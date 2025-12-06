menu hamburguer
À base de açaí, japonesas dominam São Paulo nas eliminatórias do Super Crown

Campeã olímpica Coco Yoshizawa liderou primeira sessão do dia

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 06/12/2025
14:06
Coco Yoshizawa liderou as eliminatórias
imagem cameraCoco Yoshizawa liderou as eliminatórias (Foto: Pablo Vaz/ SLS)
A disputa foi no Brasil, mas o domínio das eliminatórias femininas do SLS Super Crown foi totalmente japonês. A campeã olímpica Coco Yoshizawa (29.9) e as compatriotas Yumeka Oda (29.8), Funa Nakayama (27.8) e Liz Akama (26.9) ficaram com as quatro vagas e se juntas a Rayssa Leal e Chloe Covell na decisão deste domingo (7).

As quatro foram seguidas por mais uma japonesa: Aoi Uemura, que levantou o público no Ginásio do Ibirapuera desde o momento em que foi apresentada na abertura da competição. A skatista ainda tinha chance de classificação na última manobra, mas a nota de 7.8 não foi suficiente para garantir um lugar na final, arrancando um sonoro lamento das arquibancadas.

O Brasil foi representado pela novata Duda Ribeiro, que disputou o Super Crown pela primeira vez, aos 15 anos, e pela experiente Gabi Mazetto. Porém, as duas tiveram dificuldades para conter a "invasão japonesa" e acabaram em sexto e sétimo lugar, respectivamente. A filipina Margielyn Didal não conseguiu encaixar boas voltas e manobras, e terminou com a oitava colocação.

A brasileira Gabi Mazetto durante o Super Crown
A brasileira Gabi Mazetto durante o Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Açaí fez sucesso entre as japonesas

Após a conclusão das eliminatórias, as japonesas agradeceram a interação calorosa da torcida brasileira, mas foram unânimes no que mais aproveitaram nesta passagem pelo país: o açaí. Vice-líder da primeira etapa, Yumeka Oda admitiu ter consumido o alimento todos os dias desde que chegou ao Brasil.

Funa Nakayama, medalhista nos Jogos Olímpicos de Tóquio e terceira melhor nas eliminatórias, disse que seus melhores momentos no Brasil foram "jogando baralho e comendo açaí".

Veja a classificação final

    1.
  1. Coco Yoshizawa (JAP) - 29.9
    2. 2.
  2. Yumeka Oda (JAP) - 29.8
    3. 3.
  3. Funa Nakayama (JAP) - 27.8
    4. 4.
  4. Liz Akama (JAP) - 26.9
    5. 5.
  5. Aoi Uemura (JAP) - 26.8
    6. 6.
  6. Duda Ribeiro (BRA) - 23.0
    7. 7.
  7. Gabriela Mazetto (BRA) - 21.8
    8. 8.
  8. Margielyn Didal (FIL) - 9.0

Veja a programação do Super Crown

Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina

  • 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
  • 10h00 – 11h30 Treino Feminino
  • 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
  • 11h30 – 12h45 Eliminatórias Feminino
  • 13h00 – 14h00 Treino Masculino
  • 14h00 – 17h00 Eliminatórias Masculino

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

  • 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
  • 9h15 – 10h15 Treino Masculino
  • 10h15 – 11h15 Treino Feminino
  • 11h15 – 12h30 Final Feminina
  • 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
  • 13h00 – 14h00 Treino Masculino
  • 14h00 – 15h15 Final Masculina

