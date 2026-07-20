Livro de ofertas no mercado de previsão: como funciona Livro de ofertas no mercado de previsão, de forma simples

O livro de ofertas é a lista de quem quer comprar e de quem quer vender um contrato. Em um mercado de previsão, ele mostra os preços disponíveis de cada lado e conecta compradores e vendedores. Entender o livro de ofertas em um mercado de previsão é entender a engrenagem que faz cada negociação acontecer.

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, por que a liquidez importa, o que é edge, como a volatilidade movimenta os preços, como funciona a arbitragem e como um contrato é resolvido. Agora, vamos abrir a peça que fica por trás de tudo isso: o livro de ofertas.

continua após a publicidade

O que é o livro de ofertas

O livro de ofertas é o registro de todas as ordens de compra e venda de um contrato. Ele mostra quem quer comprar, quem quer vender e por qual preço. Em inglês, esse sistema é chamado de order book.

Cada linha do livro representa uma intenção de negócio. Uma pessoa oferece US$ 0,58 para comprar um contrato. Outra aceita vender apenas por US$ 0,60. O livro organiza essas ofertas de acordo com o preço.

continua após a publicidade

Pense na tabela de classificação de um campeonato. Ela mostra, de forma organizada, a posição de cada time. O livro de ofertas faz algo parecido com os preços: mostra onde estão os compradores e onde estão os vendedores.

Como o bid e o ask funcionam

O livro de ofertas tem dois lados. De um lado ficam as ordens de compra. Do outro, as ordens de venda. Cada lado possui um nome específico.

Bid: o maior preço que alguém está disposto a pagar para comprar.

Ask: o menor preço que alguém está disposto a aceitar para vender.

Veja um exemplo direto. O maior bid de um contrato está em US$ 0,58, enquanto o menor ask está em US$ 0,60.

Quem tem pressa para comprar paga o ask de US$ 0,60. Quem tem pressa para vender aceita o bid de US$ 0,58.

A diferença entre os dois preços é chamada de spread. Nesse exemplo, o spread é de US$ 0,02, ou dois centavos.

Quanto mais pessoas negociam naquele mercado, mais próximos o bid e o ask costumam ficar. Quando existe pouca liquidez, essa distância tende a aumentar.

continua após a publicidade

Como uma ordem é executada

Uma negociação acontece quando as duas pontas se encontram. É como um passe que chega no pé do atacante. O negócio só acontece quando a intenção de um lado encontra alguém disposto a aceitar do outro.

Existem dois caminhos principais para negociar.

Tipo de operação O que acontece Aceitar o preço disponível Você compra pelo ask ou vende pelo bid. A negociação é executada imediatamente, desde que exista liquidez. Criar sua própria oferta Você escolhe o preço desejado e espera que outro participante aceite. A ordem pode ser executada rapidamente ou permanecer aberta.

No primeiro caminho, você troca preço por velocidade. No segundo, troca velocidade pela possibilidade de conseguir um preço melhor.

Quem aceita o preço disponível costuma ser chamado de tomador de liquidez. Quem deixa uma ordem esperando no livro adiciona liquidez ao mercado.

continua após a publicidade

Por que o livro de ofertas importa

O livro de ofertas conta uma história que o preço sozinho não mostra. Ele revela quantas pessoas estão interessadas em comprar, quantas querem vender e em quais preços essas ordens estão concentradas.

Um livro cheio, com muitas ofertas próximas umas das outras, costuma indicar liquidez alta. Nesse cenário, você consegue entrar e sair com mais facilidade e sem movimentar muito o preço.

continua após a publicidade

Um livro vazio, com poucas ofertas espalhadas, indica liquidez baixa. Nesse caso, até uma ordem pequena pode movimentar o mercado de forma significativa.

Imagine que o melhor ask esteja em US$ 0,60, mas existam apenas dez contratos disponíveis nesse preço. Se você quiser comprar cem contratos, precisará consumir também as ofertas de US$ 0,61, US$ 0,62 e talvez preços ainda maiores.

continua após a publicidade

Na prática, você não comprará tudo por US$ 0,60. Seu preço médio será mais alto. Esse efeito é chamado de slippage.

O livro também pode mostrar a pressão do momento. Muitas ofertas de compra acumuladas podem sugerir interesse comprador. Muitas ofertas de venda podem indicar pressão no sentido contrário.

Mas cuidado: o livro mostra intenções, não certezas. As ordens podem ser canceladas antes de serem executadas.

Livro de ofertas x aposta esportiva tradicional

Na aposta esportiva tradicional, você aposta contra a casa. A casa define a odd e aceita sua aposta. Você normalmente não vê quem está do outro lado nem como aquele preço foi formado.

continua após a publicidade

Em um mercado de previsão com livro de ofertas, você negocia com outros usuários. Sua ordem é conectada à ordem de outra pessoa.

A tabela abaixo mostra as duas lógicas lado a lado.

Ponto Mercado de previsão Aposta esportiva tradicional Contra quem você opera Outros usuários por meio do livro de ofertas A casa de apostas Quem define o preço A negociação entre os participantes A casa, normalmente com margem embutida O que você enxerga As ofertas de compra e venda disponíveis Apenas a odd apresentada Como a negociação acontece O bid e o ask se encontram A casa aceita a aposta Possibilidade de definir o preço Você pode colocar sua própria ordem Você aceita a odd oferecida Saída da posição Você pode vender para outro participante Depende do cash out oferecido pela casa

Repare no ponto central. Na casa de apostas, o preço chega pronto. No livro de ofertas, você enxerga os dois lados do mercado e pode escolher onde entrar.

