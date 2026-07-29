Spread no mercado de previsão: o que é e por que importa Spread: o custo escondido de entrar e sair

Spread é a diferença entre o preço disponível para comprar e o preço disponível para vender um contrato. Em um mercado de previsão, ele mostra parte do custo necessário para entrar e sair de uma posição.

Entender o spread é entender um custo que nem sempre aparece como uma taxa separada, mas que pode pesar diretamente no seu resultado.

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como o livro de ofertas conecta compradores e vendedores, qual é o papel do criador de mercado e como funciona o trading esportivo.

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Agora, vamos ao número que liga todos esses conceitos ao custo real de cada operação: o spread.

O que é spread

Spread é a diferença entre o maior preço de compra e o menor preço de venda de um contrato. Ele nasce diretamente do livro de ofertas.

Lembre-se dos dois lados do livro:

Bid: o maior preço que alguém aceita pagar para comprar.

Ask: o menor preço que alguém aceita receber para vender.

A fórmula é simples:

Spread = ask menos bid

Imagine que o melhor bid esteja em US$ 0,58 e o melhor ask em US$ 0,60.

Spread = US$ 0,60 menos US$ 0,58

Spread = US$ 0,02

Nesse caso, o spread é de dois centavos por contrato.

Pense em uma casa de câmbio. O preço para comprar uma moeda costuma ser maior do que o preço recebido ao vendê-la. Essa diferença também funciona como um custo de negociação.

No mercado de previsão, a lógica é parecida.

Por que o spread existe

O spread existe porque compradores e vendedores nem sempre concordam com o mesmo preço.

Quem compra tenta pagar menos. Quem vende tenta receber mais. A distância entre essas duas intenções forma o spread.

Imagine que os compradores aceitem pagar no máximo US$ 0,58, enquanto os vendedores aceitam vender apenas por US$ 0,60.

Até que alguém aceite o preço do outro lado, as duas ofertas continuam separadas no livro.

Criadores de mercado ajudam a preencher esse espaço ao manter ordens de compra e venda disponíveis ao mesmo tempo.

Eles podem tentar capturar parte do spread ao comprar por um preço mais baixo e vender por um preço mais alto. Porém, esse ganho não é garantido. O preço pode mudar antes que os dois lados sejam executados, e o criador de mercado pode acumular posições em apenas uma direção.

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Como o spread afeta o seu resultado

O spread funciona como um custo de entrada e saída.

Quando você quer comprar imediatamente, normalmente aceita o ask. Quando quer vender imediatamente, normalmente aceita o bid.

Imagine novamente:

Lado Preço Melhor bid US$ 0,58 Melhor ask US$ 0,60 Spread US$ 0,02

Você compra um contrato por US$ 0,60.

Logo depois, decide vendê-lo. Como o preço do mercado não mudou, o melhor comprador ainda oferece US$ 0,58.

Você pagou US$ 0,60 e recebeu US$ 0,58.

O resultado é uma perda de US$ 0,02 por contrato, mesmo sem nenhuma mudança na probabilidade do evento.

Esse é o custo do spread.

O spread é cobrado toda vez?

O spread não é uma taxa debitada separadamente pela plataforma.

Ele surge da diferença entre os preços disponíveis no livro.

Você sente esse custo quando aceita imediatamente as ofertas existentes nos dois lados.

Caso coloque uma ordem limitada e espere outra pessoa aceitá-la, pode conseguir um preço melhor. Porém, existe o risco de a ordem não ser executada.

Imagine que o melhor bid seja US$ 0,58 e o melhor ask seja US$ 0,60.

Em vez de comprar imediatamente por US$ 0,60, você pode colocar uma ordem de compra por US$ 0,59.

Se algum vendedor aceitar esse preço, você terá entrado um centavo abaixo do ask. Caso ninguém aceite, sua ordem continuará parada no livro.

Spread apertado x spread largo

O tamanho do spread afeta diretamente o custo da operação.

Ponto Spread apertado Spread largo Exemplo Bid de US$ 0,58 e ask de US$ 0,59 Bid de US$ 0,50 e ask de US$ 0,60 Diferença US$ 0,01 US$ 0,10 Liquidez comum Alta Baixa Custo para entrar e sair Menor Maior Facilidade de negociação Maior Menor Cenário comum Mercado popular e movimentado Mercado com poucos participantes

Repare no ponto central. Um spread apertado permite entrar e sair por preços próximos.

