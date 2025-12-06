À base de açaí, japonesas dominam São Paulo nas eliminatórias do Super Crown

A disputa foi no Brasil, mas o domínio das eliminatórias femininas do SLS Super Crown foi totalmente japonês. A campeã olímpica Coco Yoshizawa (29.9) e as compatriotas Yumeka Oda (29.8), Funa Nakayama (27.8) e Liz Akama (26.9) ficaram com as quatro vagas e se juntas a Rayssa Leal e Chloe Covell na decisão deste domingo (7).

As quatro foram seguidas por mais uma japonesa: Aoi Uemura, que levantou o público no Ginásio do Ibirapuera desde o momento em que foi apresentada na abertura da competição. A skatista ainda tinha chance de classificação na última manobra, mas a nota de 7.8 não foi suficiente para garantir um lugar na final, arrancando um sonoro lamento das arquibancadas.

O Brasil foi representado pela novata Duda Ribeiro, que disputou o Super Crown pela primeira vez, aos 15 anos, e pela experiente Gabi Mazetto. Porém, as duas tiveram dificuldades para conter a "invasão japonesa" e acabaram em sexto e sétimo lugar, respectivamente. A filipina Margielyn Didal não conseguiu encaixar boas voltas e manobras, e terminou com a oitava colocação.

A brasileira Gabi Mazetto durante o Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Açaí fez sucesso entre as japonesas

Após a conclusão das eliminatórias, as japonesas agradeceram a interação calorosa da torcida brasileira, mas foram unânimes no que mais aproveitaram nesta passagem pelo país: o açaí. Vice-líder da primeira etapa, Yumeka Oda admitiu ter consumido o alimento todos os dias desde que chegou ao Brasil.

Funa Nakayama, medalhista nos Jogos Olímpicos de Tóquio e terceira melhor nas eliminatórias, disse que seus melhores momentos no Brasil foram "jogando baralho e comendo açaí".

Veja a classificação final

1 . Coco Yoshizawa (JAP) - 29.9 2 . Yumeka Oda (JAP) - 29.8 3 . Funa Nakayama (JAP) - 27.8 4 . Liz Akama (JAP) - 26.9 5 . Aoi Uemura (JAP) - 26.8 6 . Duda Ribeiro (BRA) - 23.0 7 . Gabriela Mazetto (BRA) - 21.8 8 . Margielyn Didal (FIL) - 9.0

Veja a programação do Super Crown

Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Masculino

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Feminina

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Masculina

