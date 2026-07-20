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Criador de mercado no mercado de previsão: o que é e o que faz

Criador de mercado: quem dá liquidez

PorMatheus CelticRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 13:30
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Criador de mercado no mercado de previsão o que é e o que faz
Criador de mercado: quem dá liquidez

Criador de mercado é quem oferece preços de compra e venda ao mesmo tempo. Em um mercado de previsão, ele mantém o livro de ofertas ativo para que outros participantes consigam negociar com mais facilidade. Entender o papel do criador de mercado é entender quem ajuda a sustentar a liquidez nos bastidores.

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como a volatilidade movimenta os preços, como funciona a arbitragem, como um contrato é resolvido, como o livro de ofertas conecta compradores e vendedores e o que é valor esperado. Agora, vamos conhecer quem alimenta esse livro de ofertas: o criador de mercado.

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O que é um criador de mercado

Criador de mercado é a pessoa, empresa ou sistema automatizado que oferece, ao mesmo tempo, um preço para comprar e outro para vender um contrato.

Em inglês, ele é chamado de market maker.

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    • O criador de mercado atua nos dois lados do livro de ofertas. Ele coloca uma ordem de compra em determinado preço e uma ordem de venda em um preço mais alto.

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    Imagine o seguinte cenário:

    LadoPreço oferecido

    Compra, bid

    US$ 0,58

    Venda, ask

    US$ 0,60

    Nesse caso, o criador de mercado está disposto a comprar contratos por US$ 0,58 e a vendê-los por US$ 0,60.

    Pense em uma pessoa que negocia ingressos na porta do estádio antes de um jogo. Ela compra de quem quer vender rapidamente e oferece ingressos para quem ainda deseja entrar. O criador de mercado faz algo parecido com contratos: mantém ofertas disponíveis para compradores e vendedores.

    A diferença é que, em mercados profissionais, esse trabalho costuma ser realizado por empresas, algoritmos e sistemas automatizados capazes de atualizar milhares de ordens rapidamente.

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    Como o criador de mercado ganha dinheiro

    Uma das principais fontes de receita do criador de mercado é o spread, que representa a diferença entre o preço de compra e o preço de venda.

    Ele tenta comprar por um preço mais baixo e vender por um preço mais alto.

    Veja um exemplo:

    OperaçãoPreço

    Compra um contrato

    US$ 0,58

    Vende o mesmo contrato

    US$ 0,60

    Diferença bruta

    US$ 0,02

    Se o criador de mercado comprar um contrato por US$ 0,58 e depois vendê-lo por US$ 0,60, terá uma diferença bruta de US$ 0,02.

    Repetido milhares de vezes, um ganho pequeno por negociação pode se transformar em uma receita relevante.

    Mas existe um ponto importante: o criador de mercado não embolsa o spread automaticamente.

    Para ganhar os dois centavos, ele precisa conseguir executar os dois lados. Pode comprar por US$ 0,58 e não encontrar ninguém disposto a pagar US$ 0,60. Também pode comprar pouco antes de uma notícia derrubar o preço do contrato.

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    O spread é uma compensação pelo risco assumido, não um lucro garantido.

    Ele precisa prever o resultado?

    O criador de mercado não opera da mesma maneira que um usuário que compra um contrato porque acredita em determinado resultado.

    Seu objetivo principal é lucrar com o fluxo de negociações, controlar o estoque e manter preços competitivos.

    Mesmo assim, ele não pode ignorar completamente a probabilidade do evento.

    Para oferecer bons preços, o criador de mercado precisa estimar quanto o contrato realmente vale. Caso contrário, poderá comprar contratos caros demais ou vendê-los baratos demais.

    Imagine que um contrato esteja cotado entre US$ 0,58 e US$ 0,60. Se uma notícia aumentar rapidamente a probabilidade do evento para 80%, vender contratos por US$ 0,60 será um péssimo negócio.

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    Por isso, um bom criador de mercado costuma acompanhar:

    InformaçãoPor que importa

    Preço de outras plataformas

    Ajuda a identificar o valor de mercado

    Notícias e escalações

    Podem alterar a probabilidade rapidamente

    Volume de ordens

    Mostra a intensidade do fluxo

    Estoque acumulado

    Indica a exposição atual

    Volatilidade

    Ajuda a definir a largura do spread

    Tempo restante

    Afeta a sensibilidade do contrato

    Taxas e incentivos

    Alteram o retorno líquido da operação

    Ele pode não estar tentando acertar o placar, mas precisa entender o preço justo do contrato para não negociar em desvantagem.

    Por que o criador de mercado importa para você

    Sem criadores de mercado, o livro de ofertas pode ficar vazio.

    Você tenta comprar um contrato, mas não encontra vendedores. Depois, tenta vender sua posição, mas não encontra compradores.

    Quando existe um criador de mercado ativo, normalmente há preços disponíveis nos dois lados. Isso aumenta a chance de você conseguir entrar ou sair de uma posição sem esperar que outro usuário apareça.

    Ele também ajuda a reduzir o spread.

