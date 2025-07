*EM ATUALIZAÇÃO

Em fim de semana de sprint, a Fórmula 1 volta ao tradicional Circuito de Spa-Francorchamps para a corrida principal de domingo (27). O GP da Bélgica acontece entre os dias 25 e 27 de julho na província de Liège, na Bélgica. Com fortes chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV.

GP da Bélgica na F1: confira onde assistir e horário da corrida de domingo (27)

Acompanhe a corrida

Antes mesmo da largada, como esperado, a chuva é presença confirmada no circuito de Spa nesta manhã de domingo (27). A corrida começa com as pistas bem molhadas, e a volta de aquecimento será feita atrás de safety car.

As condições climáticas dificultaram a visibilidade dos pilotos, e a bandeira vermelha foi acionada. Com isso, a largada da corrida foi suspensa pela autoridade da prova.

A chuva pareceu que daria pausa, mas uma nova pancada cobriu o circuito, e a largada se mantém sem previsão.

Após quase 1 hora, a chuva enfim parou em Spa, além da abertura do sol, o que deve ajudar na secagem rápida das pistas. O carro médico da Aston Martin entrou no circuito para testar as condições atuais.

A FIA informou que a largada será às 11h20, em horário de Brasília. Um novo procedimento fora acertado pela entidade: é necessário que os pilotos fiquem a pelo menos 20 metros de distância em safety car.

Largada autorizada

As duas primeiras - no mínimo - voltas serão feitas atrás de safety car e, todas, serão contabilizadas na corrida.

Como foi a sprint?

A largada de Oscar Piastri parecia muito boa, mas a "maldição" do P1 aconteceu mais uma vez no GP da Bélgica. Ainda na primeira volta, Max Verstappen aproveitou o vácuo para ultrapassar por fora e assumir a liderança da prova. O mesmo aconteceu com Lando Norris e Charles Leclerc, com o monegasco conquistando o terceiro lugar. Gabriel Bortoleto, que ganhara uma posição com a ausência de Pierre Gasly no grid de largada, defendeu bem a posição e se manteve em nono.

A desvantagem de Norris foi rapidamente recuperada pelo britânico na quarta volta, quando tomou de volta a terceira posição. O francês Gasly entrou na pista, apesar de estar duas voltas atrasado do pelotão da F1. Com isso, destaca-se a estratégia dos pilotos da parte inferior da tabela para aproveitar a prova como teste, já que há apenas um treino livre em Spa.

No meio da tabela, Bortoleto tentava fechar a diferença para Isack Hadjar pela oitava colocação. O brasileiro, no entanto, precisava se defender de Liam Lawson e a desvantagem sobre o novato da Racing Bulls so aumentou. Apesar disso, manteve-se forte contra Lawson.

De volta para a liderança, Piastri sofria em uma disputa dupla contra Verstappen e o companheiro de equipe, que chegava por trás. Em destaque, Norris preservou a bateria do carro bem mais que o australiano durante todo o circuito. A briga era acirrada, mas a corrida sprint é curta e o fim estava cada vez mais próximo. Após a recuperada de Norris, não houve mais mudanças no top-10 do grid. Verstappen liderou a corrida, seguido de perto por Piastri e Norris.

Max Verstappen comemora vitória na corrida sprint do GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Confira programação, horários e onde assistir à etapa da F1

➡️ Sexta-feira, 25 de julho

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho

🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho

🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília