No 9 Club, peruano conquista fãs e amplia presença latina no Super Crown

Em um dia de domínio japonês nas eliminatórias do SLS Super Crown, o peruano Angelo Caro brilhou na pista e se garantiu, ao lado do brasileiro Giovanni Vianna, como segundo representante latino na decisão da temporada. Com direito a "9 Club" nas manobras, ele foi ovacionado pela torcida e garantiu a quarta vaga disponível para a final.

Angelo foi o segundo melhor de sua bateria, a primeira de três disputadas nas eliminatórias masculinas, com somatório de 35.7. Ele teve uma disputa direta com o fenômeno japonês Ginwoo Onodera, de apenas 15 anos, que liderou a bateria.

— A experiência foi muito boa, é algo com que eu sempre sonhei. É complicado quando vem de um país muito pequeno, mas eu sempre disse que os sonhos são grandes, e isso faz com que as coisas sejam possíveis. Vai ser muito bom poder representar a raça latina, é algo que muitos países latinos querem ver há muito tempo, e agora é uma realidade - declarou, após a competição.

Angelo Caro, Sora Shirai, Kaire Netsuke e Ginwoo Onodera avançaram à final do Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Não é a primeira vez que Angelo Caro conquista o público brasileiro. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que marcaram a estreia do skate no evento, o peruano foi um dos que mais comemorou a última manobra de Kelvin Hoefler, que garantiu a medalha de prata ao brasileiro. Na ocasião, Caro ganhou muitos seguidores brasileiros em suas redes sociais.

O atleta do Peru (Angelo Caro Narvaez, que ficou em 4° na final do #skateboarding) comemorando após a manobra final do @kelvinhoefler que valeu a #prata pro #BRA. Viva Latinoamerica! #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/SFXxO1Jj95 — Jeff Nascimento | jnascim.info no Bsky (@jnascim) July 25, 2021

Com a vaga nas eliminatórias, Angelo se juntou a Nyjah Huston, Giovanni Viana, e aos japoneses Sora Shirai, Kaire Netsuke e Ginwoo Onodera na disputa do título, que acontece neste domingo (7).

— Vou dar o melhor de mim, eu sei que o Giovanni também, e vamos nos apoiar juntos com os outros, para que as coisas saiam bem. Desde que estamos aqui, já somos campeões. Depois, se chega ou não a estar em um pódio, é porque acontece, assim é o skate - finalizou.

Veja a programação da final do Super Crown

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Feminina

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Masculina

