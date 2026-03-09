Guia da Kings League: Entenda o 'futebol de videogame' criado por Piqué

O futebol tradicional tem 90 minutos e, às vezes, um 0 a 0 sonolento. Na Kings League, isso não existe. A liga de futebol 7 criada por Gerard Piqué foi desenhada para quem não tem paciência de esperar o gol. Com partidas de 36 minutos e regras que parecem saídas de um jogo de videogame, o torneio virou febre mundial.

Cris Guedes é um dos presidentes da Furia FC ao lado de Neymar na Kings League (Foto: Kings League / Divulgação)

Se você caiu de paraquedas em uma transmissão e não entendeu por que um dado gigante apareceu no meio do campo, calma. O LANCE! preparou o guia definitivo para você dominar as regras da liga.

Início: O "Escalonado" (1' ao 5')

O jogo começa no X1: um goleiro e um jogador de linha para cada lado. A bola cai do teto (uma gaiola no meio do campo) e os atletas correm para a disputa. A cada minuto, um novo jogador entra em campo até que os times fiquem completos com sete de cada lado.

O dado gigante e o gol em dobro

A sorte e a estratégia pesam tanto quanto o talento:

Final do 1º tempo (17' ao 20'): Todos os gols valem por dois.

Início do 2º tempo (20' ao 23'): Um dado gigante é jogado no campo. O número sorteado (1, 2 ou 3) define quantos jogadores ficam no gramado. Imagina um 2x2 em um campo de society? É gol na certa.

Pênalti do Presidente e Cartas Secretas

Entre os minutos 5' e 17', e depois dos 23' aos 36', as equipes podem usar suas "armas":

Pênalti do Presidente: O dono do time sai da tribuna, calça as chuteiras e bate a penalidade.

Carta Secreta: Cada técnico tem um "trunfo" que pode ser:

Gol 2x: Dobra o valor dos gols por 4 minutos.

Suspensão: Tira um rival de campo por 4 minutos.

Jogador estrela: O gol do atleta escolhido vale dobrado.

Pênalti reverso: Se o rival errar um pênalti, o seu time ganha o gol.

Coringa: Pode copiar qualquer carta ou roubar a do adversário.

O Final: Matchball e Shootouts

Na Kings League, não existe empate. Se os 36 minutos terminarem iguais, a decisão vai para os shootouts (o jogador corre do meio-campo e tem 5 segundos para driblar o goleiro e marcar).

Se alguém estiver vencendo, entramos no Matchball:

É uma espécie de "Gol de Ouro". Se o time que está na frente marcar, o jogo acaba.

A equipe que está atrás precisa virar o placar para vencer.

A cada minuto do Matchball, um jogador de cada time sai de campo, aumentando o espaço até sobrar apenas o 1x1.

O sistema de cartões também pune o time coletivamente:

🟨 Cartão Amarelo: O jogador fica fora por 2 minutos e o time joga com um a menos.

🟥 Cartão Vermelho: O jogador é expulso, e o time fica com um a menos por 5 minutos (após esse tempo, um reserva pode entrar).

Confira os times da Kings League Brasil:

Furia FC: Neymar e Cris Guedes.

G3X FC: Kelvin e Gaules.

Capim FC: Luva de Pedreiro e Jon Vlogs.

Dendele FC: Paulinho O Loko e LuquEt4.

DesimPain: Renato Vicente.

Dibrados FC: Allan Stag e Lucas Tylty.

Fluxo FC: Nobru e Cerol.

Funkbol Clube: Mc Hariel, Igão e Michel Elias.

Loud SC: Coringa.

Nyvelados FC: Nyvi Estephan e Falcão.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

FURIA FC foi campeã do 1º Split da Kings League Brasil (Foto: Marcos Riboli)

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.