Giovanni Vianna celebra mais uma final no Super Crown

Vice-campeão ano passado, Giovanni Vianna está feliz por avançar a mais uma final do Super Crown, no Ibirapuera, em São Paulo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o skatista de Santo André falou da emoção de voltar a disputar o título:

- Estou muito feliz por ter passado para a final, segundo ano que vou direto. Estou tendo anos incríveis, conseguindo boas posições para pontuar no ranking - disse o anfitrião.



E quais são os principais adversários na decisão?



- Com certeza todos que estão na final estão qualificados para ganhar. A briga não é com um, mas com todos - respondeu.

Ao mesmo você tem que prezar pela dificuldade, tem que pensar na fluidez de maneira segura. Como equilibrar isso durante sua passagem?

- A gente vem há anos andando, entende como funciona o campeonato. Temos que fazer a linha o máximo fluida, para que seja bonita, ao mesmo tempo difícil e criativa. A gente tenta várias maneiras de tentar costurar a pista para ser da melhor maneira pra gente.

Giovanni tem a companhia de Rayssa Leal

Se Vianna já está garantido, os anfitriões Felipe Gustavo, Filipe Mota Gabryel Aguilar e Carlos Ribeiro vão buscar a vaga na final de domingo. As eliminatórias masculinas começam às 14h deste sábado.

Principal nome do skate feminino do país, Rayssa Leal, tal como Giovanni, tem vaga assegurada na decisão no Ibirapuera.