É tetra! Relembre as outras vezes que Rayssa Leal conquistou o Super Crown
Brasileira venceu a competição de forma consecutiva em 2022, 2023, 2024 e 2025
Neste domingo (7), Rayssa Leal se consagrou tetracampeã do Super Crown, competição que premia os melhores skatistas da temporada da Street League Skateboarding (SLS). "Fadinha" conquistou os quatro títulos de forma consecutiva, em 2022, 2023, 2024 e 2025. O Lance! relembra como foram as outras vezes que Rayssa subiu ao lugar mais alto do pódio no Super Crown.
Veja manobra a manobra do tetra de Rayssa Leal no Super Crown
Arquiteto das Olimpíadas de Paris revela desafios da pista do Super Crown
Quem é Ginwoo Onodera, fenômeno japonês de 15 anos que brilhou no Super Crown
2024 - Virada na pressão
No Super Crown de 2024, Rayssa terminou a sessão das voltas com a segunda melhor nota. A pontuação mais alta foi da australiana Chloe Covell, mas apenas a um décimo de diferença (8.5 a 8.6).
Já a parte de manobras foi dramática para a brasileira. Ela errou as duas primeiras (de cinco) e ficou sob pressão para as próximas. Rayssa foi para a última chance precisando de uma nota 9, considerada muito alta no mundo do skate. No entanto, com o apoio da torcida presente no Ginásio do Ibirapuera, aliado a um ótimo trabalho mental, a maranhense anotou um 9.1 e assumiu a primeira colocação. Chloe Covell ainda tinha chances de tirar o troféu da brasileira, mas caiu na última tentativa.
Rayssa teve a soma final de 35.4 pontos. No segundo lugar, ficou a japonesa Coco Yoshizawa (35.2), campeã olímpica em Paris 2024. Já Yemeka Oda (33.7), também do Japão, foi a dona do último lugar do pódio.
2023 - Nota inédita na competição
No auge de seus 15 anos, Rayssa Leal, no Super Crown de 2023, conquistou uma nota 9 na volta, a mais alta da competição até então. Logo na primeira manobra, anotou um 8, abriu distância na liderança e, a partir daí, empregou movimentos mais simples, porém certeiros para garantir a posição. Na terceira tentativa, conquistou um 8.5.
A estratégia deu certo, e Rayssa conquistou seu bicampeonato do Super Crown com o somatório de 31.9. A japonesa Momjii Nishiya, campeã olímpica em Tóquio 2020, foi a segunda (30.6). Em terceiro, ficou a americana Paige Heyn (28.8).
2022 - Recuperação após queda
Rayssa conquistou um sólido 6.7 na primeira volta da final. Porém, caiu na segunda e teve que pedir atendimento médico. Aguerrida, a brasileira se recuperou a tempo da segunda parte da decisão. Nas manobras, a brasileira levou um 7.4, nota incrível para os padrões da temporada, e garantiu o seu primeiro título de Super Crown.
A "Fadinha", como foi apresentada ao mundo na época, terminou a competição com a soma de 21.1 pontos. Atrás dela, vieram as japonesas Funa Nakayama (20.8) e Nishiya Momiji (19.2), respectivamente.