    Quanto mais criadores de mercado disputam o mesmo contrato, maior tende a ser a competição por oferecer os melhores preços.

    Imagine dois criadores de mercado:

    ParticipanteBidAskSpread

    Criador A

    US$ 0,54

    US$ 0,58

    US$ 0,04

    Criador B

    US$ 0,55

    US$ 0,57

    US$ 0,02

    O Criador B oferece um preço melhor para quem quer vender e também um preço melhor para quem quer comprar. Isso pressiona o concorrente a melhorar suas ofertas.

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    Com mais competição, o spread tende a diminuir e o custo de negociação para o usuário também pode cair.

    Criador de mercado x usuário comum

    Os dois negociam os mesmos contratos, mas normalmente possuem objetivos diferentes.

    PontoCriador de mercadoUsuário comum

    Lados em que atua

    Compra e venda ao mesmo tempo

    Geralmente escolhe um lado

    Objetivo principal

    Lucrar com spread, fluxo e incentivos

    Lucrar com a direção do preço ou com o resultado

    Frequência

    Muitas ordens e atualizações

    Operações mais pontuais

    Papel no livro

    Adiciona liquidez

    Pode adicionar ou consumir liquidez

    Principal risco

    Estoque, volatilidade e negociação informada

    Errar a probabilidade ou o momento da entrada

    Uso de automação

    Muito comum

    Depende do perfil do usuário

    Repare no ponto central. O usuário comum costuma operar uma opinião sobre o evento. O criador de mercado opera o fluxo, o spread, o risco e o equilíbrio do próprio estoque.

    Um analisa principalmente o jogo. O outro precisa analisar o jogo e também o comportamento do livro de ofertas.

    São maneiras diferentes de atuar dentro do mesmo mercado.

    Maker e taker

    Para entender melhor o criador de mercado, é útil conhecer dois termos: maker e taker.

    Maker é quem coloca uma ordem no livro e espera que outra pessoa aceite. Ao fazer isso, adiciona liquidez.

    Taker é quem aceita uma oferta que já está disponível. Ao fazer isso, retira liquidez do livro.

    Imagine que o melhor ask esteja em US$ 0,57.

    Se você colocar uma ordem de compra em US$ 0,55 e esperar, estará atuando como maker.

    Se você comprar imediatamente pelo ask de US$ 0,57, estará atuando como taker.

    O criador de mercado costuma atuar principalmente como maker, deixando ordens abertas nos dois lados. Mesmo assim, pode atuar como taker quando precisa reduzir uma posição rapidamente ou proteger seu risco.

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    Um exemplo de futebol, passo a passo

    Imagine o mercado "Time X vence o clássico". O livro de ofertas está vazio e quase ninguém está negociando.

    Um criador de mercado entra e coloca duas ordens:

    OrdemPreçoQuantidade

    Comprar "Sim"

    US$ 0,54

    500 contratos

    Vender "Sim"

    US$ 0,57

    500 contratos

    Agora existe uma cotação nos dois lados.

    Você acredita na vitória do Time X e quer entrar imediatamente. Então compra cem contratos pelo ask de US$ 0,57.

    O criador de mercado vende esses cem contratos para você.

    Mais tarde, outro participante decide vender cem contratos e aceita o bid de US$ 0,54.

    O criador de mercado compra esses contratos.

    Se ele vendeu cem unidades por US$ 0,57 e comprou cem unidades por US$ 0,54, capturou uma diferença bruta de US$ 0,03 por contrato.

    A conta fica assim:

    Resultado bruto = 100 × US$ 0,03

    Resultado bruto = US$ 3

    Mas esse resultado ainda pode ser reduzido por taxas, incentivos, execuções parciais e outras posições acumuladas durante a operação.

    O lucro real depende de todas as negociações realizadas, não apenas de uma compra e uma venda isoladas.

    O que é o risco de estoque

    O estoque representa os contratos acumulados pelo criador de mercado.

    Imagine que muitas pessoas estejam vendendo o contrato "Sim" para ele. O criador de mercado compra essas posições, mas não encontra compradores suficientes do outro lado.

    Depois de algum tempo, ele pode ficar com milhares de contratos "Sim" em carteira.

    Se o preço cair, esse estoque perde valor.

    Para controlar esse risco, ele pode mudar suas cotações.

    Por exemplo:

    SituaçãoBidAsk

    Estoque equilibrado

    US$ 0,54

    US$ 0,57

    Excesso de contratos "Sim"

    US$ 0,52

    US$ 0,55

    Ao reduzir os preços, ele fica menos interessado em comprar novos contratos e torna sua oferta de venda mais atraente.

    Essa mudança ajuda a diminuir o estoque acumulado.

    O criador de mercado não mantém preços fixos. Ele ajusta suas ordens conforme o risco, o fluxo e as informações disponíveis.

    Como as notícias afetam o criador de mercado

    Notícias repentinas são um dos maiores riscos para quem mantém ordens abertas.

    Imagine que o criador de mercado esteja oferecendo compra a US$ 0,54 e venda a US$ 0,57.

    Poucos segundos antes do jogo, é divulgada a notícia de que o principal jogador do Time X não será titular. O valor justo do contrato cai rapidamente para US$ 0,42.

