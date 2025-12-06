Japão domina eliminatórias do SLS e brasileiros ficam por último

O Brasil sofreu uma baixa considerável na fase eliminatória masculina do SLS Super Crown. Os quatro representantes— Filipe Mota (15.2), Gabryel Aguilar (14.8), Carlos Ribeiro (7.8) e Lucas Rabelo (16.4)— não conseguiram atingir as pontuações necessárias e acabaram eliminados, terminando nas últimas posições da classificação.

O domínio foi asiático, os japoneses Sora Shirai (36.5), Kaire Netsuke (36.0) e Ginwoo Onodera (35.7), junto com o peruano Angelo Caro (35.5), garantiram as vagas e se juntam aos pré-classificados Giovanni Vianna e Nyjah Huston na grande final.

Na primeira bateria, o japonês Ginwoo Onodera (35.7) foi dominante e cravou uma nota 9.2 logo na primeira tentativa (run), finalizando com uma manobra quase perfeita para assegurar a primeira posição. O canadense Angelo Caro (35.5) começou mal, mas conseguiu se reerguer nas últimas manobras, terminando com duas notas altas e garantindo a segunda vaga.

Os brasileiros Lucas Rabelo (16.4) e Gustavo Aguilar (14.8) não conseguiram executar as manobras com sucesso e acabaram nas últimas posições da primeira bateria.

Na segunda bateria, Filipe Mota sofreu uma queda dura e sentiu o tornozelo, que já não estava em plenas condições. Apesar disso, ele completou a bateria, mas não conseguiu executar as manobras mais complexas. Enquanto isso, o japonês Netsuke conseguiu superar a pontuação do seu compatriota e tomou o primeiro lugar na classificação geral da competição.

Na terceira e última etapa classificatória, Sora Shira foi o grande destaque com duas boas voltas e manobras precisas. O português Gustavo Ribeiro, campeão do Super Crown em 2022, começou mal e não conseguiu se recuperar.

Pista do Super Crown SLS (Foto: Isabella Zuppo/ Lance!)

Classificação geral

1° Sora Shirai - 36.5 pontos

2° Kaire Netsuke - 36 pontos

3° Ginwoo Onodera - 35.7 pontos

4° Angelo Caro - 35.5 pontos

5° Gustavo Ribeiro - 34.1 pontos

6° Cordano Russell - 33.4 pontos

7° Jhancarlos Gonzalez - 32.6 pontos

8° Vincent Milou - 26.8 pontos

9° Chris Joslin - 26 pontos

10° Julian Agliardi - 20.4 pontos

11° Yuto Horigome - 17.2 pontos

12° Jake Ilardi - 17 pontos

13° Lucas Rabelo - 16.4 pontos

14° Filipe Mota - 15.2 pontos

15° Gabryel Aguilar - 14.8 pontos

16° Carlos Ribeiro - 7.8 pontos

Japonesas dominam eliminatórias

A campeã olímpica Coco Yoshizawa (29.9) e as compatriotas Yumeka Oda (29.8), Funa Nakayama (27.8) e Liz Akama (26.9) ficaram com as quatro vagas e se juntas a Rayssa Leal e Chloe Covell na decisão deste domingo (7).

O Brasil foi representado pela novata Duda Ribeiro, que disputou o Super Crown pela primeira vez, aos 15 anos, e pela experiente Gabi Mazetto. Porém, as duas tiveram dificuldades para conter a "invasão japonesa" e acabaram em sexto e sétimo lugar, respectivamente. A filipina Margielyn Didal não conseguiu encaixar boas voltas e manobras, e terminou com a oitava colocação.