Essa transparência é uma das principais diferenças. O livro deixa visível aquilo que a casa tradicional mantém fechado.

Um exemplo de futebol, passo a passo

Imagine o mercado "Time X vence o clássico". O livro de ofertas está aberto na sua tela.

Do lado da compra, o maior bid é de US$ 0,54. Do lado da venda, o menor ask é de US$ 0,57.

Lado Melhor preço Compra, bid US$ 0,54 Venda, ask US$ 0,57 Spread US$ 0,03

Você acredita na vitória do Time X e quer comprar o contrato "Sim".

Se não quiser esperar, pode aceitar o ask de US$ 0,57. A negociação será executada imediatamente, desde que existam contratos suficientes disponíveis nesse preço.

continua após a publicidade

Se o Time X vencer, cada contrato pagará US$ 1. Se não vencer, cada contrato valerá US$ 0.

Agora imagine que você não tenha pressa e considere US$ 0,57 um preço alto. Nesse caso, pode colocar uma ordem de compra em US$ 0,55.

Sua oferta entrará no livro de ordens. Se algum vendedor aceitar vender por US$ 0,55, o negócio será executado. Se ninguém aceitar, sua ordem continuará esperando.

Você também pode cancelar essa ordem antes da execução, desde que ela ainda não tenha sido preenchida.

O que é profundidade do livro

O melhor bid e o melhor ask mostram apenas o primeiro nível do mercado. Mas o livro de ofertas pode ter várias camadas de preço.

Imagine o seguinte lado vendedor:

Preço Quantidade disponível US$ 0,57 20 contratos US$ 0,58 50 contratos US$ 0,59 100 contratos US$ 0,60 300 contratos

Se você quiser comprar apenas dez contratos, provavelmente conseguirá executar tudo por US$ 0,57.

Mas, se quiser comprar duzentos contratos, precisará consumir diferentes níveis do livro. Parte será comprada a US$ 0,57, outra parte a US$ 0,58, outra a US$ 0,59 e assim por diante.

continua após a publicidade

É por isso que olhar apenas o melhor preço pode enganar. O preço disponível para uma ordem pequena pode não ser o mesmo preço médio de uma ordem grande.

A profundidade mostra quanto volume existe antes de o preço começar a se mover.

Ordem limitada x ordem a mercado

As plataformas podem usar nomes diferentes, mas existem dois tipos básicos de ordem.

Ordem limitada. Você define o preço máximo que aceita pagar ou o preço mínimo pelo qual aceita vender. A ordem só é executada dentro desse limite.

continua após a publicidade

Ordem a mercado. Você aceita os melhores preços disponíveis naquele momento. A execução costuma ser rápida, mas o preço final pode variar de acordo com a profundidade do livro.

Uma ordem limitada oferece mais controle sobre o preço. Uma ordem a mercado oferece mais velocidade.

Em mercados com pouca liquidez, usar uma ordem a mercado sem olhar a profundidade pode gerar uma execução muito pior do que o preço mostrado inicialmente.

continua após a publicidade

Os riscos ligados ao livro de ofertas

O livro de ofertas parece simples na tela, mas envolve riscos que aparecem justamente na hora de negociar. Conhecê-los antes é mais importante do que acompanhar qualquer preço piscando.

Risco de liquidez. Um livro vazio possui poucas ofertas. Você pode não encontrar alguém disposto a negociar no preço desejado.

Risco de spread largo. Quando existem poucos participantes, a distância entre o bid e o ask aumenta. Você paga mais caro para entrar e recebe menos para sair.

continua após a publicidade

Risco de slippage. Uma ordem grande pode consumir vários níveis do livro. O preço médio da execução pode ser pior do que o primeiro preço exibido.

Risco de ordem não executada. Se você colocar uma oferta e ninguém aceitar, a negociação não acontece. Sua ordem continua no livro até ser executada ou cancelada.

continua após a publicidade

Risco de execução parcial. Parte da sua ordem pode ser executada e outra parte pode permanecer aberta. Isso acontece quando não existe volume suficiente no preço escolhido.

Risco de cancelamento. As ordens que aparecem no livro não são garantias. Outros usuários podem cancelá-las antes que sua negociação aconteça.

continua após a publicidade

Risco de mercado. O livro mostra intenções de compra e venda, não o resultado futuro. Probabilidade não é certeza. Um contrato negociado a 70% ainda pode terminar com o resultado contrário.

O que levar deste guia

O livro de ofertas é a lista de quem quer comprar e de quem quer vender um contrato. O bid representa o maior preço de compra. O ask representa o menor preço de venda. A diferença entre eles é o spread.

continua após a publicidade

A negociação acontece quando um comprador aceita o preço de um vendedor ou quando um vendedor aceita o preço de um comprador.

Ler o livro mostra mais do que o preço atual. Ele revela a liquidez, a profundidade, a pressão de compra e venda e o quanto será fácil entrar ou sair de uma posição.

Essa lógica vale para a Polymarket, para a Kalshi e para qualquer mercado de previsão que utilize um livro de ofertas.

Antes de negociar, não observe apenas o melhor preço. Veja também a quantidade disponível, o spread e os próximos níveis do livro. Às vezes, o preço que aparece na tela não é o preço que você realmente conseguirá executar.

continua após a publicidade

Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, taxas e preços mudam ao longo do tempo.