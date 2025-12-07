É tetra! Relembre as outras vezes que Rayssa Leal conquistou o Super Crown

Neste domingo (7), Rayssa Leal se consagrou tetracampeã do Super Crown, competição que premia os melhores skatistas da temporada da Street League Skateboarding (SLS). "Fadinha" conquistou os quatro títulos de forma consecutiva, em 2022, 2023, 2024 e 2025. O Lance! relembra como foram as outras vezes que Rayssa subiu ao lugar mais alto do pódio no Super Crown.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown SLS

➡️ Veja manobra a manobra do tetra de Rayssa Leal no Super Crown

2024 - Virada na pressão

No Super Crown de 2024, Rayssa terminou a sessão das voltas com a segunda melhor nota. A pontuação mais alta foi da australiana Chloe Covell, mas apenas a um décimo de diferença (8.5 a 8.6).

Já a parte de manobras foi dramática para a brasileira. Ela errou as duas primeiras (de cinco) e ficou sob pressão para as próximas. Rayssa foi para a última chance precisando de uma nota 9, considerada muito alta no mundo do skate. No entanto, com o apoio da torcida presente no Ginásio do Ibirapuera, aliado a um ótimo trabalho mental, a maranhense anotou um 9.1 e assumiu a primeira colocação. Chloe Covell ainda tinha chances de tirar o troféu da brasileira, mas caiu na última tentativa.

continua após a publicidade

Rayssa teve a soma final de 35.4 pontos. No segundo lugar, ficou a japonesa Coco Yoshizawa (35.2), campeã olímpica em Paris 2024. Já Yemeka Oda (33.7), também do Japão, foi a dona do último lugar do pódio.

Rayssa Leal foi campeã do Super Crown 2024 (Foto: Divulgação/ SLS)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

2023 - Nota inédita na competição

No auge de seus 15 anos, Rayssa Leal, no Super Crown de 2023, conquistou uma nota 9 na volta, a mais alta da competição até então. Logo na primeira manobra, anotou um 8, abriu distância na liderança e, a partir daí, empregou movimentos mais simples, porém certeiros para garantir a posição. Na terceira tentativa, conquistou um 8.5.

continua após a publicidade

A estratégia deu certo, e Rayssa conquistou seu bicampeonato do Super Crown com o somatório de 31.9. A japonesa Momjii Nishiya, campeã olímpica em Tóquio 2020, foi a segunda (30.6). Em terceiro, ficou a americana Paige Heyn (28.8).

Rayssa Leal com troféu da SLS Super Crown 2023 em São Paulo (Foto: Divulgação/ SLS)

2022 - Recuperação após queda

Rayssa conquistou um sólido 6.7 na primeira volta da final. Porém, caiu na segunda e teve que pedir atendimento médico. Aguerrida, a brasileira se recuperou a tempo da segunda parte da decisão. Nas manobras, a brasileira levou um 7.4, nota incrível para os padrões da temporada, e garantiu o seu primeiro título de Super Crown.

A "Fadinha", como foi apresentada ao mundo na época, terminou a competição com a soma de 21.1 pontos. Atrás dela, vieram as japonesas Funa Nakayama (20.8) e Nishiya Momiji (19.2), respectivamente.