Um spread largo faz você comprar muito acima do preço pelo qual conseguiria vender imediatamente.

Imagine um contrato com bid de US$ 0,50 e ask de US$ 0,60. Ao comprar por US$ 0,60, você já começa a posição dez centavos distante do melhor preço de saída.

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O contrato precisa subir bastante para que você consiga apenas recuperar esse custo inicial.

A relação entre spread e liquidez

Spread e liquidez estão diretamente ligados.

Quando existem muitos compradores e vendedores competindo, as ofertas tendem a ficar mais próximas.

Imagine o seguinte livro:

Ordem de compra Ordem de venda US$ 0,57 US$ 0,60 US$ 0,58 US$ 0,59

O melhor bid passa a ser US$ 0,58 e o melhor ask passa a ser US$ 0,59. O spread é de apenas um centavo.

Quando existem poucos participantes, os preços podem ficar mais distantes.

Ordem de compra Ordem de venda US$ 0,45 US$ 0,60 US$ 0,48 US$ 0,58

Nesse caso, o melhor bid é US$ 0,48 e o melhor ask é US$ 0,58. O spread é de dez centavos.

Mais liquidez tende a gerar mais competição e spreads menores. Menos liquidez tende a produzir spreads maiores.

O spread no trading esportivo

O spread é especialmente importante para quem faz trading esportivo.

Um trader pode entrar e sair várias vezes durante o mesmo jogo. Em cada operação, a diferença entre bid e ask afeta o resultado.

Imagine que o spread médio seja de US$ 0,02 e que você faça dez operações completas, comprando e vendendo imediatamente.

Sem qualquer movimento favorável do preço, o custo acumulado poderia chegar a:

10 × US$ 0,02 = US$ 0,20 por contrato negociado

Esse exemplo simplifica a execução, mas mostra o efeito acumulado.

Uma estratégia pode acertar a direção do mercado e ainda perder dinheiro se o ganho obtido em cada operação for menor do que o spread e as taxas.

Por isso, o trader não precisa apenas prever o movimento correto. O preço também precisa se mover o suficiente para cobrir os custos.

Spread x taxa da plataforma

Spread e taxa são custos diferentes.

Custo Como funciona Spread Diferença entre bid e ask Taxa Valor cobrado pela plataforma sobre a operação Slippage Diferença causada pela falta de volume no preço esperado

Imagine que você compre por US$ 0,60 e venda por US$ 0,65.

O lucro bruto parece ser de US$ 0,05 por contrato.

Mas ainda pode ser necessário descontar:

1 . O spread enfrentado na entrada e na saída. 2 . As taxas da plataforma. 3 . O slippage causado pelo tamanho da ordem.

O resultado líquido pode ser bem menor do que o movimento observado no gráfico.

Spread no mercado de previsão x margem da casa de apostas

Na aposta esportiva tradicional, a casa costuma incluir sua margem diretamente nas odds. Essa margem é conhecida como vig ou overround.

No mercado de previsão, o spread aparece de forma mais visível no livro de ofertas.

Ponto Spread no mercado de previsão Margem da casa de apostas Onde aparece Entre o bid e o ask Embutida nas odds Formação Negociação entre os participantes Definida pela casa Visibilidade Pode ser observada no livro Precisa ser calculada Como muda Varia com liquidez e volatilidade Ajustada pela casa Possibilidade de definir preço O usuário pode colocar uma ordem O usuário normalmente aceita a odd

A principal diferença está na transparência.

No mercado de previsão, você consegue observar os preços disponíveis de compra e venda antes de operar.

Na casa tradicional, a margem já está incorporada às odds apresentadas.

Um exemplo de futebol, passo a passo

Imagine o mercado "Time X vence o clássico".

O livro de ofertas mostra:

Lado Preço Bid US$ 0,55 Ask US$ 0,58 Spread US$ 0,03

Você acredita na vitória do Time X e não quer esperar. Então compra o contrato "Sim" por US$ 0,58.

