Ex-números 1 do tênis rasgam elogios a João Fonseca: ‘Impressionante’

Com apenas 18 anos, João Fonseca conquistou a cena em seu primeiro Grand Slam. Estreante no Roland Garros, o jovem brasileiro recebeu elogios de gigantes do tênis, incluindo Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Venus Williams e Gustavo Kuerten.

O carioca derrotou o francês Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0 na última quinta-feira (29) e avançou para a terceira fase da competição. Novak Djokovic, atual número seis do ranking, destaca a maturidade de João como um de seus diferenciais em quadra.

— É impressionante a maneira como ele bate na bola, mas ainda mais como ele lida com os nervos na quadra para alguém que ainda não tem tanta experiência jogando no mais alto nível. Acho que o Brasil não tem um jogador desse calibre desde Guga Kuerten — disse o sérvio, que pode enfrentar João em uma eventual semifinal.

Carlos Alcaraz, atual número dois do ranking e o tenista mais jovem a alcançar a primeira posição, aos 19 anos, comentou sobre a pouca diferença de idade entre eles.

— João Fonseca me encanta. Eu adoro ver os jogos dele, ele tem um carisma único, e pela idade que tem… Eu tenho 21 anos, é meio estranho falar de outros jovens, mas ele é incrível — disse o espanhol.

João Fonseca vence Pierre-Hugues Herbert e avança em Roland Garros (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Rafael Nadal, 14 vezes campeão de Roland Garros, vê um futuro próspero no esporte para o jogador.

— Ele começou muito bem a carreira, ainda é jovem. Desejo a ele tudo de melhor, acho que tem um grande futuro pela frente — falou o astro.

Guga Kuerten, o maior jogador de tênis do Brasil, se mostrou empolgado com o jogo de João.

— O tênis só fala dele. Temos grande chance de ver o Brasil com um atleta top 10, ganhador de Grand Slam, lutando para ser número 1 do mundo — exclamou o catarinense.

Venus Williams, irmã de Serena Williams, fez um comentário inusitado sobre a idade do jogador.

— É assustador como os jogadores são tão bons tão jovens. Quantos anos tem o Fonseca? Ainda está de fraldas? Queria estar jogando assim naquela idade — disse Venus.

Próximo confronto de João Fonseca em Roland Garros

João enfrentará o britânico Jack Draper, número 5 da ATP, pela terceira rodada de Roland Garros. A partida acontece neste sábado (31) na quadra Simonne-Mathieu, em Paris e terá transmissão dos canais ESPN e da platafprma de streaming Disney+.