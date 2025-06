Novidade: Lance! mostra vídeos de diversos jogos da ATP

Uma ótima notícia aos (às) amantes do tênis que são leitores(as) do Lance! A partir de agora, o alto da página de tênis do site do Lance! mostra os melhores momentos de diversos jogos da ATP.



Nessa novidade, os(as) internautas podem conferir a entrada em quadra, sorteio de quem vai sacar/receber no início do jogo, winners (jogadas vencedoras), set points e match-points.



Uma das partidas com imagens disponíveis foi entre o sérvio Novak Djokovic e o italiano Matteo Arnaldi, pelo ATP 250 de Genebra. Na ocasião, no dia 22 de maio, quando completou 38 anos, o ex-líder do ranking se vingou da derrota sofrida em Madrid e avançou às semifinais do torneio suíço. Duas rodadas depois, o recordista de títulos de Grand Slam (24) conquistou o 100º troféu da carreira. Na final, a vítima foi o polonês Hubert Hurkacz.

Três dias depois, o tenista da Polônia foi derrotado por João Fonseca na primeira rodada em Roland Garros.

Lance! também mostra jogo histórico de joia alemã

Nos 'Melhores momentos', os leitores(as) do Lance! também podem conferir imagens de uma partida histórica desta segunda-feira, 10. Trata-se da vitória do alemão Justin Engel, de 17 anos, em Stuttgart. sobre o australiano James Duckworth. Clique aqui e veja os melhores momentos.



Com o feito desta terça, o tenista anfitrião se tornou o quarto mais jovem a vencer uma partida nesse tradicional torneio, atrás apenas do francês Fabrice Santoro (16 anos, em 1989, no saibro), do espanhol Rafael Nadal (aos 17, em 2003, também no piso lento), e do compatriota Rudolf Molleker (aos 17, em 2018, na grama).