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    Antes que o criador de mercado consiga cancelar sua ordem de compra em US$ 0,54, participantes mais rápidos vendem contratos para ele.

    Ele compra por US$ 0,54 algo que agora vale perto de US$ 0,42.

    Nesse caso, o prejuízo potencial é muito maior do que os poucos centavos que ele pretendia ganhar com o spread.

    Esse problema é chamado de seleção adversa. Ele acontece quando alguém com uma informação melhor ou uma reação mais rápida negocia contra uma oferta desatualizada.

    Por isso, criadores de mercado retiram ou ampliam suas cotações em momentos de grande incerteza.

    Por que o spread muda

    O spread não permanece igual o tempo todo.

    Ele tende a ficar mais estreito quando existe:

    CondiçãoEfeito provável

    Muitos participantes

    Mais competição entre as ofertas

    Alto volume

    Maior facilidade para equilibrar posições

    Informações estáveis

    Menor risco de mudança repentina

    Vários criadores de mercado

    Disputa pelos melhores preços

    O spread tende a aumentar quando existe:

    CondiçãoEfeito provável

    Pouca liquidez

    Maior dificuldade para fechar os dois lados

    Alta volatilidade

    Maior risco de o preço mudar rapidamente

    Notícias importantes

    Maior chance de ofertas ficarem desatualizadas

    Pouco tempo para reagir

    Maior risco para ordens abertas

    Estoque desequilibrado

    Necessidade de compensar a exposição

    Um spread largo não significa necessariamente que o criador de mercado está cobrando demais. Em alguns casos, ele reflete um risco maior de manter preços disponíveis naquele momento.

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    Incentivos para criadores de mercado

    Algumas plataformas oferecem incentivos para participantes que adicionam liquidez.

    Esses incentivos podem incluir:

    IncentivoComo funciona

    Taxas menores

    O maker paga menos para negociar

    Rebate

    Parte das taxas retorna ao participante

    Recompensas de liquidez

    A plataforma paga por ordens competitivas

    Programas de volume

    Participantes recebem benefícios ao atingir metas

    Acordos comerciais

    Empresas recebem remuneração para cotar mercados

    Esses programas ajudam a manter livros de ofertas mais profundos e spreads mais estreitos.

    Mas os incentivos também fazem parte da conta do criador de mercado. Em alguns mercados, o lucro do spread pode ser pequeno, e a operação só se torna interessante quando os rebates e as recompensas são considerados.

    Os riscos do criador de mercado

    O trabalho parece simples quando observado de fora, mas envolve riscos que aparecem justamente quando o mercado se movimenta. Conhecê-los ajuda a entender por que a liquidez pode desaparecer nos momentos mais importantes.

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    Risco de estoque. O criador de mercado pode acumular muitos contratos de um único lado. Se não conseguir reduzir essa posição, ficará exposto ao movimento do preço e ao resultado final.

    Risco de notícia. Uma informação repentina pode alterar o valor do contrato antes que as ordens sejam canceladas ou atualizadas.

    Risco de seleção adversa. Participantes com informações melhores ou sistemas mais rápidos podem negociar contra preços desatualizados.

    Risco de volatilidade. Movimentos rápidos podem fazer o prejuízo de uma posição superar o ganho acumulado em várias operações anteriores.

    Risco de execução incompleta. O criador de mercado pode executar apenas um lado da estratégia. Ele compra, mas não consegue vender, ou vende sem conseguir recomprar.

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    Risco tecnológico. Uma falha de conexão, atraso nos dados ou erro no algoritmo pode deixar ordens incorretas abertas no mercado.

    Risco de taxas. Custos de negociação podem consumir o spread e transformar uma operação aparentemente lucrativa em prejuízo.

    Risco de liquidez seca. Em momentos de pânico, vários criadores de mercado podem retirar suas ofertas ao mesmo tempo. O livro esvazia justamente quando os usuários mais precisam negociar.

    Risco de mercado. Probabilidade não é certeza. Mesmo com controle de estoque e spread, o criador de mercado continua exposto a mudanças no preço e ao resultado do evento.

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    O que levar deste guia

    Criador de mercado é quem oferece preços de compra e venda ao mesmo tempo. Seu papel é adicionar liquidez ao livro de ofertas e facilitar a negociação entre os participantes.

    Uma de suas principais fontes de receita é o spread. Ele tenta comprar por um preço mais baixo e vender por um preço mais alto.

    Mas esse ganho não é automático. O criador de mercado precisa controlar o estoque, atualizar os preços, acompanhar as informações e evitar negociar contra participantes mais bem informados.

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    É graças à atuação desses participantes que muitos mercados possuem preços disponíveis, profundidade e spreads mais estreitos.

    Quando os criadores de mercado retiram suas ordens, o livro pode esvaziar rapidamente. Nesse cenário, fica mais difícil entrar, sair e negociar grandes quantidades sem movimentar o preço.

    Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer mercado de previsão que utilize um livro de ofertas.

    Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, taxas, incentivos e preços mudam ao longo do tempo.

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