Poucos minutos depois, muda de ideia e decide sair. O jogo não mudou, e o melhor bid continua em US$ 0,55.

Você vende por US$ 0,55.

Resultado = US$ 0,55 menos US$ 0,58

Resultado = perda de US$ 0,03 por contrato

O mercado não se movimentou contra você. A perda aconteceu apenas pela diferença entre o preço de compra e o preço de venda.

Agora imagine um mercado mais líquido:

Lado Preço Bid US$ 0,57 Ask US$ 0,58 Spread US$ 0,01

Nesse segundo cenário, a mesma entrada e saída imediata custaria apenas um centavo por contrato.

A liquidez tornou a operação mais barata.

Por que o spread pode aumentar de repente

O spread não permanece fixo.

Ele pode aumentar quando:

1 . Uma notícia importante é divulgada. 2 . O jogo entra em um momento decisivo. 3 . A volatilidade cresce. 4 . Criadores de mercado retiram suas ordens. 5 . A liquidez diminui. 6 . O evento se aproxima da resolução. 7 . O mercado recebe uma ordem muito grande.

Imagine que o bid esteja em US$ 0,58 e o ask em US$ 0,59.

Depois de uma expulsão, vários participantes cancelam suas ofertas enquanto tentam calcular o novo preço.

O melhor bid pode cair para US$ 0,50, enquanto o ask sobe para US$ 0,65.

O spread passa de um centavo para quinze centavos em poucos segundos.

Isso acontece porque os participantes não querem manter ofertas abertas enquanto existe grande incerteza sobre o valor correto do contrato.

Como reduzir o impacto do spread

Não é possível eliminar completamente o spread, mas algumas práticas podem reduzir seu impacto.

Observe o livro antes de entrar. Não olhe apenas o último preço negociado. Confira o bid, o ask e a quantidade disponível.

Prefira mercados líquidos. Mercados populares costumam apresentar spreads menores.

Use ordens limitadas. Você pode definir o preço máximo que aceita pagar ou o preço mínimo pelo qual aceita vender.

Evite operar por impulso. Entrar e sair sem uma mudança real na tese pode fazer você pagar o spread repetidamente.

Considere todos os custos. Spread, taxas e slippage devem entrar na conta do resultado esperado.

Observe a profundidade. Um spread pequeno pode esconder pouca quantidade disponível nos melhores preços.

Os riscos ligados ao spread

O spread parece um detalhe pequeno, mas pode ter grande impacto no resultado final.

Risco de custo acumulado. Cada entrada e saída pode carregar o custo do spread. Muitas operações transformam poucos centavos em uma perda relevante.

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Risco de spread largo. Em mercados pouco líquidos, a distância entre bid e ask pode exigir um movimento grande apenas para chegar ao ponto de equilíbrio.

Risco de liquidez seca. Os compradores e vendedores podem retirar suas ofertas. O spread aumenta justamente quando você precisa sair.

Risco de slippage. Mesmo quando o spread parece pequeno, pode não existir volume suficiente no melhor preço.

Risco de volatilidade. Notícias e acontecimentos durante o evento podem ampliar o spread rapidamente.

Risco de mercado. O spread é apenas um dos custos da operação. Mesmo com um spread apertado, a posição ainda pode perder caso sua análise esteja errada.

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O que levar deste guia

Spread é a diferença entre o bid e o ask de um contrato.

O bid representa o maior preço oferecido por um comprador. O ask representa o menor preço aceito por um vendedor.

Quando você compra pelo ask e vende pelo bid, essa diferença funciona como um custo de entrada e saída.

Um spread apertado costuma aparecer em mercados com maior liquidez e torna as operações mais baratas. Um spread largo é comum em mercados pouco movimentados e exige que o preço se mova mais para compensar o custo inicial.

Para quem faz trading esportivo, esse impacto é ainda maior, pois cada nova operação pode carregar novamente o spread.

Antes de entrar em qualquer posição, observe o bid, o ask, a profundidade do livro e as taxas. O preço mostrado no gráfico nem sempre representa o preço pelo qual você realmente conseguirá comprar ou vender.

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Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer mercado de previsão com livro de ofertas.

Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, taxas, liquidez e preços mudam ao longo do tempo.