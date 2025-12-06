AO VIVO: Acompanhe as eliminatórias do Super Crown 2025

Neste sábado (6), o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebe a disputa eliminatória do Super Crown 2025, competição que premia o campeão da temporada da liga internacional de skate street (SLS). A bateria feminina tem início às 11h30 (de Brasília). Já as eliminatórias masculinas estão programadas para às 14h. Acompanhe o tempo real no Lance!

continua após a publicidade

➡️ Tour por dentro da pista do Super Crown SLS em São Paulo; veja o vídeo

➡️ Muito além de Rayssa Leal, conheça os outros brasileiros no Super Crown

Rayssa Leal e Giovanni Vianna são os brasileiros que já têm vaga garantida na final, marcada para domingo (7). Os atletas têm essa vantagem por conta da classificação no ranking da SLS. Nas eliminatórias, o Brasil será representada por Duda Ribeiro e Gabriela Mazzeto, no feminino, e por Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro e Gabryel Aguilar na categoria masculina.

Pré-evento

Mais um show de carisma da filipina Margielyn Didal!

Treinamento feminino iniciado! E tem Brasil na pista!

Skatistas na pista para aquecimento

A pista do Super Crown 2025!

Super Crown 2025 (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Antes mesmo dos portões abrirem, já tinha fila no Ginásio do Ibirapuera

Fila para entrada no Super Crown (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Pista do Super Crown SLS (Foto: Isabella Zuppo/ Lance!)

Programação do Super Crown

Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Masculino

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Feminina

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Masculina

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Rayssa Leal faz comparação entre a SLS e a Copa do Mundo

A tricampeã Rayssa Leal, embalada pelo sorteio da Copa do Mundo de futebol, fez uma comparação entre a SLS e a competição. A declaração foi feita em evento na véspera do torneio, no Ginásio do Ibirapuera.

continua após a publicidade

— O Super Crown é um campeonato muito importante. É a etapa mais importante do ano. É como se fosse uma Copa do Mundo — disse a maranhense.