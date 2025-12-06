AO VIVO: Acompanhe as eliminatórias do Super Crown 2025
Torneio premia o campeão da liga internacional de skate (SLS)
Neste sábado (6), o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebe a disputa eliminatória do Super Crown 2025, competição que premia o campeão da temporada da liga internacional de skate street (SLS). A bateria feminina tem início às 11h30 (de Brasília). Já as eliminatórias masculinas estão programadas para às 14h. Acompanhe o tempo real no Lance!
➡️ Muito além de Rayssa Leal, conheça os outros brasileiros no Super Crown
Rayssa Leal e Giovanni Vianna são os brasileiros que já têm vaga garantida na final, marcada para domingo (7). Os atletas têm essa vantagem por conta da classificação no ranking da SLS. Nas eliminatórias, o Brasil será representada por Duda Ribeiro e Gabriela Mazzeto, no feminino, e por Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguilar na categoria masculina.
Pré-evento
- Mais um show de carisma da filipina Margielyn Didal!
- Treinamento feminino iniciado! E tem Brasil na pista!
- Skatistas na pista para aquecimento
- A pista do Super Crown 2025!
- Antes mesmo dos portões abrirem, já tinha fila no Ginásio do Ibirapuera
Programação do Super Crown
Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina
- 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
- 10h00 – 11h30 Treino Feminino
- 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 11h30 – 12h45 Eliminatórias Feminino
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 17h00 Eliminatórias Masculino
Domingo (7) - Finais masculina e feminina
- 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
- 9h15 – 10h15 Treino Masculino
- 10h15 – 11h15 Treino Feminino
- 11h15 – 12h30 Final Feminina
- 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 15h15 Final Masculina
Rayssa Leal faz comparação entre a SLS e a Copa do Mundo
A tricampeã Rayssa Leal, embalada pelo sorteio da Copa do Mundo de futebol, fez uma comparação entre a SLS e a competição. A declaração foi feita em evento na véspera do torneio, no Ginásio do Ibirapuera.
— O Super Crown é um campeonato muito importante. É a etapa mais importante do ano. É como se fosse uma Copa do Mundo — disse a maranhense.
