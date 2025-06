Carlos Sainz iniciou a 11ª temporada na Fórmula 1 em 2025 pela Williams, quinta equipe diferente pela qual já guiou na categoria. E por já ter passado por boa parte das equipes do grid, o espanhol sempre falou abertamente sobre as dificuldades de se adaptar a um novo ambiente, mas disse que as pessoas só reconheceram o desafio agora que Lewis Hamilton sofre para se encaixar em Maranello.

Sainz teve de deixar a Ferrari para se mudar para a Williams justamente por causa da chegada de Hamilton à escuderia italiana. E embora muito respeitados no grid atual, ambos estão sofrendo para se adaptar à nova casa. Na Ferrari, Charles Leclerc tem três pódios e 23 pontos a mais que o heptacampeão, que ainda não conseguiu nenhum top-3 e relata dificuldades com a SF-25 em praticamente todos os fins de semana. Já na Williams, Alexander Albon tem 30 tentos a mais que o companheiro espanhol.

Sainz iniciou a carreira na F1 em 2015 guiando pela Toro Rosso, onde seguiu até a 16ª etapa de 2017, quando se mudou para a Renault. O espanhol continuou com o time de Enstone até o fim de 2018 e, no ano seguinte, foi para a McLaren, equipe pela qual defendeu por duas temporadas. Em 2021, Carlos se transferiu para a Ferrari e permaneceu em Maranello até o fim de 2024.

Com experiência em boa parte das equipes do grid, Sainz sempre foi vocal sobre a dificuldade de se adaptar aos diferentes carros. No entanto, disse que esse fator era minimizado até Hamilton se mudar para a Ferrari e ter problemas de desempenho.

- Sei como é complicado [mudar de equipe], passei por isso cinco vezes na carreira e o processo de adaptação é algo que pouco se falava. Antes, todos esperavam que na terceira corrida você já estivesse em forma. Mas lembro de quando Daniel Ricciardo se mudou para a Renault, e depois para a McLaren, e tudo levou algum tempo. E também precisei desse tempo quando mudei de time, mas antes era como se as pessoas não acreditassem, ou vissem isso como uma espécie de desculpa - destacou Sainz.

Carlos Sainz no GP do Japão (Foto: Toshifumi Kitamura / AFP)

- Agora que um heptacampeão mudou de time e isso também está lhe custando caro e confirma o que eu dizia há alguns anos, talvez vocês não acreditasse, mas agora sabem o quão impactante é. A adaptação pode ser difícil nos primeiros cinco ou seis meses, mas o que importa é se encaixar, porque se você consegue isso, no final, com o talento, mostra todo seu valor - finalizou Sainz.

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.