagará US$ 1. Se o time perder, o contrato será encerrado a US$ 0.

    Kalshi x Polymarket: as principais diferenças

    As duas plataformas fazem a mesma coisa: permitem a negociação de contratos ligados a eventos. A diferença está na forma como cada uma opera. A tabela abaixo apresenta as distinções lado a lado.

    PontoKalshiPolymarket

    Estrutura

    Bolsa regulada e centralizada

    Plataforma descentralizada

    Regulação

    Licenciada pela CFTC, nos EUA

    Sem um regulador central; opera por meio de blockchain

    Dinheiro utilizado

    Dólar comum (US$)

    Criptomoeda (USDC)

    Cadastro

    Exige nome e documento

    Pode permitir cadastro apenas com e-mail, sem documento

    Como adicionar saldo

    Transferência bancária ou cartão

    Depósito em criptomoeda, como USDC

    Repare no ponto central. A Kalshi troca liberdade por regulação: você fornece seus dados, mas opera dentro de regras claras e sob a supervisão de um órgão oficial. A Polymarket faz o caminho oposto: menos burocracia, mais autonomia e nenhum regulador central.

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    É como escolher entre dois estádios. Um exige ingresso nominal e faz revista na entrada; o outro permite que você entre mais rápido, com menos controle. Nenhum dos dois é necessariamente melhor. Tudo depende do que você valoriza.

    Riscos da Kalshi: o que você precisa saber

    A Kalshi apresenta riscos que vão além de acertar ou errar um palpite. Conhecê-los antes é mais importante do que qualquer passo a passo.

    Risco legal. Este é o principal para quem está no Brasil. Desde abril de 2026, o acesso à Kalshi a partir do Brasil está restrito, segundo a Reuters e a Bloomberg. Operar contra as regras locais pode expor você a consequências reais.

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    Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar com o resultado contrário em três de cada dez ocasiões. O preço representa a leitura coletiva do mercado, não uma garantia sobre o futuro.

    Risco de liquidez. Alguns mercados têm poucas pessoas negociando. Com poucos compradores ou vendedores, pode ser difícil sair da posição no momento desejado.

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    Risco relacionado aos dados. Você fornece seu nome e seus documentos à plataforma. Como ocorre em qualquer serviço regulado, seus dados ficam sob a responsabilidade da empresa.

    O que levar deste guia

    Entender como usar a Kalshi é conhecer outro lado dos prediction markets: o modelo regulado. Contratos binários, preço interpretado como probabilidade e negociação entre pessoas. A mecânica é semelhante à da Polymarket, mas com dólar comum, identidade verificada e supervisão oficial.

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    No Brasil, o acesso a essas plataformas ficou restrito em 2026. Saber como a ferramenta funciona é conhecimento; utilizá-la contra a legislação local é outro assunto.

    Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, funcionalidades e preços mudam o tempo todo.

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