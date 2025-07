Zé Roberto define relacionadas para Brasil x Itália na final da VNL

Neste domingo (27), a Seleção Brasileira volta à quadra da Atlas Arena, em Lodz, na Polônia, para decidir o título da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, em busca do ouro inédito. Após superar o Japão, o Brasil encara a Itália, que defende longa sequência de invencibilidade. Sem mudanças em relação ao jogo da semifinal, o técnico José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras relacionadas para a partida. A partida acontece às 15h (horário de Brasília) e tem transmissão do SporTV2 e VBTB. ➡️Clique para assistir no Sportv

Brasil disputa quarta final da VNL em busca do título inédito; veja retrospecto

A partida deste domingo (27) marca a quarta vez que o Brasil disputa uma final, desde a criação da VNL, em 2018, mas a medalha de ouro ainda não veio. A Seleção feminina soma três medalhas de prata, conquistadas em 2019, 2021 e 2022.

O confronto com a Itália é uma oportunidade de revanche para o Brasil, já que reedita a final de 2022, quando as europeias levaram o título, com vitória por 3 sets a 0. Atual campeã olímpica, a seleção europeia não é derrotada há 28 partidas, desde junho de 2024, quando perdeu justamente para o Brasil na segunda semana da VNL.

Gabi Guimarães projeta final da VNL contra Itália: 'Pressão está com elas'

Seleção precisa desbancar a favorita Itália para garantir o título (Foto: Volleyball World)

Veja as atletas relacionadas

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena

Líberos: Laís e Marcelle

Confira as informações do jogo entre Brasil x Itália

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X ITÁLIA

FINAL - VNL FEMININA

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Atlas Arena, em Lodz, na Polônia

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

