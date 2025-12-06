Quem é Ginwoo Onodera, fenômeno japonês de 15 anos que brilhou no Super Crown
Campeão dos X-Games deu show no Ginásio do Ibirapuera
Com rabo de cavalo, joelho ralado e rosto de menino, Ginwoo Onodera deu show na pista do SLS Super Crown. Aos 15 anos, o japonês teve três "9 Club", liderou sua bateria e garantiu a classificação para a final, reforçando o domínio do país na modalidade. Mais jovem campeão dos X-Games, ele foi sensação nos Jogos Olímpicos de Paris e rapidamente se tornou uma estrela do skate street.
Estreante no Super Crown, Onodera levantou o Ginásio do Ibirapuera desde a primeira volta, praticamente perfeita, que rendeu um 9.2. Ele superou a casa dos nove pontos mais duas vezes nas manobras e somou 35.7 pontos, ficando atrás apenas dos compatriotas Sora Shirai e Kaire Netsuke. Na decisão, enfrentará grandes nomes como o do astro Nyjah Huston, mas não se sente intimidado por ser o caçula.
— Na verdade isso não muda nada. Vou manter o meu estilo, continuar andando do meu jeito e vou fazer o meu melhor amanhã - disse o jovem, muito tranquilamente, em conversa com a imprensa.
Sem dúvidas, Onodera já enfrentou outros grandes desafios na carreira. Em 2023, ainda aos 13 anos, se tornou o campeão mais jovem da história dos X-Games, ao conquistar o título em Chiba, no Japão. Na ocasião, ele superou o brasileiro Kelvin Hoefler, que ficou com o vice.
No ano seguinte, Onodera voltou a chamar a atenção nos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar de não ter alcançado a final, ele se destacou pelo estilo intenso e veloz, encaixando um alto número de manobras nas voltas de 45 segundos. Nesta temporada, ele foi campeão do SLS Takeover em Las Vegas e medalhista de bronze na Copa do Mundo de Roma.
Veja a programação da final do Super Crown
Domingo (7) - Finais masculina e feminina
- 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
- 9h15 – 10h15 Treino Masculino
- 10h15 – 11h15 Treino Feminino
- 11h15 – 12h30 Final Feminina
- 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 15h15 Final Masculina
