Arquiteto das Olimpíadas de Paris revela desafios da pista do Super Crown

Uma boa pista de skate street é aquela que consegue reproduzir, com o máximo de fidelidade possível, os elementos do cenário urbano, já que, como o próprio nome sugere, a modalidade surgiu das ruas. Em uma competição profissional, como o SLS Super Crown, os obstáculos precisam elevar o nível da disputa. Foi a essa missão que se dedicou o arquiteto Daniel Oristanio, responsável pelo projeto da pista no Ginásio do Ibirapuera. Veja tour no vídeo abaixo.

— Aqui é uma arena um pouco menor do que normalmente é nas outras etapas que a gente faz por aí, porque o ginásio é um pouco antigo, então a gente tenta adaptar essa geometria existente no lugar para o tamanho da pista. Por ser uma final, a gente tenta sempre elevar o nível, tudo o que já existe nas outras etapas, corrimão, bordas, a gente tenta trazer um nível mais técnico e desafiador - explicou.

Para o arquiteto, o ponto mais desafiador no projeto do Super Crown 2025 está na parte central da pista, com dois corrimões e detalhes em zigue-zague, pensado para que os skatistas pudesse executar manobras mais técnicas. Diferentemente dos últimos anos, a pista não é espelhada, ou seja, tem obstáculos diferentes nas duas extremidades.

Rayssa leal durante treino na pista do Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Unindo diferentes paixões

Daniel trabalha com a construção de rampas de skate desde os 12 anos. A princípio, a atividade era um hobby, aproveitando pedaços de madeira e materiais que seriam descartados, usando a garagem de casa como apoio. Mais tarde, a paixão virou profissão.

Desde 2013, Daniel vive parceria com a Street League, colaborando com projetos dentro e fora do Brasil. Um dos principais trabalhos de sua carreira foi a construção das pistas para os Jogos Olímpicos de Paris, tanto no street quanto no park.

— Foi muito legal poder viver essa experiência, principalmente a parte de estar lá, na obra. Já tinha colaborado em Tóquio, mas fiquei mais na parte do projeto, acabei não indo pra lá. É uma oportunidade única, poder ver a galera andando foi demais - relembrou.

Veja a programação da final do Super Crown

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Feminina

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Masculina

