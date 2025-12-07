SKATE AO VIVO: Acompanhe Rayssa Leal na final do Super Crown

Neste domingo (7), O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebe as finais do Super Crown. A competição premia os melhores skatistas da temporada 2025 da Street League Skateboarding (SLS). A final feminina acontece às 11h15 (de Brasília). Já a masculina esta marcada para as 14h. A etapa tem transmissão do canal da SLS no Youtube. Acompanhe o tempo real no Lance!

Rayssa Leal busca o tetracampeonato consecutivo do Super Crown. Já no masculino, o Brasil será representado por Giovanni Vianna. Os dois conseguiram classificação direta para a final por conta da classificação no ranking da SLS, que considerada os resultados na atual temporada.

Pré-evento

Torcedores vão chegando ao Ginásio do Ibirapuera

Movimentação no Super Crown 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

De fora da final, mas nos braços do público! A japonesa Aoi Uemura, que ficou em quinto lugar nas eliminatórias, recebe a atenção dos brasileiros

Rayssa Leal na pista, com toda a energia da galera!

Público em peso! Fila grande para entrada no Ginásio do Ibirapuera

Para pegar o melhor lugar! Muita gente nos arredores do Ginásio antes mesmo da abertura dos portões

Rayssa Leal e Giovanni Vianna fizeram dobradinha brasileira no SLS 2023 (Foto: Daluz Photo)

Como foram as eliminatórias femininas do Super Crown?

A disputa foi no Brasil, mas o domínio das eliminatórias femininas do SLS Super Crown foi totalmente japonês. A campeã olímpica Coco Yoshizawa (29.9) e as compatriotas Yumeka Oda (29.8), Funa Nakayama (27.8) e Liz Akama (26.9) ficaram com as quatro vagas e se juntam a Rayssa Leal e Chloe Covell na decisão deste domingo (7). As japonesas foram seguidas por outras compatriota: Aoi Uemura.

O Brasil foi representado pela novata Duda Ribeiro, que disputou o Super Crown pela primeira vez, aos 15 anos, e pela experiente Gabi Mazetto. Porém, as duas tiveram dificuldades para conter a "invasão japonesa" e acabaram em sexto e sétimo lugar, respectivamente. A filipina Margielyn Didal não conseguiu encaixar boas voltas e manobras, e terminou com a oitava colocação.

Duda Ribeiro em seu primeiro Super Crown da carreira (Foto: Pablo Vaz)

Como foram as eliminatórias masculinas?

O Brasil sofreu uma baixa considerável na fase eliminatória masculina do SLS Super Crown. Os quatro representantes— Filipe Mota (15.2), Gabryel Aguilar (14.8), Carlos Ribeiro (7.8) e Lucas Rabelo (16.4)— não conseguiram atingir as pontuações necessárias e acabaram eliminados, terminando nas últimas posições da classificação

O domínio foi asiático, os japoneses Sora Shirai (36.5), Kaire Netsuke (36.0) e Ginwoo Onodera (35.7), junto com o peruano Angelo Caro (35.5), garantiram as vagas e se juntam aos pré-classificados Giovanni Vianna e Nyjah Huston na grande final.

Lucas Rabelo no Super Crown 2025 (Foto: Pablo Vaz)

Programação do Super Crown

Domingo (7) - Finais masculina e feminina