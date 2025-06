VNL masculina: conheça os clubes dos jogadores da Seleção

A Seleção Brasileira de Vôlei masculino estreia na Liga das Nações (VNL) nesta quarta-feira (11), contra o Irã. Os jogadores da renovada seleção têm passagem por diversos clubes nacionais e internacionais de vôlei. A maioria deles jogam em times brasileiros, mas os clubes europeus também marcam presença considerável. Conheça os clubes que os 14 jogadores escalados contra o Irã defendem.

Cachopa: Milano (Itália)

O levantador defende o Milano no vôlei internacional. Antes de chegar ao clube, ele defendeu, por três temporadas, o também italiano Monza. Ele ainda não conquistou um título internacional na carreira.

Brasília: Cruzeiro (Minas Gerais)

O levantador Brasília fez parte da conquista do título da temporada 2024/2025 da Superliga pelo Cruzeiro. Ele estreou no clube na temporada de 2024 e teve seu contrato renovado nesta terça-feira.

Darlan: Verona (Itália)

Darlan foi anunciado no Verona na semana de início da VNL. O oposto defendeu o Sesi-Bauru até a temporada de 2024/2025 da Superliga de vôlei.

Darlan foi anunciado pelo Verona nesta segunda-feira (9)

Adriano: Campinas (São Paulo)

O ponteiro Adriano defende o Campinas há quatro temporadas, iniciando a quinta neste ano. Ele já disputou mais de 100 partidas pelo clube de São Paulo.

Lukas Bergmann: Sesi-Bauru (São Paulo)

Bergmann é ponteiro no Sesi-Bauru desde a temporada 2021/22. O clube foi eliminado nas quartas de final da Superliga masculina de 2024/25.

Sabino: Suzano (São Paulo)

O oposto defende o Suzano desde a temporada 2021/2022. Ele teve seu contrato renovado para a temporada deste ano.

Arthur Bento: Modena (Itália)

Desde a temporada 2022/23 no Minas, Bento foi anunciado no Modena na última semana. O clube é um dos maiores da Itália, somando 16 títulos no campeonato principal, a SuperLega.

Honorato: Slepsk Suwalki (Polônia)

Ponteiro da Seleção, Henrique Honorato defende o Slepsk Suwalki na Polônia. Ele deixou o Joinvile ao final da temporada 2022/23, quando o clube foi Eliminado na semifinal da Superliga.

Honorato no treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei (Foto: Kauhan Fiaux)

Judson: Campinas (São Paulo)

O central entrou no Campinas na temporada 2024/2025, mas já defendeu o clube na temporada 2021/22.

Thierry: Sesi-Bauru (São Paulo)

Thierry está no Bauru desde a temporada 2020/2021. Ele renovou com o clube para a temporada 2025/26 em maio.

Flávio: Trentino (Itália)

Capitão e central da seleção, Flávio defende o Trentino desde a temporada 2024/2025. No Brasil, ele defendeu o Sesc Rio, Minas e Olympico.

Maicon: Fenerbahçe (Turquia)

Maicon fará sua estreia no vôlei turco neste ano. Ele defendeu o Praia Clube na temporada 2024/25

Maique: Minas (Minas Gerais)

No Minas desde a temporada 2016/17, o líbero deixou o clube neste ano. Ainda não se sabe o destino do Maique no vôlei.

Alê: Cruzeiro (Minas Gerais)

Alê também fez parte da conquista do título do Cruzeiro na Superliga de 2024/2025. O líbero foi contratado na temporada 2023/2024 e teve passagens por Sesc RJ, Guarulhos e Campinas.