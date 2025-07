Retorno de astro da NBA a ex-clube gera comoção: ‘Nunca deveria ter saído’

O armador Damian Lillard definiu para qual clube irá jogar para a temporada de 2025/26 da NBA. Após a saída conturbada do Milwaukee Bucks, o astro da NBA está retornando para o Portland Trail Blazzers. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (17), pelo jornalista Shams Charania, da "ESPN".

A notícia paralizou as redes sociais. Fãs do jogador e do clube celebraram o novo acordo. Lillard foi draftado pelo time de Oregon, em 2012, ganhou o prêmio de Rockie of the year. Foram, ao todo, onze anos com o Portland Trail Blazzers.

Durante o período, o armador marcou uma época quebrando recordes e colecionando vitórias históricas nos playoffs. O único passo que faltou para o camisa 0 na primeira passagem pelo clube foi o tão sonhado título da NBA. O retorno animou os fãs e torcedores da franquia; veja abaixo:

O acordo de Damian Lillard com os Blazzers

O armador, de 35 anos, foi dispensado recentemente pelo Milwaukee Bucks, que decidiu liberar os US$ 113 milhões restantes do antigo contrato para viabilizar a contratação do agente livre Myles Turner. O novo contrato do jogador com os Blazzers inclui uma cláusula de não negociação e uma opção de renovação, a escolha do atleta, para a temporada 2027/28.

Lillard rompeu o tendão de Aquiles no fim de abril, durante o jogo 4 da primeira rodada dos playoffs contra o Indiana Pacers, e passou por cirurgia no início de maio. A expectativa é que ele utilize a temporada 2025/26 para se recuperar da lesão.

Ainda assim, o retorno à franquia onde construiu sua carreira e à cidade de Portland, onde vive com a família, foi considerado prioridade pelo atleta. De acordo com Shams, o jogador recebeu ofertas de contratos com valores de exceção e mínimos salariais de outros times candidatos ao título, mas optou por voltar à franquia que o draftou em 2012.

O acordo foi selado após reuniões entre Lillard, o técnico Chauncey Billups e o gerente geral Joe Cronin, que buscaram reconstruir a relação com o ídolo após sua breve saída. O objetivo é dar sequência ao trabalho com um novo entendimento entre as partes.

Lillard passou 11 temporadas com os Trail Blazers, disputou oito playoffs, foi nove vezes All-Star e eleito sete vezes para seleções All-NBA. Ele lidera a franquia em pontos e cestas de três pontos, além de ocupar a segunda posição em assistências na história do time. Seu melhor desempenho coletivo foi a campanha até as finais da Conferência Oeste em 2018/19.