700 mil pessoas na fila virtual por um ingresso. Taylor Swift, Travis Kelce e o melhor Quarterback do mundo em campo. O centro disso tudo? São Paulo. A NFL chegou ao Brasil como quem domina um palco e o Brasil respondeu como se esperasse por isso há décadas.

continua após a publicidade

O que antes era apenas parte da vontade de quem consumia futebol americano todos os dias - de ver um jogo no país - se tornou parte do calendário da cidade de São Paulo - e um dos eventos esportivos mais rentáveis da América do Sul. Mas você se engana se acha que a chegada da competição em terras paulistanas aconteceu do nada. Foi preciso muito trabalho para atrair a maior competição esportiva do mundo e, principalmente, há uma tarefa constante para que esta esteja confortável em se manter por aqui.

A NFL decidiu retornar ao Brasil após o sucesso de Eagles x Packers em setembro de 2024. A cidade de São Paulo teve impacto de pouco mais de 60 milhões de dólares na economia e 12.500 empregos gerados, segundo a prefeitura. O público de mais de 47 mil pessoas na Arena Corinthians foi apenas uma parcela do resultado de um trabalho visto durante toda a semana, dedicado a milhares de apaixonados pela bola oval. E elaborado por outro apaixonado por futebol americano - Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), que foi o responsável por apresentar o projeto para o Comissário da liga, Roger Goodell, em 2023.

continua após a publicidade

De acordo com Gustavo Pires, a expectativa para o segundo jogo da NFL no Brasil, desta vez, entre Chargers e Chiefs, é a “melhor possível”.

- Estamos entusiasmados com o retorno da NFL a São Paulo e confiantes de que essa segunda edição será ainda mais impactante, tanto em termos de público, impacto econômico [...] A presença de um dos times mais populares deve atrair mais turistas nacionais e internacionais. Estamos preparando a cidade para acolher essa demanda com excelência e oferecendo uma experiência ainda mais completa ao fã de futebol americano. - Revelou Gustavo Pires, presidente da SPTuris, ao Lance!

O crescimento exponencial da liga no Brasil surpreende a todos que perguntam. Quer saber? 41 milhões de torcedores declarados da NFL segundo o Ibope (2024). E, sem dúvidas, o desafio para garantir um assento na partida de tornou ainda mais concorrido.

continua após a publicidade

- São Paulo vive um momento único no setor de eventos, fruto de um esforço coordenado entre o poder público, a iniciativa privada e entidades do setor turístico. O sucesso da pré-venda reflete o apetite do público por grandes espetáculos e a consolidação da cidade como hub de entretenimento e esportes no continente - afirmou o presidente da São Paulo Turismo.

A organização foi a responsável por elaborar o projeto final, entregar à competição e apresentar aos donos das 32 franquias da liga, junto ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Quando foi escolhida, inclusive, São Paulo disputou e venceu a competição de cidades como Madrid, com o Santiago Bernabéu, na Espanha, e Dublin, na Irlanda. E convenhamos que a NFL não teria por que deixar “essepê” de fora após mandarem jogos até na Alemanha, onde algumas transmissões começam de madrugada e o público nem se compara.

- Desde o início, a prefeitura de São Paulo e a SPTuris atuaram de forma proativa na apresentação da cidade como o melhor destino para a estreia da NFL na América do Sul. Oferecemos uma proposta sólida, com infraestrutura de excelência, conectividade aérea, rede hoteleira robusta e uma operação integrada de mobilidade e segurança, que garantiu total confiança à liga - revelou Gustavo Pires sobre o plano estruturado da organização para atrair a principal competição esportiva do mundo.

Escolha da Arena Corinthians para a NFL no Brasil

Com diversos estádios na cidade de São Paulo, como Allianz Parque e Morumbi, a maior dúvida do fã, quando o jogo fora anunciado pela primeira vez foi: por que no estádio do Corinthians? Mas tudo isso foi pensado de maneira minuciosa pensando na melhor experiência do fã da bola oval. Pontos como a Neo Química Arena ser uma das arenas mais bem equipadas do país, localização estratégica, acessibilidade e capacidade de adaptação às exigências técnicas da NFL foram “determinantes”, para Pires.

47 mil foi o número de pessoas que conseguiram estar na Arena Corinthians, em 2024, durante a partida da NFL no Brasil. Porém, a fila para a compra de ingressos, incluindo venda geral e pré-venda, foi de estimados 700 mil torcedores. Até porque, quem é que não queria ver a “Era do Amor” em campo, com Jordan Love? Ou o time de Saquon Barkley - que posteriormente acabaram com os Chiefs no Super Bowl?! Uma demanda alta e que deve se repetir - ou até mesmo superar o número anterior, devido à popularização do esporte (e a possibilidade de vermos Patrick Mahomes lançando foguetes para seus recebedores, em Itaquera).

Claro que fatores como Travis Kelce namorar a Taylor Swift, ou o time 3 vezes campeão do Super Bowl recentemente com o melhor Quarterback da liga atualmente contribuem para este feito - e previsão de ingressos esgotados, novamente, em apenas 1 hora, dentro da plataforma da Ticketmaster. Mas a modalidade se tornou familiar entre os brasileiros. Até mesmo entre aqueles que gostam apenas do futebol e não dão chance para outro esporte (deveriam, porque é o mais atlético e estratégico dentre todos eles).

Porém, para quem organiza a NFL no Brasil, a vinda de toda essa notoriedade para a cidade de São Paulo traz consigo momentos desafiadores.

- Teremos, novamente, uma operação especial. A parceria com os órgãos de trânsito, segurança e transporte público será mantida e aperfeiçoada. O objetivo é garantir fluidez no deslocamento e total segurança. - ressaltou Gustavo Pires - Atletas e equipes técnicas terão prioridade absoluta. Atuamos em parceria com as forças estaduais e municipais, com protocolos específicos para o deslocamento, hospedagem e permanência das delegações. É uma operação planejada com antecedência, em sintonia com os padrões internacionais da NFL.

São Paulo como referência de polo esportivo mundial

A principal metrópole do Brasil está acostumada a sediar eventos esportivos importantes. Grande Prêmio de Fórmula 1, Copa do Mundo, UFC. Estes são apenas alguns exemplos do portfólio da cidade de São Paulo. E a chegada da NFL apenas consolida a importância deste local como o principal polo esportivo - de acontecimentos nacionais ou internacionais - da América do Sul. E isso vem se intensificando com o projeto consistente da SPTuris, que não descarta buscar uma edição de Jogos Olímpicos.

- São Paulo está pronta para receber qualquer evento de escala global. A cidade tem vocação para isso. As Olimpíadas são um sonho possível, e estamos sempre atentos às oportunidades. Mas nosso foco atual é consolidar a cidade como anfitriã permanente de grandes eventos, esportivos ou culturais, que gerem legado para a população. - afirmou Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

A verdade é que São Paulo não apenas abraçou a NFL - ela a incorporou ao seu calendário como se fosse parte de sua identidade. Apenas mais uma versão de um local extremamente plural. A cidade mostrou que tem estrutura, paixão e inteligência estratégica para competir com gigantes globais. E mais do que receber um jogo, ela construiu um espetáculo. A cada touchdown na Arena Corinthians, o Brasil reafirma seu lugar no mapa da liga mais poderosa do planeta. Se a National Football League está disposta a fincar raízes fora dos Estados Unidos, ela já encontrou solo fértil. E não há torcedor melhor do que o brasileiro para ensinar ao mundo como é que se faz.