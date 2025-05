Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim!

Vou confessar uma coisa para vocês. Tem tanta coisa para contar nesta coluna que nem sei direito por onde começar. Tem Indy 500, a etapa do NTT IndyCar Series que acontece neste final de semana, em Detroit, e novidades no BRB Stock Car Pro Series. Então, bora lá!

Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas

Estou escrevendo aqui de Detroit, local da próxima etapa do NTT IndyCar Series no exigente circuito de rua na região central da cidade. Temos muito trabalho aqui para a Meyer Shank Racing manter a boa rotina de bons resultados.

Quero começar pela grande novidade que envolve minha participação no BRB Stock Car Pro Series. É com muita alegria que informo que, a partir do outro final de semana, 6, 7 e 8 de junho, retomarei minhas atividades na categoria defendendo a equipe A. Mattheis Motorsport. A etapa vai acontecer no município de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, no circuito que eu não conheço, o Velopark. Como vocês sabem, não participei da segunda etapa, que aconteceu em Cascavel, porque eu estava em Indianapolis.

A A. Mattheis é uma equipe extremamente tradicional e vitoriosa sob o comando do brilhante Andreas Mattheis, que é uma pessoa que admiro imensamente há muitos anos. Ele formou uma equipe campeã, pela qual passaram grandes nomes do automobilismo, e agora eu tenho o prazer de fazer parte. Os detalhes sobre meu ingresso foram acertados nesta semana, na verdade, então, nem vimos ainda layout de carro, essas coisas. O importante, porém, é que estarei com o meu SNG-01 Chevrolet Tracker # 06 dividindo os boxes com os dois consagrados pilotos Thiago Camilo e o Cesar Ramos.

Estou muito empolgado para iniciar essa parceria, vou aprender muito com eles e o chefe de equipe Guilherme Gonçalves, o Guiga. Como a partir de agora não haverá coincidência de datas para o Castroneves piloto, poderei cumprir toda a temporada até o final do ano.

Quero agradecer imensamente ao pessoal da RTR Sport Team, pela qual estreei em Interlagos, na primeira etapa do campeonato, justamente a primeira do novo conceito SUV da Stock Car. É uma equipe vitoriosa e extremamente competente no âmbito da Stock light, e não mediram esforços em escalar para que eu pudesse participar da prova de Interlagos nas melhores condições possíveis. Foi emocionante a maneira como a equipe do Maique Papareli me recebeu e abraçou o compromisso. Só tenho que agradecer o empenho, o carinho e pelos novos amigos que fiz.

Nada disso estaria acontecendo sem o suporte fantástico do Lincoln de Oliveira, a quem rendo homenagem novamente pela revolução que ele está promovendo na categoria, algo extraordinário para o esporte como um todo.

Indy 500

Foi um trabalho muito intenso em todos os sentidos e o décimo lugar foi positivo diante das circunstâncias nem sempre favoráveis que enfrentamos. Na verdade, recebi a bandeirada em 13º, entretanto, alguns competidores que estavam na minha frente receberam punições técnicas e eu galguei posições até o décimo lugar. Definitivamente, esse resultado, seja 13º ou décimo, não refletiu o que a gente tinha e, realmente, foi doído não obter um resultado melhor, diante do carro que eu tinha.

Helio Castroneves ficou em décimo lugar na Indy 500 (Foto: Penske Entertainment)

Gente, o carro estava maravilhoso, fantástico de chão, de equilíbrio, de comportamento em reta e curva. Mas aconteceram algumas coisas que atrapalharam um pouco. O primeiro problema nós já iniciamos com ele, uma relação de marchas com pouca eficiência. Muitas vezes eu punha de lado para ultrapassar e não conseguia porque batia no limitador. Alguns pits nos atrasaram um pouco. No final, eu vinha forte na oitava posição, mas tive que parar para um splash em go na penúltima volta. Mas não tem nada, não, o objetivo da quinta vitória continua de pé.

A Meyer Shank Racing conquistou um brilhante quarto lugar com o Felix Rosenqvist e o Marcus Armstrong, apesar de ter chegado em 18º, foi competitivo e somente não se classificou melhor por causa de incidentes durante as 200 voltas.

É isso, pessoal, abraço grande e até semana que vem.

