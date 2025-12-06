À base de açaí, japonesas dominam São Paulo nas eliminatórias do Super Crown
Campeã olímpica Coco Yoshizawa liderou primeira sessão do dia
A disputa foi no Brasil, mas o domínio das eliminatórias femininas do SLS Super Crown foi totalmente japonês. A campeã olímpica Coco Yoshizawa (29.9) e as compatriotas Yumeka Oda (29.8), Funa Nakayama (27.8) e Liz Akama (26.9) ficaram com as quatro vagas e se juntas a Rayssa Leal e Chloe Covell na decisão deste domingo (7).
As quatro foram seguidas por mais uma japonesa: Aoi Uemura, que levantou o público no Ginásio do Ibirapuera desde o momento em que foi apresentada na abertura da competição. A skatista ainda tinha chance de classificação na última manobra, mas a nota de 7.8 não foi suficiente para garantir um lugar na final, arrancando um sonoro lamento das arquibancadas.
O Brasil foi representado pela novata Duda Ribeiro, que disputou o Super Crown pela primeira vez, aos 15 anos, e pela experiente Gabi Mazetto. Porém, as duas tiveram dificuldades para conter a "invasão japonesa" e acabaram em sexto e sétimo lugar, respectivamente. A filipina Margielyn Didal não conseguiu encaixar boas voltas e manobras, e terminou com a oitava colocação.
Açaí fez sucesso entre as japonesas
Após a conclusão das eliminatórias, as japonesas agradeceram a interação calorosa da torcida brasileira, mas foram unânimes no que mais aproveitaram nesta passagem pelo país: o açaí. Vice-líder da primeira etapa, Yumeka Oda admitiu ter consumido o alimento todos os dias desde que chegou ao Brasil.
Funa Nakayama, medalhista nos Jogos Olímpicos de Tóquio e terceira melhor nas eliminatórias, disse que seus melhores momentos no Brasil foram "jogando baralho e comendo açaí".
Veja a classificação final
- Coco Yoshizawa (JAP) - 29.9
- Yumeka Oda (JAP) - 29.8
- Funa Nakayama (JAP) - 27.8
- Liz Akama (JAP) - 26.9
- Aoi Uemura (JAP) - 26.8
- Duda Ribeiro (BRA) - 23.0
- Gabriela Mazetto (BRA) - 21.8
- Margielyn Didal (FIL) - 9.0
Veja a programação do Super Crown
Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina
- 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
- 10h00 – 11h30 Treino Feminino
- 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 11h30 – 12h45 Eliminatórias Feminino
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 17h00 Eliminatórias Masculino
Domingo (7) - Finais masculina e feminina
- 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
- 9h15 – 10h15 Treino Masculino
- 10h15 – 11h15 Treino Feminino
- 11h15 – 12h30 Final Feminina
- 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 15h15 Final Masculina
