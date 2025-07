Hamilton vs. Mbappé: ídolos do esporte batalham em trailer de game

O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, e o atacante da seleção francesa e do Real Madrid, Kylian Mbappé, fizeram uma breve aparição em trailler da gigante dos jogos eletrônicos Eletronic Arts para divulgar o novo jogo de futebol, o EAFC26.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O trailler também conta com a presença de grandes nomes do futebol, como Bellingham e Zlatan Ibrahimóvic.

Hamilton e Mbappe apareceram juntos em trailler de outro game

A dupla já esteve junto em outra peça publicitária, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Foi em campanha de lançamento do jogo da fórmula 1, o F125, mas também contou com a presença de Mbappé para promover o EA Sports FC 26, mostrando uma forte sinergia entre as franquias da empresa. O trailer, intitulado "Iconic Rivals" (Rivais Icônicos), mostra Hamilton apresentando o desafio a Mbappé antes de os dois se enfrentarem no virtual Circuito de Barcelona-Catalunha.

Kylian Mbappe e Lewis Hamilton em evento de divulgação do novo jogo de Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

A escolha dos dois atletas não é por acaso: Hamilton é um dos nomes mais conhecidos e vitoriosos da história do automobilismo, enquanto Mbappé é considerado um dos melhores jogadores de futebol da atualidade, sendo uma das principais estrelas da capa da franquia EA Sports FC.

continua após a publicidade

Para a EA Sports, a estratégia é uma poderosa ferramenta de marketing, atraindo a atenção de diferentes fã-bases e unindo os vastos públicos dos simuladores de corrida e de futebol. A presença de Hamilton e Mbappé juntos não apenas gera um enorme engajamento online, mas também reforça a imagem da empresa como uma ponte entre diferentes mundos do esporte.

Goleador: raio-x do primeiro ano de Mbappé no Real Madrid

Contando todas as competições, Kylian Mbappé disputou 58 jogos, com 44 gols e cinco assistências pelo Real Madrid. Destes tentos, 31 foram em La Liga, sete na Liga dos Campeões, dois na Copa do Rei, um na Copa Intercontinental da FIFA, um no Mundial de Clubes, um na Supercopa da Europa e um na Supercopa da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Com presenças de Marcelo e Mbappé, Lucas Vázquez se despede do Real Madrid

Mbappé comemora gol pelo Real Madrid no Mundial (Foto: Franck Fife / AFP)

Hamilton avalia: ‘Não estou pilotando tão mal’

A temporada 2025 da Fórmula 1 chegou na metade após o GP da Inglaterra e Lewis Hamilton fez uma avaliação do desempenho junto da Ferrari até agora. Embora esteja enfrentando algumas dificuldades para se adaptar, o heptacampeão disse que não está pilotando tão mal, mas reforçou que ainda precisa continuar melhorando para conquistar resultados mais expressivos.

➡️ Ferrari aprova nova suspensão traseira e prepara estreia no GP da Bélgica