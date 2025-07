Confederação de Skate realiza treino visando Pan-Americano

A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) promoveu, no Rio de Janeiro (RJ), um ciclo de treinamento preparatório com foco nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025. As sessões de treinos técnicos foram realizadas na pista da Praça Duó, na Barra da Tijuca, com a preparação física acontecendo no Centro de Treinamento Time Brasil, no Parque Olímpico, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

No Paraguai, o Brasil será representado por Daniela Vitória, Maria Lúcia, Matheus Mendes e Filipe Mota no evento que acontece de 8 a 11 de agosto. O embarque da delegação será dia 7. Essa será a segunda participação do Skate nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Os campeões asseguram vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Em 2021, na estreia da modalidade no Pan Júnior, em Cali, Pâmela Rosa e Lucas Rabelo representaram o Brasil garantindo duas medalhas de ouro.

— Esse treinamento preparatório é de extrema importância para os atletas e para a Confederação Brasileira também. É um suporte que nós estamos dando juntamente com o COB, onde a gente conhece mais sobre esses atletas e potencializa o talento deles para estarem com todo gás e toda a força representando muito bem o Skate brasileiro e o Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior — destaca Aline Dantas, chefe da delegação no Pan Júnior.

Treinamento da Confederação de skate para Pan-Americano na Praça Duó (Foto: Julio Detefon / CBSk)

— Tivemos toda a nossa equipe multidisciplinar reunida juntamente com a equipe do COB nos dando suporte na parte de preparação física, fisioterapia e massoterapia, deixando esses atletas na melhor forma possível para que eles possam desempenhar o seu máximo durante a competição — completa Bernardo Villano, gerente de Seleções da CBSk.

Em 2025, pelos critérios do Pan, os quatro skatistas que estarão no Paraguai foram definidos com base na presença e colocação no ranking mundial da World Skate até o dia 28 de abril de 2025, respeitado o limite de idade de 20 anos até 31 de dezembro de 2025. Cada país teve direito a duas vagas por categoria.

Ao longo da semana no Rio de Janeiro, além dos treinos técnicos e físicos, os skatistas acompanharam palestras sobre a competição em Assunção (PAR), prevenção ao doping e passaram por um media training promovido pela CBSk.

— Tanto a Seleção Júnior quanto um evento como o Pan-Americano Júnior são importantes para a preparação dos atletas pensando no futuro. No treinamento tivemos uma troca importante com os atletas. A gente pôde desbloquear algumas manobras, montar estratégias e juntamente com o Rogério Mancha, da Seleção Principal, a gente conseguiu provocar os atletas para eles tentarem manobras novas, estratégias de linha, variações de manobra. A galera está com o Skate no pé e preparada para o evento. A gente espera o melhor resultado e temos certeza que vão sair coisas boas no Pan — afirma Fábio Castilho, consultor técnico da Seleção Brasileira Júnior.

Entenda treino de skate no Rio de Janeiro

No treinamento, a comissão técnica da CBSk foi representada por Aline Dantas (chefe da delegação no Pan Júnior), Bernardo Villano (gerente de Seleções), Rogério Mancha (consultor técnico da Seleção Brasileira de Street), Fábio Castilho (consultor técnico da Seleção Brasileira Júnior de Street) e Julio Detefon (coordenador técnico da Seleção Brasileira). Em Assunção (PAR), Aline Dantas e Fábio Castilho serão os representantes da comissão técnica.

Aos 18 anos, Filipe Mota participou da corrida olímpica para Paris 2024 e também marcou presença na abertura do ciclo para Los Angeles 2028, na Copa do Mundo de Roma de 2025. O skatista que é natural de Patos de Minas (MG) integrou a Seleção Júnior de 2020 a 2024.

Matheus Mendes em treinamento da Confederação de skate na Praça Duó (Foto: Julio Detefon / CBSk)

Atual campeã brasileira Pro, Maria Lúcia, de 15 anos, integrou a Seleção Brasileira Júnior de 2023 até o início de 2025. Natural de Canoas (RS), a skatista disputou o Mundial de Street de 2024, em Roma (ITA), e também esteve presente na Copa do Mundo de Roma de 2025.

Matheus Mendes, de 16 anos, integra a Seleção Brasileira Júnior desde 2022. O skatista que é natural do Rio de Janeiro (RJ) se sagrou campeão brasileiro Amador em 2024.

Natural de Manaus (AM), Daniela Vitória, de 16 anos, é mais um nome com passagem pela Seleção Brasileira Júnior (2020 até o início de 2025). A skatista ficou com o terceiro lugar do campeonato brasileiro Amador de 2024.