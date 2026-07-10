Como usar a Polymarket: guia passo a passo para iniciantes O Polymarket aceita cadastro por e-mail e depósito via cartão ou transferência

A Polymarket é uma das maiores plataformas de prediction markets do mundo. Nela, você compra e vende contratos ligados a eventos futuros, de eleições a jogos de futebol. Entender como usar a Polymarket começa por compreender o que ela é.

Nos artigos anteriores desta série, você viu o que é um prediction market, como ele funciona na prática, o que o diferencia das apostas esportivas e como interpretar a probabilidade implícita no preço. Agora, vamos conhecer uma plataforma real por dentro.

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Antes de tudo, um aviso direto: em abril de 2026, o Brasil bloqueou o acesso a plataformas como a Polymarket, segundo a Reuters e a Bloomberg. Com isso, o acesso a partir do Brasil ficou restrito. Este guia tem caráter educacional: serve para explicar como a ferramenta funciona, e não como um convite para utilizá-la.

O que é a Polymarket

A Polymarket é uma plataforma de prediction markets lançada em 2020 nos Estados Unidos. Ela funciona sobre uma blockchain, tecnologia de registro digital descentralizado, sem uma "casa" central controlando as operações.

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Você negocia contratos diretamente com outros usuários, como em uma bolsa de valores online. Não existe um intermediário definindo sozinho as probabilidades.

Cada contrato paga US$ 1 se o evento acontecer e US$ 0 se não acontecer. O preço fica normalmente entre US$ 0,01 e US$ 0,99 e pode ser interpretado como a probabilidade atribuída pelo mercado ao evento. Um contrato "Time X será campeão" negociado a US$ 0,60 indica uma probabilidade implícita de 60%.

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Duas características ajudam a definir a plataforma: a negociação ocorre entre usuários e os contratos são denominados em criptomoeda. Ao criar uma conta, prefira utilizar o e-mail como método de cadastro, quando essa opção estiver disponível, e ative a autenticação de dois fatores no e-mail e na conta da plataforma. Essa camada adicional de segurança ajuda a proteger seu acesso e seus fundos.

Como usar a Polymarket: passo a passo

O funcionamento da Polymarket segue uma sequência linear. Cada etapa depende da anterior, como os degraus de uma escada.

Etapa O que acontece 1. Criar uma conta Você se cadastra com seu e-mail, sem a necessidade de possuir previamente uma carteira de criptomoedas. 2. Adicionar fundos Você deposita por transferência bancária, cartão de débito ou criptomoeda, conforme a disponibilidade em seu país. 3. Acessar a plataforma Você entra utilizando o código enviado ao seu e-mail a cada login. 4. Escolher um mercado Você seleciona um evento, como um jogo ou campeonato. 5. Comprar um contrato Você compra "Sim" ou "Não" pelo preço disponível no mercado. 6. Vender ou aguardar Você vende o contrato antes do encerramento ou aguarda o resultado final.

Vamos detalhar os três pontos que mais geram dúvidas.

Como criar sua conta com e-mail

O cadastro com e-mail é uma das formas mais simples de começar. Você não precisa possuir previamente uma carteira de criptomoedas para criar sua conta. Basta inserir seu endereço de e-mail, confirmar o código de seis dígitos enviado pela plataforma e acessar sua conta.

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Nos logins seguintes, basta confirmar o código enviado para sua caixa de entrada. Portanto, uma carteira de criptomoedas não é obrigatória para a criação da conta, quando o cadastro por e-mail estiver disponível.

Como depositar fundos na plataforma

Dependendo do país e dos métodos disponíveis, a plataforma pode aceitar depósitos por transferência bancária ou cartão de débito. Para os usuários que preferem utilizar criptomoedas, o depósito pode ser feito em USDC, uma moeda digital atrelada ao dólar americano, na qual 1 USDC equivale aproximadamente a US$ 1.

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Os fundos depositados são utilizados para comprar contratos. Os métodos disponíveis podem variar de acordo com o país, a conta e as regras vigentes na plataforma.

A escolha do mercado e a compra

Você escolhe um evento e observa o preço, que representa a probabilidade implícita atribuída pelo mercado. Imagine o mercado "Time X vence o clássico", com o contrato "Sim" negociado a US$ 0,55. Esse preço indica uma probabilidade implícita de 55%.

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Se você comprar o contrato "Sim" e o time vencer, cada contrato pagará US$ 1. Se o time não vencer, o contrato será encerrado a US$ 0, conforme as regras específicas do mercado.

Polymarket x apostas esportivas: as principais diferenças

As duas modalidades envolvem resultados de eventos, mas funcionam de maneiras diferentes. A tabela abaixo apresenta as principais diferenças.

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Ponto Polymarket Aposta esportiva tradicional Contra quem você opera Outros usuários A casa de apostas Como o preço é formado Pela negociação entre os participantes Pela casa, geralmente com uma margem embutida Formato da probabilidade Preço convertido diretamente em porcentagem Odd apresentada como multiplicador, como 2,00 Dinheiro utilizado Principalmente criptomoeda, como USDC Dinheiro tradicional Saída antes do encerramento Você pode vender enquanto houver mercado e liquidez Depende da disponibilidade de cash out oferecida pela casa

Observe a possibilidade de saída antecipada. Na Polymarket, você pode vender o contrato antes do encerramento do evento, de maneira semelhante à venda de uma ação na bolsa.

Por exemplo, se o preço subir de US$ 0,55 para US$ 0,70 após uma mudança favorável no jogo, é possível vender o contrato e realizar a diferença antes do resultado final, desde que exista liquidez suficiente.

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Nas apostas tradicionais, a saída antecipada depende do cash out oferecido pela casa, que pode não estar disponível ou apresentar condições desfavoráveis.

Riscos da Polymarket: o que você precisa saber

A Polymarket apresenta riscos que vão além de acertar ou errar uma previsão. Conhecê-los antes de utilizar qualquer plataforma é mais importante do que simplesmente entender seu funcionamento.

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Risco legal. Este é um dos principais pontos para quem está no Brasil. Desde abril de 2026, o acesso à Polymarket a partir do país está restrito, segundo a Reuters e a Bloomberg. Utilizar uma plataforma em desacordo com as regras locais pode gerar consequências legais e financeiras.

Risco relacionado às criptomoedas. A plataforma utiliza criptomoedas e tecnologias de carteira digital. Dependendo da forma de acesso e custódia utilizada, perder uma chave privada ou uma frase de recuperação pode resultar na perda permanente dos fundos.

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Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar com o resultado contrário. O preço representa a avaliação coletiva dos participantes, e não uma garantia sobre o futuro.

Risco de liquidez. Alguns mercados possuem poucos participantes. Quando há poucos compradores ou vendedores, pode ser difícil sair de uma posição no momento desejado ou pelo preço esperado.

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O que levar deste guia

Entender como a Polymarket funciona também ajuda a compreender como um prediction market opera na prática: contratos binários, preços interpretados como probabilidades e negociação direta entre participantes.

Esse conhecimento pode ajudar você a analisar diferentes mercados de previsão, mesmo sem negociar em nenhuma plataforma.

No Brasil, o acesso a essas plataformas ficou restrito em 2026. Conhecer o funcionamento da ferramenta é uma questão educacional; utilizá-la em desacordo com as regras locais é uma questão diferente.

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Consulte sempre as fontes, as regras do mercado e a data das informações antes de tomar qualquer decisão. Regulamentações, métodos de depósito, taxas e funcionalidades podem mudar ao longo do tempo.