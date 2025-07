Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Andrea Kimi Antonelli partirão do pit lane no GP da Bélgica pela F1 2025, na manhã deste domingo (27). A decisão foi tomada após Mercedes, Aston Martin e Ferrari realizarem modificações nos carros durante o período de parque fechado. Os três pilotos haviam sido eliminados ainda no Q1 da classificação para a corrida principal.

continua após a publicidade

➡️ Qual é o limite de velocidade nos boxes da Fórmula 1?

As equipes optaram pelas alterações técnicas após o desempenho insatisfatório na sessão classificatória. As modificações incluíram a instalação de componentes que ultrapassam o limite de quatro trocas permitidas pela temporada, conforme regulamento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Os pilotos dos carros #44, #14 e #12 receberão a punição por conta das intervenções realizadas após o término da classificação. Hamilton, da Mercedes, Alonso, da Aston Martin, e Antonelli, também da Mercedes, enfrentarão o desafio adicional de recuperação no Circuito de Spa-Francorchamps.

continua após a publicidade

As três equipes instalaram novos motores V6, turbos, MGU-H (gerador de energia do calor do turbo) e MGU-K (sistema de recuperação de energia cinética) nos veículos. No carro de Hamilton, foram adicionados também uma nova bateria, unidade de controle eletrônico e escapamento.

A FIA posteriormente confirmou que Carlos Sainz também largará do pit lane. O piloto da Ferrari teve peças substituídas em seu carro durante o parque fechado sem a autorização necessária da entidade reguladora.

continua após a publicidade

As equipes da F1 não divulgaram informações sobre possíveis modificações adicionais antes da corrida. Até o momento, não há declarações oficiais dos pilotos ou das equipes sobre as decisões de alterar os carros e aceitar as penalizações resultantes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte