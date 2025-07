Já passada a metade da temporada de 2025 da F1, as equipes já começaram as movimentações para o grid de 2026. No próximo ano, a competição terá um novo regulamento e uma nova equipe: a Cadillac. Além disso, algumas escuderias terão uma dupla de pilotos nova na Fórmula 1. Com o recesso do verão europeu chegando, a expectativa é que a disputa pelos assentos esquente ainda mais. 🏎️ Confira abaixo as atualizações do mercado da roda:

continua após a publicidade

Brasileiro Gabriel Bortoleto já tem assento garantido no grid da F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Mercado da Roda: situação das equipes para o grid da F1 2026

🔴 Sem nenhum piloto para 2026

➡️ CADILLAC

🏎️ Dupla de 2026

A definir

👀 De olho

Sergio Pérez (mais cogitado para a vaga)

Valtteri Bottas

Felipe Drugovich

Mick Schumacher

👥 Dupla atual

Não disputa a temporada atual

➡️ MERCEDES

🏎️ Dupla de 2026

A definir

👀 De olho

Max Verstappen (em contrato com a Red Bull até 2028)

👥 Dupla atual

George Russell (contrato até o final de 2025)

Kimi Antonelli (contrato até o final de 2025)

➡️ RACING BULLS

🏎️ Dupla de 2026

A definir

👀 De olho

Liam Lawson (rumores de renovação)

Arvid Lindblad (rumores de inclusão)

👥 Dupla atual

Isack Hadjar (contrato até 2025)

Liam Lawson (contrato até 2025)

Yuki Tsunoda (promovido para a Red Bull em março)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🟡 Com um piloto para 2026

➡️ ALPINE

🏎️ Dupla de 2026

Pierre Gasly (contrato multianual)

A definir

👥 Dupla atual

Pierre Gasly Franco Colapinto (contrato provisório, assumiu em maio) Jack Doohan (saída em maio)

➡️ RED BULL

🏎️ Dupla de 2026

Max Verstappen (renovação até 2028, mas em supostas negociações com a Mercedes)

A definir

👥 Dupla atual

Max Verstappen

Yuki Tsunoda (a partir de março de 2025)

Liam Lawson (até março de 2025)

🟢 Com dupla fechada para 202 6

➡️ ASTON MARTIN

🏎️ Dupla de 2026

Fernando Alonso (contrato até 2026) Lance Stroll (contrato multianual)

👥 Dupla atual

Fernando Alonso Lance Stroll

➡️ AUDI (ATUAL SAUBER)

🏎️ Dupla de 2026

Gabriel Bortoleto (contrato até o fim de 2026) Nico Hulkenberg (contrato multianual)

👥 Dupla atual

Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg

➡️ FERRARI

🏎️ Dupla de 2026

Charles Leclerc (contrato multianual)

Lewis Hamilton (contrato multianual)

👥 Dupla atual

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

➡️ HAAS

🏎️ Dupla de 2026

Oliver Bearman (contrato multianual)

Esteban Ocon (contrato multianual)

👥 Dupla atual

Oliver Bearman

Esteban Ocon

➡️ MCLAREN

🏎️ Dupla de 2026

Lando Norris (contrato multianual)

Oscar Piastri (contrato multianual)

👥 Dupla atual

Lando Norris

Oscar Piastri

➡️ WILLIAMS

🏎️ Dupla de 2026

Carlos Sainz (contrato multianual)

Alex Albon (contrato até o fim de 2026)

👥 Dupla atual

Carlos Sainz

Alex Albon

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/07/2025