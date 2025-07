Cinco pilotos estreantes na Fórmula 1 completaram metade da temporada 2025 com resultados distintos após as 12 primeiras corridas do campeonato. Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto enfrentam diferentes desafios em suas primeiras temporadas completas na categoria máxima do automobilismo mundial neste ano.

Na comparação entre os novatos, Antonelli lidera com 63 pontos e um pódio, seguido por Hadjar com 21 pontos. Lawson aparece em terceiro com 12 pontos, enquanto Bearman soma 6 e Bortoleto fecha a lista com 4 pontos conquistados.

Kimi Antonelli, da Mercedes

Italiano Kimi Antonelli, da Mercedes (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

O italiano de 18 anos assumiu a vaga deixada por Lewis Hamilton na Mercedes e ocupa a sétima posição no campeonato de pilotos. Com entrada bancada por Toto Wolff, Antonelli conseguiu pontuar em seis das 12 provas disputadas e alcançou seu primeiro pódio no GP do Canadá, sendo o único novato a conseguir tal feito nesta temporada.

Após o pódio canadense, o piloto da Mercedes enfrenta um momento difícil. Nas duas últimas etapas, ele se envolveu em incidentes com Max Verstappen na Áustria e com Isack Hadjar na Inglaterra, resultando em abandonos consecutivos. Com 63 pontos, o italiano está atrás do próprio Hamilton, que soma 103 com a Ferrari.

Isack Hadjar, da Racing Bulls

Isack Hadjar no treino para o GP do Canadá (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O novato da Racing Bulls teve um começo complicado na F1. Sua estreia foi marcada por um abandono ainda na volta de apresentação, episódio que gerou críticas de Helmut Marko quando o piloto demonstrou emoção após o incidente, no qual foi consolado pela pai de Hamilton.

Superado esse início turbulento, Hadjar conseguiu pontuar em cinco corridas. O melhor resultado do franco-argelino foi um sexto lugar no tradicional circuito de Mônaco. Após desempenho positivo, especulações surgiram sobre uma possível promoção para substituir Tsunoda na Red Bull.

Com 21 pontos conquistados, Hadjar ocupa a 11ª posição na classificação geral. Apesar da "falta de experiência", seu desempenho é superior ao de Tsunoda, que soma apenas 10 pontos pela Red Bull, e Racing Bulls, até o momento.

Liam Lawson, da Racing Bulls

Liam Lawson, da Racing Bulls, paddock da F1 (Foto: AFP)

Apesar de ter substituído Daniel Ricciardo em 2023 e 2024, Lawson faz sua estreia na F1 como titular. Inicialmente promovido à Red Bull como companheiro de Verstappen, o jovem piloto foi rebaixado para a Racing Bulls após apenas duas corridas na temporada 2025.

O retorno à equipe secundária parece ter beneficiado o piloto, que demonstrou melhor adaptação ao carro. Vale destacar, no entanto, que Lawson pontuou em apenas duas oportunidades. Seu melhor resultado foi um sexto lugar no GP da Áustria.

Atualmente, Lawson ocupa a 16ª posição no campeonato com 12 pontos acumulados. Das 12 etapas disputadas, ele abandonou em quatro (Grã-Bretanha, Canadá, Miami e Austrália) ocasiões.

Oliver Bearman, da Haas

Oliver Bearman durante coletiva em Silverstone (foto: Ben STANSALL / AFP)

O britânico tem realizado uma temporada de estreia consistente pela Haas. Em termos de confiabilidade, Bearman se destaca por ter abandonado apenas uma corrida - o GP de Miami em maio deste ano.

A trajetória do piloto tem alternado entre erros e acertos ao longo das etapas. Embora complete a corrida, a zona de pontuação tem sido uma dificuldade para o jovem britânico, que não pontua desde o GP do Bahrein.

Na classificação geral, Bearman se livra da "lanterna" entre os novatos, além de ser o 18º geral. O piloto da Haas conta com 6 pontos conquistados, enquanto seu companheiro, Esteban Ocon, acumula 23 em 12 etapas disputadas.

Gabriel Bortoleto, da Sauber

Gabriel Bortoleto, da Sauber, durante GP de Miami na F1 2025 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O brasileiro campeão da Fórmula 2 precisou de paciência para conquistar seus primeiros pontos na F1. Após dez corridas sem pontuar, o piloto finalmente quebrou o jejum na 11ª etapa do campeonato, somando quatro pontos no GP da Áustria.

Apesar da demora para pontuar, Bortoleto tem demonstrado potencial, especialmente nas sessões classificatórias. Seu desempenho nas corridas tem sido prejudicado por limitações do carro e decisões estratégicas equivocadas.

Ele é o 19º colocado, com 4 pontos somados no GP da Áustria, enquanto Hulkenberg soma 37 e se destaca como nono da classificação geral.